PKK'dan DEM'e "Uzatılan eli bırak pazarlık yap" baskısı! Kandil CHP'yi istiyor... Mustafa Karasu açık açık "İnisiyatif alsınlar" dedi

CHP ve DEM heyetinin görüşmelerinden bir kare (Takvim.com.tr / Arşiv)



KANDİL CHP'Yİ İSTİYOR



Mustafa Karasu bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin topa girmesini istiyor. Karasu açık açık "CHP çözümden yana inisiyatif alabilir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli DEM parti ile neden tokalaştı! Flaş açıklama: Cumhurbaşkanının çağrısı benim için görevdir



NE OLMUŞTU?



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı "İç cepheyi sağlam tutalım" çağrısı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'te DEM Partililerle tokalaştı.



"Türk milletinin cumhurbaşkanı görevini üstlenmiş bir şahsın bu çağrısına bir adım atmak, bana düşen en önemli bir görevdir" diyen Bahçeli, "DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el gelin Türkiye partisi olun, teröre cephe alın gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin temenni ve teklifidir" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğandan Bahçelinin DEM ile tokalaşmasına destek: Çok önemli bir adım | Yeni bir süreç mi başlıyor? | Anayasa mesajı

BAŞKAN ERDOĞAN: "ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"



Balkanlar dönüşü Bahçeli'nin attığı adımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan da "Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz" dedi.



DEM'E UYARI



"Buna rağmen "biz irademizi demokrasi dışı odaklara teslim ediyoruz, her adımımızı bu anlayışla atıyoruz" demek yapıcı bir yaklaşım olarak görülmez" uyarısında bulunan Erdoğan, "Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız. Çünkü biz siyaseti, ülkemizin huzur ve birliğini güçlendirmek, milletimize hak ettiği kaliteli hizmetleri sunmak için yapıyoruz" şeklinde konuştu.