6,2’lik deprem sonrası İstanbul’da 25 bin 17 bina incelendi: 2 bin 928 bina az hasarlı

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kent genelindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kent genelindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.
25 BİN 17 BİNAYI İNCELEDİK
Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarındaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.
Kuruma yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız."