Türk siyasetindeki normalleşme iklimi ve iç cepheyi sağlam tutma girişimi en çok Kandil'deki terör baronlarını huzursuz etti.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun, teröre cephe alın" çağrısı yapması sonrası PKK elebaşları sıraya girip süreci sabote etmeye niyetlendi.
PKK'dan DEM'e "Uzatılan eli bırak pazarlık yap" baskısı! Kandil CHP'yi istiyor... Mustafa Karasu açık açık "İnisiyatif alsınlar" dedi
DEM Parti'ye yapılan "Türkiye partisi olun, teröre cephe alın" çağrısı Kandil'i huzursuz etti. Terör baronları sıraya girip DEM'e "Uzatılan eli bırak, pazarlık yap" baskısında bulundu. PKK elebaşı Mustafa Karasu "Cumhur İttifakı'na karşı baskınızı ve tutumunuzu sürdürün" mesajı gönderdi. CHP'nin topa girmesini isteyen teröristbaşı açık açık "CHP çözümden yana inisiyatif alabilir" dedi. Tam da bu noktada Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin DEM'e yönelik "Devlet terörle masaya oturmaz" uyarısı önem kazandı.
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Türk siyasetindeki normalleşme iklimi ve iç cepheyi sağlam tutma girişimi en çok Kandil'deki terör baronlarını huzursuz etti.
ELEBAŞLARI SABOTAJ İÇİN SIRAYA GİRDİ
İlk olarak sahneye Bese Hozat çıktı. Hozat, "Normalleşme İmralı'dan başlar" diyerek CHP'ye veryansın etti, DEM'in kulağını çekti.
Daha sonrasında Kandil'in kara yılanı Murat Karayılan topa girdi. Teröristbaşı, "DEM Parti'ye verilen merhabaya o kadar anlam yüklememek, büyütmemek gerekiyor" dedi. "Yeni süreç yok, normalleşmeyin" ültimatomu çeken Karayılan, "Muhalefetin normalleşme türünden söylemleri ve bu minvaldeki bazı yaklaşımları da buna zemin sunuyor. Bu çok önemlidir, bu bir oyundur" sözleriyle DEM'e mesaj gönderdi.
DEM'E "UZATILAN ELİ BIRAK" BASKISI
Elebaşı Mustafa Karasu ise DEM Parti'ye "Uzatılan eli bırak" baskısında bulunup "Cumhur İttifakı'na karşı baskınızı ve tutumunuzu sürdürün" talimatı verdi.
DEM'lilere "İmralı pazarlığı yapın" aklı veren teröristbaşı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tabii ki Kürt demokrasi güçleri, "biz çözüme hazırız, ancak başta İmralı'daki tecridin kaldırılması olmak üzere şu şu yol temizliklerini yapın, biz zaten Türkiye partisiyiz, Kürt sorununu çözerek Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyoruz" demelidirler. Kuşkusuz, belirttikleri adımlar atılmadığı müddetçe de AKP-MHP iktidarına karşı tutumlarını ve mücadelelerini sürdürmelidirler"
KANDİL CHP'Yİ İSTİYOR
Mustafa Karasu bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin topa girmesini istiyor. Karasu açık açık "CHP çözümden yana inisiyatif alabilir" dedi.
NE OLMUŞTU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı "İç cepheyi sağlam tutalım" çağrısı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'te DEM Partililerle tokalaştı.
"Türk milletinin cumhurbaşkanı görevini üstlenmiş bir şahsın bu çağrısına bir adım atmak, bana düşen en önemli bir görevdir" diyen Bahçeli, "DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el gelin Türkiye partisi olun, teröre cephe alın gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin temenni ve teklifidir" değerlendirmesinde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN: "ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"
Balkanlar dönüşü Bahçeli'nin attığı adımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan da "Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz" dedi.
DEM'E UYARI
"Buna rağmen "biz irademizi demokrasi dışı odaklara teslim ediyoruz, her adımımızı bu anlayışla atıyoruz" demek yapıcı bir yaklaşım olarak görülmez" uyarısında bulunan Erdoğan, "Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız. Çünkü biz siyaseti, ülkemizin huzur ve birliğini güçlendirmek, milletimize hak ettiği kaliteli hizmetleri sunmak için yapıyoruz" şeklinde konuştu.
BİR UYARI DA BAHÇELİ'DEN... AKLINA BAŞINA AL DEM, DEVLET TERÖRLE MASAYA OTURMAZ"
Daha sonrasında Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Uzattığım el yanlış yorumlanmasın" çıkışında bulundu.
DEM Parti'yi uyaran Bahçeli, "DEM Parti'nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır" ifadelerini kullandı.
MHP lideri, "Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Hodri meydan, kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler" diyerek DEM'e çok net ve açık mesaj gönderdi.