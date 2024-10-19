Yenidoğan çetesinin üyesi hemşire Mehtap Sayar'dan kan donduran itiraf: "Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun"

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesinin telefon görüşmeleri ortaya çıktı.
Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesinin telefon görüşmeleri ortaya çıktı.
ÖLDÜRECEĞİM DE ÖLDÜRSEM DE BİR DERT BİLİYORSUN YANİ
Reyap Hastanesindeki bebek hastaların takibini yürüten şüpheli hemşire Mehtap Sayar'ın şüpheli Hasan Basri Gök'le yaptığı telefon konuşmasında bebek hastanın tedavisinin uygun olmayan koşullarda gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, konuşma içeriğinde şüpheli Gök'ün "Mehtap çocuğu öldür elli satürasyonlu çocuk mu olur." dediği, Sayar'ın ise küfürlü ifadeler kullanarak, "Yav a... öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani" dediği aktarıldı. İddianamede, tedavi yöntemlerinin usulüne uygun değil örgüt faaliyetine hizmet edecek şekilde yapıldığı değerlendirildi.
Mehtap Sayar'ın iddianamede yer alan suçlarının listesi şu şekilde:
BİR BEBEĞİN GRAFİĞİNİ BAŞKA BİR BEBEKTE GÖSTERDİ
Farklı bir bebeğin akciğer grafisinin bir başka bebeğin adına kayıt açılarak girilmesini istedi. Telefon görüşmesinde, "Ona çektirin ama Günaçtı diyin siz onlar çakmasınlar" şeklinde beyanda bulundu.
İYİ DURUMDAKİ BEBEĞİ DAHA KÖTÜ DURUMDA GÖSTERDİ
Akıncı Osman isimli bebeğin mevcut durumuna göre daha kötü durumda gösterdi.
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
Şüpheli 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynama yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek ve SGK'ya fatura edilen ilaçları satarak kazanç elde edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işledi.
TELEFON GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇKTI
Öte yandan Mehtap Sayar'ın örgüt üyeleriyle yaptığı telefon görüşmesinde denetim nedeniyle büyük bir panik yaşadığı ortaya çıktı. İşte Sayar ve br başka şüpheli Gök'ün arasında geçen telefon konuşmaları:
HASAN BASRİ GÖK: mehtap bişey var mı
MEHTAP SAYAR: ....
HASAN BASRİ GÖK: mehtap sıkıntı var mı
MEHTAP SAYAR.. alo
HASAN BASRİ GÖK: sıkıntı var mı
MEHTAP SAYAR... yani bilmiyom büyük denetime gelmişler çok fena
HASAN BASRİ GÖK: dolapta curusof murusof gördü bişey dediler mi
MEHTAP SAYAR : dolaba falan bakmadılar allahtan
HASAN BASRİ GÖK: gittiler mi
MEHTAP SAYAR : gitmediler aşağıda yatan tüm hastaların dosyasını istiyorlar temmuz ayından yatanların epikrizlerini istiyorlar ekstradan epikrizlerini istiyorlar her şeye bakmaya gelmişler her şeye didik didik bakıyorlar.
HASAN BASRİ GÖK: y... yedi
MEHTAP SAYAR : hu ya her şey uygunsuz yani her şey fazlasıyla uygunsuz şimdi aşağıdaki dosyaları düzenliyoruz ama yani bilmiyom ne olacak napılacak nöbet listesi soruyorlar bilmem ne yapıyorlar çalışan sayısı soruyorlar vırt zırt her şeye bakıyorlar yani
HASAN BASRİ GÖK: çünkü bu şikayet ile gelecek bi denetim o yüzden sana gelmediler biliyon dimi sadece
MEHTAP SAYAR kime
HASAN BASRİ GÖK: bütün işletmeye aynı anda girdiler
MEHTAP SAYAR : diğerlerinde de mi var
HASAN BASRİ GÖK: bütün işletmeye girdiler
MEHTAP SAYAR : hı bilmiyom kime gitmişlerki
HASAN BASRİ GÖK: birincide medilifeda hospitaliste
MEHTAP SAYAR şu an mı gerçekten mi?
HASAN BASRİ GÖK: her yerdeler eş zamanlı baskın vermişler
MEHTAP SAYAR : hı şaka yapıyorsun ya sıçış ya beni varya zaten direk lobiden aradılar lobi arayıp bana dediki sağlık bakanlığından denetime geldiler bak kimsenin haberi yok lobi beni aradı dediki yenidoğan yoğun bakım sorumlusunu çağırıyorlar gelir misin giderken batuyu aradım dedim böyle böyle söyledi bana haberin var mı dedim yok dedi haberi yok hiç kimsenin haberi yok baskına gelmişler yani dedi benim haberim yok dedi öyle çıktılar onlarda
HASAN BASRİ GÖK: y... yedik
MEHTAP SAYAR : evet büyük neyse dur hocayla konuşmam lazım şimdi ona bişeyler
soracam dosyalarla alakalı
HASAN BASRİ GÖK: hoca şey değilki
MEHTAP SAYAR ney değil
HASAN BASRİ GÖK: biri ile konuştu dönmedi hala... hala biri ile konuşuyor
MEHTAP SAYAR kim ile konuşuyor
HASAN BASRİ GÖK: bilmiyorumki
MEHTAP SAYAR : hu bilmiyon öyle yani basricim hoca yok doktor yok yalandan bi doktor getirdiler yukardan karı hiçbişey bilmiyo sonra kırık küvezlere varana kadar ya yan tarafta öyle adam hep dalga geçiyo hem şey yapıyo diyoki sen keyfine göre mi tutuyorsun burda niye taburcu etmiyorsun bu hastayı bu hastanın nesi var burda yatıyor bende yanında bakıyoruz biz bu çocuklara siz niye burda bakıyorsunuz bırakın boşalsın yataklarınız bilmem ne olsun virt zırt öyle dalgaya vura vura konuşuyo ama böylede değil sıçtı sıvadı yanı burda
HASAN BASRİ GÖK: bi şey yakaladı mı peki
MEHTAP SAYAR: basri
HASAN BASRİ GÖK: bi şey yakalasaydı aşağı inmezdi
MEHTAP SAYAR: ne
HASAN BASRİ GÖK: bi şey yakalasaydı aşağı inmezdi
MEHTAP SAYAR: nasıl bi şey yakalasaydı hayır her hasta
HASAN BASRİ GÖK: ya senin açığını bulsaydı