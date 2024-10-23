Instagram, Facebook, Twitter çöktü mü? 23 Ekim 2024 internet ağı neden yavaşladı, kısıtlandı mı? Son dakika sosyal medya erişim problemi...

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Ankara'da TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından yayın yasağı getirildi. Olayın ardından birçok kullanıcı, X (eski adıyla Twitter) ve Meta'nın sosyal medya platformları olan Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşadığını bildirdi.

Fotoğraflar: AA YAYIN YASAĞI SONRASI ARTTI Yayın yasağının ardından X'e giriş yapmak isteyen kullanıcılar, ana sayfa akışının sağlanamadığını ve içeriklerin geç yüklendiğini belirtti. Aynı zamanda, Downdetector üzerinden Türkiye genelinde erişim problemleri yoğun olarak rapor edildi. Bant daraltması uygulamasının, görüntülerin kontrolsüz yayılmasını önlemek amacıyla devreye girmiş olabileceği iddia ediliyor.