İstanbul'daki yenidoğan bebek ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "yenidoğan bebek çetesi" hakkında soruşturma tamamlandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli tutuklandı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DE HASTANE SAHİBİ MÜZEYYEN YURTOĞLU
Tutuklanan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, ihmali davranışla kasten adam öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlarından cezalandırılması istendi. Sağlık çetesi soruşturmasında iddianamede yer alan şüphelilerden biri de Güney Hastanesi sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu oldu.
Yenidoğan çetesinin "teyze" kod adlı hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'ndan kan donduran sözler: "Zaten ölecekti"
İstanbul'da yaşanan yenidoğan bebek ölümleriyle ilgili skandalda yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli tutuklandı. Çetenin gizli yazışmaları iddianameye girerken bebek ölümlerinin yaşandığı Güney Hastanesi sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu’nun skandal konuşmaları ortaya çıktı. Yenidoğan çetesinin içinde "teyze" kod adıyla bilinen Yurtoğlu'nun hastaneye savcının geleceğini duymasıyla, "Bebek gece öldü. 500 gr zaten ölecekti" şeklinde konuşmalar yaptığı ortaya çıktı." şeklinde kan donduran ifadeler kullandığı belirlendi.
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İstanbul'daki yenidoğan bebek ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "yenidoğan bebek çetesi" hakkında soruşturma tamamlandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli tutuklandı.
KOD ADI TEYZE
Şüphelilerden doktor Mehmet Gürül, iddianamede Yurtoğlu'nun çete içinde "teyze" olarak bilindiğini ifade etti. Gürül, "Konuşmalarda ismi geçen "teyze" isimli şahıs ise Güney Hastanesinin sahibi olduğu bana söylenen ismini Müzeyyen Hanım olarak bildiğim soy ismini bilmediğim şahıstır. Hem yaşı hem de isminin uzun olması ve isminin her zaman aklıma gelmemesi nedeniyle konuşmalarımızda kısaca saygımızdan dolayı "teyze" olarak adı geçmektedir." dedi.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede şüpheli Yurtoğlu'nun skandal konuşmaları da yer aldı.
500 GR ZATEN ÖLECEKTİ
Yurtoğlu'nun sahibi olduğu Güney Hastanesi'nde, Kaya bebek şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sırasında hastaneye savcının geleceğini duyan şüpheli Yurtoğlu'nun, "Büyükçekmece savcısının benim hastanemde ne işi var? Bebek gece öldü. 500 gr zaten ölecekti" şeklinde konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.
KAMERA KAYITLARINI DA SİLDİRDİĞİ BELİRLENDİ
Soruşturma kapsamında "teyze" kod adlı Yurtoğlu'nun aynı dosyada şüpheli Ali Dirik ile birlikte, Kaya bebeğin öldüğü gece hastanedeki bazı kamera kayıtlarını sildirdiği belirlendi. Kaya bebeğin öldüğü gün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Güney Hastanesi'nde yapılan denetimlerde usulsüzlükler tespit edildi.
EKSİKLERİ BİLDİĞİ HALDE MÜDAHALE ETMEDİ
Yurtoğlu'nun kendi hastanesinin yenidoğan yoğun bakımı hakkında "Bebek yoğun bakımını depoya çevirdiniz, ne bir karıştırıcı var ne bir şey var" şeklinde konuşarak hastanesindeki eksiklik ve usulsüzlüklerden haberdar olduğunu belirttiği ancak hastanedeki usulsüzlüklerle ilgili herhangi bir işlem ve tedbir almadığı ortaya çıktı.
İddianamede beyanlarına yer verilen örgüt üyesi Fehmi Alperen, hastane yönetiminin yapılan usulsüzlerden haberinin olduğunu ifade etti. Yurtoğlu'nun hastane cirosunu artırmak için yenidoğan yoğun bakımda hastaların mevcut durumlarında oynama yaptığını, 3. basamak göstermek veya sadece 3. basamak hasta aldığı belirlendi.