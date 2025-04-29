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6,2'lik deprem sonrası İstanbul'da 25 bin 17 bina incelendi: 2 bin 928 bina az hasarlı

İstanbul’da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kent genelindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bakan Murat Kurum, İstanbul'da bugünü itibarıyla 25 bin 17 binayı incelediklerini bildirdi. Kurum, " 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 17:11 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 17:12
6,2’lik deprem sonrası İstanbul’da 25 bin 17 bina incelendi: 2 bin 928 bina az hasarlı

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İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kent genelindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Bakan Kurum'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Kurum'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)

25 BİN 17 BİNAYI İNCELEDİK
Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarındaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul'daki hasar tespitte son durum (Bakan Kurum'un paylaşımı)İstanbul'daki hasar tespitte son durum (Bakan Kurum'un paylaşımı)

Kuruma yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız."

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