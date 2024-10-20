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Yenidoğan çete lideri Fırat Sarı ile ilgili dehşet veren detaylar! Mağdur ailelerin anlattıkları tüyler ürpertti: Çığlıkları unutamıyorum

Son günlerde Yenidoğan Çetesi Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Bebekleri SGK'dan 8 bin TL almak için ölüme terk eden çete çökertilirken çalıştıkları hastanelerin faaliyetleri durduruldu. Soruşturma kapsamında kapatılan hastanelerden biri de Özel İstanbul Reyap Hastanesi'ydi. Çete lideri olduğu tespit edilen Dr. Fırat Sarı'nın çalıştığı hastanede, 5 yıl önce dünyaya gelen ikizlerinden birini 24 günlükken kaybeden Öztürk ailesi, çetenin ortaya çıkarılmasının ardından bir kez daha yıkıldı. O tarihte çocuklarının ölümünü sorgulamayan aile, çetenin ortaya çıkmasıyla birlikte konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Yine aynı hastanede 2020 yılında doğum yapan Neslihan Ünlü P.'nin anlattıkları kan dondurdu. Anne Ünlü, "Yoğun bakımdaki o bebeklerin çığlıklarını unutamıyorum!" ifadeleri ile yaşadıklarını anlattı.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 20:44 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 20:50
Yenidoğan çete lideri Fırat Sarı ile ilgili dehşet veren detaylar! Mağdur ailelerin anlattıkları tüyler ürpertti: Çığlıkları unutamıyorum

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Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel İstanbul Reyap Hastanesi'nde 5 yıl önce dünyaya gelen ikizlerinden birini 24 günlükken kaybeden Öztürk ailesi, çetenin ortaya çıkarılması ile birlikte bir kez daha yıkıldı. O tarihte çocuklarının ölümünü sorgulamayan, şimdilerde ise konuyu yargıya taşımaya hazırlanan baba Ozan Öztürk, "Fırat Sarı isimli doktor bize 2 günlük görüş sürelerinde çocuğumuzun bir gün iyi olduğunu, ertesi gün sorduğumda kötü olduğunu söylüyordu. Benim çocuğum bir hafta iyi oluyorsa, 'Biz ne zaman çıkartabiliriz' diye sorduğumuzda çocuğumun kötü durumda olduğunu söylüyordu" dedi.

Aynı hastanede 2020 yılında sezeryan ile doğum yapan Neslihan Ünlü P.'de çete lideri Fırat Sarı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve o dönem yaşadıklarını anlattı. Anne Ünlü, "Ne yapıyorlardı bilmiyorum ama o çocukların çığlıklarını hiç unutmuyorum. Süt götürdüğümde de, yarısını alıyorlardı ve 'neden bu kadar süt getiriyorsun' diyorlardı ve kapıları yüzümüze kapatıyorlardı." diye konuştu.

Yenidoğan çetesinin çalıştığı Özel Reynap Hastanesi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Yenidoğan çetesinin çalıştığı Özel Reynap Hastanesi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

DOĞAR DOĞMAZ KUVÖZE!

O dönem İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Ebru ve Ozan Öztürk çifti, 2019 yılında tüp bebek yöntemi ile ikiz çocuk sahibi oldu. Çift, tüm kontrollerini ve doğumu evlerine yakın olan Özel İstanbul Reyap Hastanesi'nde gerçekleşti.
2019 yılının Nisan ayında dünyaya gelen bir erkek ve bir kız bebek doğumhaneden hemen alınarak yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı.

Ebru ve Ozan Öztürk çiftinin çete tarafından ölümüne neden olan oğulları (DHA)Ebru ve Ozan Öztürk çiftinin çete tarafından ölümüne neden olan oğulları (DHA)

BEBEĞİN ÖLÜM RAPORUN DA ÇETE LİDERİNİN İMZASI VAR!

Aile, kız bebeklerini tüm sorumlulukları aldıklarına dair imza atarak 11'inci günde kucaklarına aldı fakat erkek çocuklarını ise bir türlü yoğun bakımdan çıkaramadı.
Yenidoğan çetesinin lideri olduğu tespit edilen Fırat Sarı tarafından sürekli, türlü bahanelerle oyalandıklarını öne süren Öztürk çiftine, 24'üncü günde acı haber verildi. 24 günlük bebeğin ölüm raporunu da Fırat Sarı imzalayarak, aileye teslim etti.

Yenidoğan çete lideri Fırat Sarı ile ilgili dehşet veren detaylar! Mağdur ailelerin anlattıkları tüyler ürpertti: Çığlıkları unutamıyorum

Öztürk ailesinin bebeklerinin ölüm raporu (DHA)Öztürk ailesinin bebeklerinin ölüm raporu (DHA)

DOKTORA GÜVENDİLER: PİŞMAN OLDULAR

Doktora güvenerek çocuklarının ölümünü o tarihte sorgulamayan aile, çetenin ortaya çıkarılması ile birlikte bir kez daha kahroldu.
Şimdilerde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Öztürk ailesi, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

KIZLARINI KURTARDILAR AMA OĞULLARINI ALAMADILAR

Yaşadıkları süreci anlatan baba Ozan Öztürk, "2019 yılında İstanbul Reyap Hastanesi'nde eşim ikiz doğum yaptı. Doğum öncesinde anne karnında tüm tetkikler, tüm tahliller yapıldı ve çocuklarımızın sağlıklı olduğu söylenmişti. Sonrasında doğumdan hemen sonra ikiz çocuklarımızı kuvöze, yoğun bakıma götürdüler. Bize bir şey söylemeden, bilgi vermeden götürdüler. Biz daha sonra doğumu gerçekleşen doktorumuza sorduğumuzda, 'Önlem amaçlı götürülmüş olabilir. Doğum normaldi. Gayet normal bir doğum oldu. Sağlıklı çocuklarınız' demişti. Sonrasında yenidoğan yoğun bakımla ilgilenen doktor Fırat Sarı'yı bulduk. Neden böyle bir durum olduğunu sorduk. Çocuğun ciğerinde enfeksiyon olabileceğini, su kaçmış olabileceğini bize beyan etti ve nefes alamadığını söyledi. Sonrasında oğlumu hemen entübe ettiler. Hemen yanına da kızımı hiçbir şekilde tedaviye maruz bırakmadan kuvözün içerisinde tuttular. Bu süreç kızım için 11 gün boyunca devam etti. Biz 11'inci günün sonunda kızımızı imza karşılığında kendilerinden teslim aldık. Gayet normal bir şekilde sağlıklı evde yaşamına devam etti" dedi.

Yenidoğan çetesinin lideri Dr. Fırat Sarı (takvim.com.tr | Arşiv)Yenidoğan çetesinin lideri Dr. Fırat Sarı (takvim.com.tr | Arşiv)

'FIRAT SARI ÇOCUĞUN BİR GÜN İYİ, BİR GÜN KÖTÜ OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU'

Baba Öztürk, oğulları yoğun bakımdayken hiçbir açıklama yapılmadığını vurgulayarak, "Oğlumuz içinse aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü 24 günlük bir yoğun bakımda mücadele verdi benim çocuğum. Bu insanlara 24 gün dayanabildi. Bu 24 günlük sürede ben 2 günde bir, bazen 3 günde bir hastaneye gidiyordum. Zaten görüş süresi de böyle kısıtlıydı. Fotoğraf almamıza dahi müsaade etmiyorlardı. Sonrasında bu Fırat Sarı isimli doktor bize 2 günlük görüş sürelerinde çocuğumuzun bir gün iyi olduğunu, ertesi gün sorduğumda kötü olduğunu söylüyordu. Benim çocuğum bir hafta iyi oluyorsa, 'Biz ne zaman çıkartabiliriz' diye sorduğumuzda çocuğumun kötü durumda olduğunu söylüyordu."

Öztürk çiftinin 24 günlükken hayatını kaybeden oğulları (DHA)Öztürk çiftinin 24 günlükken hayatını kaybeden oğulları (DHA)

YALANLAR SİLSİLESİ!

"Bizim çocuğumuzun kalbinde sorun oelduğunu söylediler. Dışarıdan bu süreçte kalp doktoru getirmmizi istediler. Ücretiyle beraber o doktoru getirdik. Gelen doktor kalbinde hiçbir sıkıntı olmadığını, diğer organlardan kaynaklı olabileceğini söyledi. Bu süreçte zaten Fırat Sarı ya bağırsaklarında ya da akciğerlerinde ya da çeşitli organlarında bize çeşitli sorunlar olduğunu söylüyordu. Tabii biz anlam veremedik buna. Dediğim gibi, doktorlara güvenimiz sonsuz olduğundan hiçbir şekilde yadırgamayıp, hiçbir şekilde şüphe duymamıştık."

24 günlükken bebeğini yenidoğan çetesi tarafından kaybeden baba Ozan Öztürk (DHA)24 günlükken bebeğini yenidoğan çetesi tarafından kaybeden baba Ozan Öztürk (DHA)'FIRAT SARI İSİMLİ ŞAHIS ÇOK FAZLA GÜVEN VERİYORDU'

Oğlunu kaybettikten sonra bunun normal bir durum olduğunu düşünen Ozan Öztürk, "Ölümden sonra hiçbir başvurumuz olmadı. Çünkü şüpheyle yaklaşmadık. Bu Fırat Sarı isimli şahıs çok fazla güven veriyordu. Konuşmalarıyla bize bazen umutlandırıyordu. Bazen az umut verip, tedavisinin devam edebileceğini söylüyordu. Dolayısıyla biz herhangi bir işlem yoluna başvurmadık. Biz bu durumu kabullendik. Normal olabileceğini, çocuğumun bedeninde bir hastalık olabileceğini düşündük. Fakat artık öğrendik ki bize söylenen yalanlar aynı şekilde diğer ailelere de söylenmiş. Kalp doktoru dahi yalanını diğer ailelere de söylemişler. İçimizden geçenler kelimelerle ifade edilemez. Biz bu insanların en yüksek seviyeden ceza almalarını talep ediyoruz. Bunun için de zaten yasal işlem yoluyla her türlü takibinde olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Özel Reynap Hastesi'nde doğum yapan Neslihan Ünlü P. ve bebeği (İHA)Özel Reynap Hastesi'nde doğum yapan Neslihan Ünlü P. ve bebeği (İHA)

SAĞLIKLI DOĞDU AMA ÇETENİN KURBANI OLDU!

İstanbul'da yaşayan Neslihan Ünlü P. ve Serdar P. çifti, 2020 yılında doğum için Özel Reyap İstanbul Hastanesi'ne başvurmuştu. Sezaryen ameliyat olan Neslihan Ünlü P'nin 22 Haziran 2020 tarihinde erkek çocuğu dünyaya geldi. Sağlıklı olarak dünyaya gelen ve adını P. E. P. koydukları bebekleri, solunumu hızlı olduğu söylenerek yoğun bakıma alındı ve 2 gün sonra anne ile birlikte taburcu edileceği söylendi.

Yenidoğan çete lideri Fırat Sarı ile ilgili dehşet veren detaylar! Mağdur ailelerin anlattıkları tüyler ürpertti: Çığlıkları unutamıyorum

Mağdur anne Neslihan Ünlü P. (İHA)Mağdur anne Neslihan Ünlü P. (İHA)

1 HAFTA BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA!

Ancak yenidoğan çetesinin yalanlarıyla, bebeklerinin belirtilen günde aileye solunum düzelmediği söylenip bir o kadar daha sürenin gerektiği ve yoğun bakımda kalmaya devam edileceği bildirildi. Son olarak 1 haftalık sürecin ardından kan tahlillerinde küçük bebeğin enfeksiyon düzeyinin yüksek olduğu çıktı. Tekrar yoğun bakıma alınan bebek, 1 hafta daha yoğun bakımda kaldı ve bir süre sonra yapılan ultrason çekimlerinde aileye, bebeğin karaciğerinde pıhtı olduğu ve bunun için çocuk gastroenterolojisine gidilmesi gerektiği ifade edildi.

BAŞKA HASTANEYE GÖNDERMEDİLER

Bebeklerini alan aile iki farklı özel hastanede gastroenteroloji bölümüne gittiklerinde aldıkları yanıt ise kendilerini şoke etti. Çifte, işlemler için geç kalındığı, bebeğin tüm damalarında tıkanmalar yaşadığı ve bu durumun genetiksel olmadığı söylendi. Soluğu tekrar Reyap Hastanesi'nde alan çifte hastanedeki yetkililer özür diledi.

Bu durum yüzünden hastaneyi şikayet edeceğini belirten aileye, hastane yönetimi tarafından iddiaya göre, 'bu tür komplikasyonları kabul ettiğinize dair imza attınız, şikayetçi olabilirsiniz' dendi. Aile, bebeklerini de alıp internet ve çeşitli mecralar üzerinden şikayet yazıları yazdı.

"FIRAT SARI İLAÇ VERMEDİ" İDDİASI

Şu anda 4 yaşında olan oğlunun kronik portal hipertansiyon hastalığı olduğunu söyleyen anne Neslihan Ünlü P, yenidoğan çetesinin 2023 yılından önce de bu caniliği yaptığını ileri sürdü. Diğer bebeklere uygulananların kendi çocuğuna da uygulandığını söyleyen anne yaşadıklarını anlattı:

Annenin sözleri kan dondurdu

"Doğum sırasında herhangi bir problem yoktu. Oğlumu verdiler, daha sonra götürdüler. Ben odaya çıktığımda çocuğumun bana getirileceğini düşünüyordum. Doktorlar, 'solunumu hızlı ve yoğun bakıma alacağız. Çok önemli bir sıkıntısı yok, 1-2 gün duracak ve sizinle birlikte taburcu edeceğiz' dedi. İki gün sonra benim taburcu işlemlerim gerçekleştirilirken, çocuğumu sorduğumda, solunumun düzelmediğini 2-3 gün daha hastanede kalması gerektiği söylendi. 2-3 gün sonra tekrar gittiğimiz de halen bekliyorduk. Muhatap olacağımız insan bulamıyorduk. Pandemi dönemiydi ve kapılar yüzümüze kapanıyordu. Süreç, 'biz size haber vereceğiz' şeklindeydi. 7. Günde telefon geldi ve oğlumu taburcu edeceklerini ancak son bir kan tahlili yapacaklarını söylediler. Tahlil sonuçlarında ise yüksek derecede enfeksiyon çıktı. Bu şekilde taburcu edemeyeceklerini, en az 7-8 gün hastanede kalacağını söylediler. Neden enfeksiyon kaptığını sorduğumuzda ise hastane enfeksiyonu kaptığını söylediler."

Yenidoğan çetesi tarafından yoğun bakımda tutulan Neslihan Ünlü P.'nin bebeği (İHA)Yenidoğan çetesi tarafından yoğun bakımda tutulan Neslihan Ünlü P.'nin bebeği (İHA)

ANNE SÜTÜNÜ BİLE VERMEMİŞLER

Neslihan Ünü P. yoğun bakımdaki bebeği için süt götürdüğünde ise aldığı cevabın ise çok ilginç olduğunu belirtti. Anne, "Süt götürdüğümde de, yarısını alıyorlardı ve 'neden bu kadar süt getiriyorsun' diyorlardı ve kapıları yüzümüze kapatıyorlardı. Taburcu olacağı gün ultrason ve tomografiye girileceği, organlarındaki durumlarına bakılacağı söylendi. Bakıldığında karaciğerinde pıhtı göründü, nedenini ise genetik ya da göbeğe takılan katater kaynaklı olabileceği söylendi. 1 hafta sonra gelin dediler. Bu süreç içerisinde Fırat denilen adam bir doktoru aradı ve 'ilaç vereyim mi?' dedi. Karşıdaki sanırım 'hayır' dedi ve ilaç verilmedi. Biz artık şüphelenmeye başladık.

Neslihan Ünlü P. ve eşi (İHA)Neslihan Ünlü P. ve eşi (İHA)

2 hafta sonra gittiğimizde de durum yine aynı olunca, çocuk gastroenteroloji bölümüne gidilmesi gerektiği söylenildi. O hastanede yoktu ve gittiğimiz diğer iki özel hastanenin bu bölümünde de çok geç kalınmış, ilk fark edildiğinde kan sulandırıcı verilmesi halinde bu boyuta gelinmeyeceği, tüm damarların tıkandığı söylendi. O iki özel hastanenin doktorları aralarında konsey oluşturup, bu durumun genetik olmadığını, doktorun göbeğe taktığı kataterden kaynaklı tıkanık olduğunu belirtiler. Biz o sinirle hastaneye gittik ve o Fırat denilen adam geldi. Özür dilediğini ve bazen yoğun bakımda yatan çocukların göbeğine taktıkları kataterin pıhtı attırabildiğini söyledi" diye konuştu.

Yoğun bakımda tutulan Poyraz bebek (İHA)Yoğun bakımda tutulan Poyraz bebek (İHA)

"BEBEKLERİN ÇIĞLIKLARINI UNUTAMIYORUM"

Yoğun bakımda kapılar açılınca bebek çığlıklarını duyduğunu ifade eden Neslihan Ünlü P., "O kapıya gittiğimiz zaman '1 dakika daha görebilir miyiz? diyorduk 'hayır' diye tersliyorlardı ancak hemşireler ellerinde çay ve kahvelerle güle oynaya o kapılardan çıkıyorlardı. Kapılar açıldığında o çocukların çığlıklarını duysanız, 'ne yapıyorlar bu çocuklara?' derdiniz. Ne yapıyorlardı bilmiyorum ama o çocukların çığlıklarını hiç unutmuyorum. Kapılar açılıyordu ve bebeklerin çığlıklarını duyuyorduk" dedi.

Yenidoğan çete lideri Fırat Sarı ile ilgili dehşet veren detaylar! Mağdur ailelerin anlattıkları tüyler ürpertti: Çığlıkları unutamıyorum

Neslihan Ünlü P.'nin sağlık doğan bebeği (İHA)Neslihan Ünlü P.'nin sağlık doğan bebeği (İHA)

YOĞUN BAKIMDA BEBEĞİ BİR KİLO ZAYIFLAMIŞ!

Anne Neslihan Ünlü P. yaşadıklarını anlatmaya şu sözlerle devam etti: "Hastaneyi mahkemeye vermek istediğimde evraklarımı istedim. Epikrizde çocuğumun sarılık geçirdiğini, entübe olduğunu söylemediler, 3 kilo 300 gram verdiğim oğlumu 1 kilo zayıflamış halde bize verdiler. Mahkemeye vereceğimi söyledim, 'her türlü komplikasyona karşı eşinizin attığı imza var, isterseniz verebilirsiniz' dediler. O günün psikolojisi mi bilmiyorum ama bir şekilde boyun eğdik, bir şey yapamadık ve konu kapandı. Ben şikayet edebileceğim yerlere şikayet ettim. Şimdi benim çocuğum 4 yaşında ve kronik portal hipertansiyon hastalığı var. Tehlikeli bir hastalık, ömür boyu takip edilmesi gereken hastalık. Ben 2023 yılından daha önce olduğunu düşünüyorum. Bizim dönemimizde pandemi vardı ve böyle bir katliam yapılması için çok uygun bir zamanlamaydı. Benim çocuğumu ya öldüremediler ya da şans eseri benim oğlum hastalıklı olsa da hayatta. Ama bir şekilde bu hastane bu işi bir şekilde kılıfına uydurarak yıllardır yapmış."

Çetenin bulunduğu Özel Reynap Hastanesi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Çetenin bulunduğu Özel Reynap Hastanesi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Yenidoğan çetesini haberleri izleyince fark ettiğini ve Fırat adlı doktorun saç ekilmemiş halini görünce tanıdığını aktaran Neslihan Ünlü P., "Fırat denilen kişiyi saçları ekili halde ilk başta tanıyamadığını, ancak saç ekilmemiş halini görünce tanıdım. "Onu tanıdığım anda 'benim çocuğumu da bu mahvetti' dedim. Zaten hatasını kabul etmişti. Ben zaten kendimi zor toparlamışken, bu bebek katillerinin elinden benim oğlumun geçmiş olması beni en başa götürdü. Şu an uyuyamıyorum. Bütün parçalar yerine oturmaya başladı. O zaman ki dava etmeyişim cahillik miydi, evladımın acısı mıydı bilmiyorum ama şu an her şeyi en baştan yaşıyorum. Pazartesi günü avukat aracılığıyla suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

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