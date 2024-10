Yenidoğan çetesinin üyesi hemşire Mehtap Sayar'dan kan donduran itiraf: "Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun"

Mehtap Sayar'ın telefon konuşmaları ortaya çıktı. (AA)

TELEFON GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇKTI

Öte yandan Mehtap Sayar'ın örgüt üyeleriyle yaptığı telefon görüşmesinde denetim nedeniyle büyük bir panik yaşadığı ortaya çıktı. İşte Sayar ve br başka şüpheli Gök'ün arasında geçen telefon konuşmaları:



HASAN BASRİ GÖK: mehtap bişey var mı

MEHTAP SAYAR: ....

HASAN BASRİ GÖK: mehtap sıkıntı var mı

MEHTAP SAYAR.. alo

HASAN BASRİ GÖK: sıkıntı var mı

MEHTAP SAYAR... yani bilmiyom büyük denetime gelmişler çok fena

HASAN BASRİ GÖK: dolapta curusof murusof gördü bişey dediler mi

MEHTAP SAYAR : dolaba falan bakmadılar allahtan

HASAN BASRİ GÖK: gittiler mi

MEHTAP SAYAR : gitmediler aşağıda yatan tüm hastaların dosyasını istiyorlar temmuz ayından yatanların epikrizlerini istiyorlar ekstradan epikrizlerini istiyorlar her şeye bakmaya gelmişler her şeye didik didik bakıyorlar.

HASAN BASRİ GÖK: y... yedi

MEHTAP SAYAR : hu ya her şey uygunsuz yani her şey fazlasıyla uygunsuz şimdi aşağıdaki dosyaları düzenliyoruz ama yani bilmiyom ne olacak napılacak nöbet listesi soruyorlar bilmem ne yapıyorlar çalışan sayısı soruyorlar vırt zırt her şeye bakıyorlar yani

HASAN BASRİ GÖK: çünkü bu şikayet ile gelecek bi denetim o yüzden sana gelmediler biliyon dimi sadece

MEHTAP SAYAR kime

HASAN BASRİ GÖK: bütün işletmeye aynı anda girdiler

MEHTAP SAYAR : diğerlerinde de mi var

HASAN BASRİ GÖK: bütün işletmeye girdiler

MEHTAP SAYAR : hı bilmiyom kime gitmişlerki

HASAN BASRİ GÖK: birincide medilifeda hospitaliste

MEHTAP SAYAR şu an mı gerçekten mi?

HASAN BASRİ GÖK: her yerdeler eş zamanlı baskın vermişler

MEHTAP SAYAR : hı şaka yapıyorsun ya sıçış ya beni varya zaten direk lobiden aradılar lobi arayıp bana dediki sağlık bakanlığından denetime geldiler bak kimsenin haberi yok lobi beni aradı dediki yenidoğan yoğun bakım sorumlusunu çağırıyorlar gelir misin giderken batuyu aradım dedim böyle böyle söyledi bana haberin var mı dedim yok dedi haberi yok hiç kimsenin haberi yok baskına gelmişler yani dedi benim haberim yok dedi öyle çıktılar onlarda

HASAN BASRİ GÖK: y... yedik