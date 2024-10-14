DEM'e uzatılan el Kandil'i panikletti! Elebaşı Murat Karayılan CHP'ye veryansın edip sabotaja başladı... "Yeni süreç yok, normalleşmeyin"

BAHÇELİ EL UZATTI CHP AYAĞA KALKTI PKK ZIPLADI!
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'de panik ve korku iklimi baş gösterdi.
PKK elebaşları sıraya girip Türk siyasetindeki normalleşme iklimi karşısında konumlandı. İlk olarak sahneye PKK elebaşı Bese Hozat çıktı. Hozat, "Normalleşme İmralı'dan başlar" diyerek CHP'ye veryansın etti, DEM'in kulağını çekti.
PKK elebaşı Murat Karayılan (Takvim.com.tr / Arşiv)
Daha sonrasında yılanın başı Murat Karayılan ses verdi.
CHP'YE SİTEM, DEM'E ÜLTİMATOM: YENİ SÜREÇ YOK NORMALLEŞMEYİN
Karayılan süreci sabote edeceklerinin sinyalini vererek DEM Parti'ye ültimatom gönderdi.
"DEM Parti'ye verilen merhabaya o kadar anlam yüklememek, büyütmemek gerekiyor" diyen teröristbaşı, "Bazı kişiler "acaba yeni bir süreç mi başlayacak?" diyorlar. Böyle bir şey yoktur. Kimse böyle hayaller kurmamalıdır" ifadelerini kullandı.
PKK elebaşı Murat Karayılan (Takvim.com.tr / Arşiv)
CHP'ye veryansın eden Karayılan, "Muhalefetin normalleşme türünden söylemleri ve bu minvaldeki bazı yaklaşımları da buna zemin sunuyor. Bu çok önemlidir, bu bir oyundur" sözleriyle DEM'e mesaj gönderdi.