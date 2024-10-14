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DEM'e uzatılan el Kandil'i panikletti! Elebaşı Murat Karayılan CHP'ye veryansın edip sabotaja başladı... "Yeni süreç yok, normalleşmeyin"

Bahçeli'nin DEM'e uzattığı el Kandil'i zıplattı. PKK elebaşları sıraya girip Türk siyasetindeki normalleşme iklimi karşısında konumlandı. Kandil'in kara yılanı Murat Karayılan, "DEM Parti'ye verilen merhaba büyütülmesin. Yeni süreç yok, kimse hayal kurmasın" diyerek DEM'e ültimatom çekti. "Normalleşmeyin" diyen Karayılan CHP'ye veryansın edip sabotaja başladı. Elebaşı Bese Hozat da "Normalleşme İmralı'dan başlar" diyerek DEM'in kulağını çekti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 10:37 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 09:37
DEM’e uzatılan el Kandil’i panikletti! Elebaşı Murat Karayılan CHP’ye veryansın edip sabotaja başladı... Yeni süreç yok, normalleşmeyin

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Türkiye'nin Orta Doğu'da artan tehdit ve İsrail'in Arz-ı Mev'ud melanetine karşı verdiği birlik görüntüsü PKK'yı huzursuz etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı "İç cepheyi sağlam tutalım" çağrısı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'te DEM Partililerle tokalaştı.

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BAHÇELİ DEM'LE TOKALAŞTI! "GELİN TÜRKİYE PARTİSİ OLUN" ÇAĞRISI

"Türk milletinin cumhurbaşkanı görevini üstlenmiş bir şahsın bu çağrısına bir adım atmak, bana düşen en önemli bir görevdir" diyen Bahçeli, "DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el gelin Türkiye partisi olun, teröre cephe alın gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin temenni ve teklifidir" değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel'in talimatıyla CHP grubunun Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılaması da Meclis'teki birlik görüntüsünü pekiştirdi.

Başkan Erdoğandan Bahçelinin DEM ile tokalaşmasına destek: Çok önemli bir adım | Yeni bir süreç mi başlıyor? | Anayasa mesajıBaşkan Erdoğandan Bahçelinin DEM ile tokalaşmasına destek: Çok önemli bir adım | Yeni bir süreç mi başlıyor? | Anayasa mesajı


BAŞKAN ERDOĞAN: "ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"

Balkanlar dönüşü Bahçeli'nin attığı adımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan da "Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz" dedi.

DEM'E UYARI

"Buna rağmen "biz irademizi demokrasi dışı odaklara teslim ediyoruz, her adımımızı bu anlayışla atıyoruz" demek yapıcı bir yaklaşım olarak görülmez" uyarısında bulunan Erdoğan, "Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız. Çünkü biz siyaseti, ülkemizin huzur ve birliğini güçlendirmek, milletimize hak ettiği kaliteli hizmetleri sunmak için yapıyoruz" şeklinde konuştu.

DEM’e uzatılan el Kandil’i panikletti! Elebaşı Murat Karayılan CHP’ye veryansın edip sabotaja başladı... Yeni süreç yok, normalleşmeyin
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BAHÇELİ EL UZATTI CHP AYAĞA KALKTI PKK ZIPLADI!

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'de panik ve korku iklimi baş gösterdi.

PKK elebaşları sıraya girip Türk siyasetindeki normalleşme iklimi karşısında konumlandı. İlk olarak sahneye PKK elebaşı Bese Hozat çıktı. Hozat, "Normalleşme İmralı'dan başlar" diyerek CHP'ye veryansın etti, DEM'in kulağını çekti.

PKK elebaşı Murat Karayılan (Takvim.com.tr / Arşiv)PKK elebaşı Murat Karayılan (Takvim.com.tr / Arşiv)

Daha sonrasında yılanın başı Murat Karayılan ses verdi.

CHP'YE SİTEM, DEM'E ÜLTİMATOM: YENİ SÜREÇ YOK NORMALLEŞMEYİN

Karayılan süreci sabote edeceklerinin sinyalini vererek DEM Parti'ye ültimatom gönderdi.

"DEM Parti'ye verilen merhabaya o kadar anlam yüklememek, büyütmemek gerekiyor" diyen teröristbaşı, "Bazı kişiler "acaba yeni bir süreç mi başlayacak?" diyorlar. Böyle bir şey yoktur. Kimse böyle hayaller kurmamalıdır" ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Murat Karayılan (Takvim.com.tr / Arşiv)PKK elebaşı Murat Karayılan (Takvim.com.tr / Arşiv)


CHP'ye veryansın eden Karayılan, "Muhalefetin normalleşme türünden söylemleri ve bu minvaldeki bazı yaklaşımları da buna zemin sunuyor. Bu çok önemlidir, bu bir oyundur" sözleriyle DEM'e mesaj gönderdi.

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