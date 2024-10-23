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TUSAŞ neden hedef alındı? Başkan Erdoğan'ın Kazan'da olduğu gün Ankara'da alçak saldırı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Düzenlenen saldırda şehit ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. Türkiye'nin savunma sanayini hedef alan sadırının zamanlaması ve yeriyle ilgili birçok değerlendirme yapılıyor. Teröristlerin iç cepheye kurduğu pusuyla ilgili dikkat çeken bir başka detay ise alçak saldırının düzenlendiği nokta oldu. Peki, TUSAŞ'ın Türkiye için önemi nedir? Neden hedef alındı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 17:13 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 18:23
TUSAŞ neden hedef alındı? Başkan Erdoğan’ın Kazan’da olduğu gün Ankara’da alçak saldırı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirildi.

Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ neden hedef alındı? Başkan Erdoğan’ın Kazan’da olduğu gün Ankara’da alçak saldırı

Pekl, TUSAŞ neden hedef alındı? TUSAŞ'ın önemi nedir? İşte detaylar...

TUSAŞ neden hedef alındı? Başkan Erdoğan’ın Kazan’da olduğu gün Ankara’da alçak saldırı

İÇ CEPHEYE PUSU
Türkiye'nin savunma sanayini hedef alan sadırının zamanlaması ve yeriyle ilgili birçok değerlendirme yapılıyor.

Ankara'daki saldırının arkasında hangi örgüt var?

Hain terör saldırısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi sağlam tutalım" çağrısı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM'e el uzatıp "Öcalan PKK'yı lağvetsin" sözleri sonrası geldi.

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