PKK'dan DEM'e "Uzatılan eli bırak pazarlık yap" baskısı! Kandil CHP'yi istiyor... Mustafa Karasu açık açık "İnisiyatif alsınlar" dedi

BAŞKAN ERDOĞAN: "ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"



Balkanlar dönüşü Bahçeli'nin attığı adımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan da "Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz" dedi.



DEM'E UYARI



"Buna rağmen "biz irademizi demokrasi dışı odaklara teslim ediyoruz, her adımımızı bu anlayışla atıyoruz" demek yapıcı bir yaklaşım olarak görülmez" uyarısında bulunan Erdoğan, "Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız. Çünkü biz siyaseti, ülkemizin huzur ve birliğini güçlendirmek, milletimize hak ettiği kaliteli hizmetleri sunmak için yapıyoruz" şeklinde konuştu.