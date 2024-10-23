Türkiye bant daraltma mı uygulanıyor, internet neden yavaş? BTK bant daraltma nedir, nasıl yapılır? 23 Ekim 2024 Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram erişim sorunu

Fotoğraflar: AA

Sosyal Medya Platformlarına Erişim Kısıtlandı

X (eski adıyla Twitter), Facebook ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarına kullanıcılar 17:50 itibarıyla erişim sağlayamamaya başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcılar VPN'e Yöneldi

Kısıtlamaların ardından sosyal medya platformlarına erişmek isteyen kullanıcıların VPN gibi alternatif yöntemlere başvurduğu gözlendi. Ancak resmi makamlar tarafından alınan kararların gerekçelerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.