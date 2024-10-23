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Türkiye bant daraltma mı uygulanıyor, internet neden yavaş? BTK bant daraltma nedir, nasıl yapılır? 23 Ekim 2024 Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram erişim sorunu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine yönelik bugün gerçekleşen terör saldırısının ardından sosyal medya platformlarında erişim sorunları yaşanmaya başladı. Saldırı sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın yasağı getirilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bant daraltma kararı aldığı bildiriliyor.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 18:25 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 18:25
Türkiye bant daraltma mı uygulanıyor, internet neden yavaş? BTK bant daraltma nedir, nasıl yapılır? 23 Ekim 2024 Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram erişim sorunu

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesisine bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası, bazı sosyal medya platformlarına erişimde sorunlar yaşanmaya başladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Sosyal Medya Platformlarına Erişim Kısıtlandı

X (eski adıyla Twitter), Facebook ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarına kullanıcılar 17:50 itibarıyla erişim sağlayamamaya başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcılar VPN'e Yöneldi

Kısıtlamaların ardından sosyal medya platformlarına erişmek isteyen kullanıcıların VPN gibi alternatif yöntemlere başvurduğu gözlendi. Ancak resmi makamlar tarafından alınan kararların gerekçelerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK'dan erişim sorunu ve bant daraltma uygulamasına dair bir açıklama yapılması bekleniyor. Yetkililerin önümüzdeki saatlerde olayın seyrine ilişkin daha ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor.

Bant genişliği, bir web sitesinin aynı anda ne kadar kullanıcıya hizmet verebileceğini belirleyen kapasiteyi ifade eder. Yüksek bant genişliğine sahip web sitelerine erişim daha hızlı ve sorunsuz olurken, düşük bant genişliği olan sitelere giriş yapmak zorlaşabilir. Ancak bazen bant genişliği yeterli olmasına rağmen, bilinçli olarak bant daraltma (bandwidth throttling) uygulanabilir.

Türkiye bant daraltma mı uygulanıyor, internet neden yavaş? BTK bant daraltma nedir, nasıl yapılır? 23 Ekim 2024 Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram erişim sorunu

Bant Daraltma Nedir?
Bant daraltma, bir web sitesinin erişim hızının sınırlandırılması işlemidir. Bu durumda, internet kullanıcıları siteye erişebilir ancak sayfaların yüklenmesi alışılmıştan daha uzun sürer. Bu süreci, işlek bir yolun trafiğinin daraltılmasıyla karşılaştırabiliriz; eğer geniş bir yol tek şeride düşerse trafik akışı yavaşlar. Aynı şekilde, bant daraltma da bir sitenin trafiğini kısıtlayarak erişimi zorlaştırır.

Bant Daraltma Nasıl Uygulanır?
Bant daraltma, genellikle internet servis sağlayıcıları ya da sitenin sunucularını yöneten kişiler tarafından uygulanır. Bu işlem birkaç farklı durumda kullanılabilir:

  1. Trafik Yoğunluğunun Kontrolü: Aşırı yoğunluğun yaşandığı anlarda, sunucuların çökmesini önlemek için bant genişliği daraltılır.
  2. İçerik Kısıtlaması: Bazı web siteleri veya platformlar, yoğun veri tüketen kullanıcıların hızını sınırlayabilir. Örneğin, bazı servis sağlayıcılar video akış platformlarına yönelik bant daraltma yapabilir.
  3. Yasal Düzenlemeler: Zaman zaman, belirli içeriklerin yayılımını engellemek için de bant daraltma politikası uygulanabilir.

Bu durum, kullanıcıların internet hızında bir sorun olmamasına rağmen bazı web sitelerine erişmekte zorluk çekmesine neden olur. Bant daraltmanın etkileri özellikle yoğun trafik saatlerinde daha belirgin hale gelir.

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