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Bakan Yerlikaya'dan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine sert tepki: "Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz"

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin Ekrem İmamoğlu'nun gizli görüşmelerine karartmak etmek için kamera bantlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iftiralarına çok sert tepki gösteren Bakan Yerlikaya, "Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor." dedi.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 14:56 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 15:12
Bakan Yerlikaya’dan CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesine sert tepki: Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz

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Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin Ekrem İmamoğlu'nun gizli görüşmelerine karartmak etmek için kamera bantlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

EGM'nin açıklaması (Sosyal medya)EGM'nin açıklaması (Sosyal medya)

EGM'den yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'müze bağlı fiili olarak yakın koruma görevi ifa eden 5.263 koruma polisimiz vardır. Yakın koruma eğitimleri, EGM Koruma Daire Başkanlığına bağlı Koruma Eğitim Akademisinde verilmektedir.

''Polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur''

Eğitim müfredatında "bant taşıma ve bantlarla kamera kapatma" uygulaması kesinlikle yoktur. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)

EGM'nin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya ise CHP'nin iftiralarına sert tepki gösterdi.

CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösteren Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Daha iyi anlaman için sana "Özel" bir açıklama da yapayım:

Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.

İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.

Üç… #Bantçı…Söylediklerin alçak bir iftiradır.

Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor.

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