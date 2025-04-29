6,2’lik deprem sonrası İstanbul’da 25 bin 17 bina incelendi: 2 bin 928 bina az hasarlı

İstanbul'daki hasar tespitte son durum (Bakan Kurum'un paylaşımı)



Kuruma yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız."

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