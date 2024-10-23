Türkiye bant daraltma mı uygulanıyor, internet neden yavaş? BTK bant daraltma nedir, nasıl yapılır? 23 Ekim 2024 Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram erişim sorunu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesisine bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası, bazı sosyal medya platformlarına erişimde sorunlar yaşanmaya başladı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesisine bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası, bazı sosyal medya platformlarına erişimde sorunlar yaşanmaya başladı.
X (eski adıyla Twitter), Facebook ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarına kullanıcılar 17:50 itibarıyla erişim sağlayamamaya başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kısıtlamaların ardından sosyal medya platformlarına erişmek isteyen kullanıcıların VPN gibi alternatif yöntemlere başvurduğu gözlendi. Ancak resmi makamlar tarafından alınan kararların gerekçelerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK'dan erişim sorunu ve bant daraltma uygulamasına dair bir açıklama yapılması bekleniyor. Yetkililerin önümüzdeki saatlerde olayın seyrine ilişkin daha ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor.
Bant genişliği, bir web sitesinin aynı anda ne kadar kullanıcıya hizmet verebileceğini belirleyen kapasiteyi ifade eder. Yüksek bant genişliğine sahip web sitelerine erişim daha hızlı ve sorunsuz olurken, düşük bant genişliği olan sitelere giriş yapmak zorlaşabilir. Ancak bazen bant genişliği yeterli olmasına rağmen, bilinçli olarak bant daraltma (bandwidth throttling) uygulanabilir.
Bant Daraltma Nedir?
Bant daraltma, bir web sitesinin erişim hızının sınırlandırılması işlemidir. Bu durumda, internet kullanıcıları siteye erişebilir ancak sayfaların yüklenmesi alışılmıştan daha uzun sürer. Bu süreci, işlek bir yolun trafiğinin daraltılmasıyla karşılaştırabiliriz; eğer geniş bir yol tek şeride düşerse trafik akışı yavaşlar. Aynı şekilde, bant daraltma da bir sitenin trafiğini kısıtlayarak erişimi zorlaştırır.
Bant Daraltma Nasıl Uygulanır?
Bant daraltma, genellikle internet servis sağlayıcıları ya da sitenin sunucularını yöneten kişiler tarafından uygulanır. Bu işlem birkaç farklı durumda kullanılabilir:
Bu durum, kullanıcıların internet hızında bir sorun olmamasına rağmen bazı web sitelerine erişmekte zorluk çekmesine neden olur. Bant daraltmanın etkileri özellikle yoğun trafik saatlerinde daha belirgin hale gelir.