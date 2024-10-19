Yenidoğan çetesinin "teyze" kod adlı hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'ndan kan donduran sözler: "Zaten ölecekti"

KAMERA KAYITLARINI DA SİLDİRDİĞİ BELİRLENDİ Soruşturma kapsamında "teyze" kod adlı Yurtoğlu'nun aynı dosyada şüpheli Ali Dirik ile birlikte, Kaya bebeğin öldüğü gece hastanedeki bazı kamera kayıtlarını sildirdiği belirlendi. Kaya bebeğin öldüğü gün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Güney Hastanesi'nde yapılan denetimlerde usulsüzlükler tespit edildi.

Yenidoğan bebek (AA)

EKSİKLERİ BİLDİĞİ HALDE MÜDAHALE ETMEDİ

Yurtoğlu'nun kendi hastanesinin yenidoğan yoğun bakımı hakkında "Bebek yoğun bakımını depoya çevirdiniz, ne bir karıştırıcı var ne bir şey var" şeklinde konuşarak hastanesindeki eksiklik ve usulsüzlüklerden haberdar olduğunu belirttiği ancak hastanedeki usulsüzlüklerle ilgili herhangi bir işlem ve tedbir almadığı ortaya çıktı.

İddianamede beyanlarına yer verilen örgüt üyesi Fehmi Alperen, hastane yönetiminin yapılan usulsüzlerden haberinin olduğunu ifade etti. Yurtoğlu'nun hastane cirosunu artırmak için yenidoğan yoğun bakımda hastaların mevcut durumlarında oynama yaptığını, 3. basamak göstermek veya sadece 3. basamak hasta aldığı belirlendi.