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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den DEM'e uyarı: Uzattığım eli sabote edilmesin devlet terörle masaya oturmaz | Öcalan'a çağrı: Terörün bittiğini ilan et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. BM'nin katil İsrail'e karşı sessizliğini eleştiren Bahçeli, "İsrail, devlet olma vasfından kopmuş, terör örgütüne dönüşmüştür. BM Güvenlik Konseyi kahredici sessizliğe gömülü vaziyettedir" dedi. Özgür Özel'in TBMM'deki İsrail kapalı oturumu sonrası yaptığı açıklamaya tepki gösteren Bahçeli, "Özgür Bey'in açıklamaları ucuz ve son derece sorumsuzdur" ifadelerini kullandı. Öte yandan DEM'e uzattığı el hakkında da konuşan Bahçeli "DEM'i buradan uyarıyorum. Uzattığım eli tahrik için kullanmayın. Ayağınızı denk alın" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 10:35 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 11:34
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den DEM’e uyarı: Uzattığım eli sabote edilmesin devlet terörle masaya oturmaz | Öcalan’a çağrı: Terörün bittiğini ilan et

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İsrail tehdidinde tüm eşikler aşılmış sözün hükmü hepten aşınmıştır. İsrail şiddetin bütün düğmelerine basmıştır. İsrail öyle bir aşamaya gelmiştir ki bir yanda Birleşmiş Milletler Genel Başkanı'nı istenmeyen adam ilan etmiş ve bir terör örgütüne dönüşmüştür.

BM DERHAL KUVVET KULLANMALI

İsrail Maliye Bakanı vaadedilmiş topraklar hayalini sıralarken Mısır Suudi Arabistan'ı rencide etmiştir. Akan kana seyirci kalınamaz. Birleşmiş Milletler derhal kuvvet kullanmalı suçlular adalet önünde yargılanmalıdır. İsrail, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çok ciddi bir güvenlik tehdidir.

ENDİŞE VERİCİ BOYUTLARDA

CHP yönetiminin gelişmeler karşısında ilgisiz siyaseti gerçekten endişe verici boyutlardadır. Kaçak güreşmesi ayıplı bir siyasetin ucuz numaralarından başka değildir. Normalleşme için çığırtkanlıklarına samimi bir hatırlatma yapmalarının zamanı gelmiştir.

CHP'DEN UMUDU KESMEYECEĞİZ

Özgür Bey'in açıklamaları ucuz olmasının yanında savrukluktur. İsrail'in sırtını dayadığı ülkeler terörizmin ana sponsorudur. CHP'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değildir. Huylu huyundan vazgeçmez ama biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz.

ÇATIŞMANIN SONU YOKTUR

Lübnan'da bulunan vatandaşlarımız zamanında tahliyesi milletimizi teselli eden bir gelişmedir. MHP, hem içimizde hem de dışımızda barış havasının egemen olmasını iliklerine kadar arzulamaktadır. Çatışmanın sonu yoktur. 1967 sınırları temelinde bağımsız başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Siyaset, etrafı kordonla çevrilmiş ring alanı, siyasetçiler de boksör değildir. Mesele biz olmanın emsalsiz sırrına erişmektir. Her şey Türkiye içindir. Önce ülkem milletim sonra partim ve ben anlayışı bizim partimizin anlayışıdır.

DEVLETİ MİLLETTEN AYIRMAK BÜYÜK BİR ŞUURSUZLUK

Geçen hafta da dile getirdiğim üzere coğrafyamız tartışılırsa milletimiz, milletimiz tartışılırsa devletimiz, devletimiz tartışılırsa bayrağımız ortadan kalkacaktır. Devlet millettir millet de devlettir. Devlet, ülkesi ve milletiyle bir ve bütündür. ikisini birbirinden ayırmak, ayrı değerlendirmek zaman zaman da çatıştırmak büyük bir ihanettir. Devleti milletten ayırmak milleti de devletten ayırmak büyük bir şuursuzluktur.

YA SİYASET YA SİLAH

Terörü reddetmenin sonsuz kararlılığındayız. Ya siyaset ya terör ya silah ya siyaset bunun ortası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müzakere araması yalnızca terör örgütünün değirmenine su taşımaktır. DEM Parti'nin aklını başına alması uzattığım eli sabote etmeden alması tek temennimiz ve herkesin hayrınadır. Türk Kürt kardeştir. Araya giren kim olursa kalleştir.

TERÖRİST BAŞI TERÖRİN BİTTİĞİNİ İLAN ETSİN

Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete açığım diyen terörist başı çıksın terörü bitirdiğini ilan etsin. Devletin terörle masaya oturması beklenmesin. Devlet, terör örgütüyle müzakere etmez.

PKK'NIN ÖNÜNDE 3 SEÇENEK VAR

Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz. Sonuna kadar kıran kırana mücadele eder. PKK'nın önünde 3 seçenek vardır. 1 - Terör devletlerine derhal son vermek, 2 silahlarıyla dağdan inip teslim olmak, 3 Türk adaletinin verdiği hükme bağlı olarak cezalarını çekmek olacak.

CESARETİNİZ VARSA İTİRAF EDİN

CHP cevap versin 4 parçalı büyük Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız açıklayın da görelim. Cesaretiniz varsa ifade ve itiraf edin. Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir, Türkiye'de birleşelim tebliğidir.

UZATTIĞIM EL SAMİMİ VE İYİ NİYETLİ BİR ELDİR, TÜRKİYE'DE BİRLEŞELİM TEBLİĞİDİR

Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir, Türkiye'de birleşelim tebliğidir. Elimi vatan ve devlet için uzattığımı herkesin bilmesinde yarar olacaktır. Elimizi bir süreç için değil kardeşlik için uzatırız.

GÜN DAYANIŞMA GÜNÜ

Başka Türkiye yoktur. Hakkari de bizim İzmir de bizimdir. Trabzon da bizim, Mardin de bizimdir. Millete hürmet var mı ona bakarız. Gün birleşme günüdür, gün dayanışma günüdür. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Bu topraklara vatanım diyen herkese ocağımız açıktır. Bu bayrak benim diyen herkese kapımız açıktır.

İLK 4 MADDE ANAYASA'NIN VARLIK TEMİNATI

Devletin ülkesi milleti yoktur diyenlere sesleniyorum. Devletin ülkesi vardır o da Türk vatanıdır. Devletin milleti vardır o da Türk milletidir. Devlet ülkesel bir birliktir. Mevki ne olursa olsun hiç kimseye eyvallah edemeyiz. İlk 4 madde Anayasa'nın varlık teminatıdır. Anayasanın ilk 4 maddesiyle meselesi olanların Türkiye Cumhuriyeti'yle meselesi vardır. Bizim de onlarla görülecek meselemiz vardır.

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