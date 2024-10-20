Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel İstanbul Reyap Hastanesi'nde 5 yıl önce dünyaya gelen ikizlerinden birini 24 günlükken kaybeden Öztürk ailesi, çetenin ortaya çıkarılması ile birlikte bir kez daha yıkıldı. O tarihte çocuklarının ölümünü sorgulamayan, şimdilerde ise konuyu yargıya taşımaya hazırlanan baba Ozan Öztürk, "Fırat Sarı isimli doktor bize 2 günlük görüş sürelerinde çocuğumuzun bir gün iyi olduğunu, ertesi gün sorduğumda kötü olduğunu söylüyordu. Benim çocuğum bir hafta iyi oluyorsa, 'Biz ne zaman çıkartabiliriz' diye sorduğumuzda çocuğumun kötü durumda olduğunu söylüyordu" dedi.

Aynı hastanede 2020 yılında sezeryan ile doğum yapan Neslihan Ünlü P.'de çete lideri Fırat Sarı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve o dönem yaşadıklarını anlattı. Anne Ünlü, "Ne yapıyorlardı bilmiyorum ama o çocukların çığlıklarını hiç unutmuyorum. Süt götürdüğümde de, yarısını alıyorlardı ve 'neden bu kadar süt getiriyorsun' diyorlardı ve kapıları yüzümüze kapatıyorlardı." diye konuştu.