TUSAŞ neden hedef alındı? Başkan Erdoğan'ın Kazan'da olduğu gün Ankara'da alçak saldırı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Düzenlenen saldırda şehit ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. Türkiye'nin savunma sanayini hedef alan sadırının zamanlaması ve yeriyle ilgili birçok değerlendirme yapılıyor. Teröristlerin iç cepheye kurduğu pusuyla ilgili dikkat çeken bir başka detay ise alçak saldırının düzenlendiği nokta oldu. Peki, TUSAŞ'ın Türkiye için önemi nedir? Neden hedef alındı? İşte detaylar...