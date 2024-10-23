SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Instagram, Facebook, Twitter çöktü mü? 23 Ekim 2024 internet ağı neden yavaşladı, kısıtlandı mı? Son dakika sosyal medya erişim problemi...

Ankara’da TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısının ardından yetkililer tarafından yayın yasağı getirildi. Bu gelişmenin hemen ardından, sosyal medyada erişim sorunları yaşanmaya başladı. Birçok kullanıcı, X (eski adıyla Twitter), Instagram ve Facebook platformlarına erişmekte zorluk çektiğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 18:09 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 18:09
Instagram, Facebook, Twitter çöktü mü? 23 Ekim 2024 internet ağı neden yavaşladı, kısıtlandı mı? Son dakika sosyal medya erişim problemi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara'da TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından yayın yasağı getirildi. Olayın ardından birçok kullanıcı, X (eski adıyla Twitter) ve Meta'nın sosyal medya platformları olan Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşadığını bildirdi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

YAYIN YASAĞI SONRASI ARTTI

Yayın yasağının ardından X'e giriş yapmak isteyen kullanıcılar, ana sayfa akışının sağlanamadığını ve içeriklerin geç yüklendiğini belirtti. Aynı zamanda, Downdetector üzerinden Türkiye genelinde erişim problemleri yoğun olarak rapor edildi. Bant daraltması uygulamasının, görüntülerin kontrolsüz yayılmasını önlemek amacıyla devreye girmiş olabileceği iddia ediliyor.

X ve Diğer Platformlar Çöktü Mü?

Resmi bir açıklama olmamakla birlikte, X'e erişim sorunları Downdetector verilerine göre Türkiye'de yoğun olarak rapor edildi. WhatsApp'ın şu an için sorunsuz çalıştığı belirtilirken, kullanıcılar X, Instagram ve Facebook'ta akışların sağlanamadığını ve görüntülerin geç yüklendiğini ifade etti.

Instagram, Facebook, Twitter çöktü mü? 23 Ekim 2024 internet ağı neden yavaşladı, kısıtlandı mı? Son dakika sosyal medya erişim problemi...

Bant Daralması İddiaları

Saldırıya ilişkin görüntülerin yayılmasının ardından platformlarda bant daralması uygulandığı öne sürülüyor. Bu durum, erişim sorunlarına yol açarak kullanıcıların sosyal medya platformlarına bağlanamamasına neden oldu.

Meta Platformlarında Erişim Sorunu

X'in yanı sıra Meta'nın platformları olan Facebook ve Instagram'da da benzer erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar, akış sorunları ve içeriklerin yüklenmesinde gecikmeler bildirdi.

Saldırının ardından yaşanan bu erişim sorunları, olayla bağlantılı gelişmelerin daha kontrollü paylaşımı amacıyla uygulanmış olabileceği düşünülüyor. Resmi açıklamalar geldiğinde detaylar netleşecektir.

TUSAŞ Anka 3 özellikleri! Anka 3 insansız savaş uçağı başlangıçta gizli tutuldu! Atış testini de başarıyla geçmişti...TUSAŞ Anka 3 özellikleri! Anka 3 insansız savaş uçağı başlangıçta gizli tutuldu! Atış testini de başarıyla geçmişti...
TUSAŞ Anka 3 özellikleri! Anka 3 insansız savaş uçağı başlangıçta gizli tutuldu! Atış testini de başarıyla geçmişti...
Ankara Tusaş patlama son dakika kaç şehit var? ANKARA TERÖR SALDIRISI şehitlerin isimleri ve kimlikleri! 15 ambulans...Ankara Tusaş patlama son dakika kaç şehit var? ANKARA TERÖR SALDIRISI şehitlerin isimleri ve kimlikleri! 15 ambulans...
Ankara Tusaş patlama son dakika kaç şehit var? ANKARA TERÖR SALDIRISI şehitlerin isimleri ve kimlikleri! 15 ambulans...
Ankara Tusaş TAİ saldırısı kim üstlendi? TUSAŞ patlaması TAİ saldırısını DAEŞ mi PKK mı üstlendi? İşte saldırı anlarından ilk görüntüler...Ankara Tusaş TAİ saldırısı kim üstlendi? TUSAŞ patlaması TAİ saldırısını DAEŞ mi PKK mı üstlendi? İşte saldırı anlarından ilk görüntüler...
Ankara Tusaş (TAİ) saldırısı kim üstlendi? TUSAŞ patlaması TAİ saldırısını DAEŞ mi PKK mı üstlendi? İşte saldırı anlarından ilk görüntüler...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Ankara TUSAŞ’a zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşe
Kazan’da ’kazan kazan’ vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan temaslara başladı
Türk Telekom
Galatasaray - Elfsborg | CANLI
Narin Güran’ı 33 dakikada katlettiler! Yeni görüntü ortaya çıktı... Duruşma tarihi belli oldu
Siyasette ’Öcalan’ polemiği! Dervişoğlu kürsüden urgan attı Bahçeli o ipi odasına astı
FETÖ’de sosyal çöküş: Bold Medya ve Turkisminute siteleri hacklendi!
İsrail’i karıştıran klip! Herzi Halevi alay konusu oldu: Ordudan kanala açık tehdit
Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’den yine FETÖ propagandası! İlk skandalı değil... Bunu kim koruyor?
Epstein ve Diddy listelerinin ortak paydası! Bill Gates’ten Kamala Harris’e 50 milyon dolar bağış
Jose Mourinho’dan 5 yıldızla ilgili şok rapor!
ABD’de bir fuhuş skandalı daha! Abercrombie and Fitch’in sapkın CEO’su tutuklandı: Bu kez mağdurlar erkek
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda çalışana 3 yevmiye! Nasıl hesaplama yapılıyor?
Bahçeli’nin ’Öcalan’ çıkışı zıplattı! PKK’daki Amerikancı klik DEM’in kulağını çekip tehdit etti: Silah bırakmayız şehirleri karıştırırız
Mourinho’dan revizyon! İşte Fenerbahçe’nin Manchester United maçı 11’i
SON DAKİKA