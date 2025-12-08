Orkun Kökçü (AA) BEŞİKTAŞ ÇIKIŞINI SÜRDÜRME PEŞİNDE Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı ve 24 puanla haftaya 6. sırada girdi. Son 3 lig maçında 7 puan toplayan Beşiktaş, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük deplasmanlarından galibiyetle dönmüş, sahasında Samsunspor ile berabere kalmıştı. Derbide Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçını kazanarak yeniden ivme yakalamayı hedefliyor.

Emirhan Topçu (AA GAZİANTEP FK TAKİPTE Konuk ekip Gaziantep FK ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş'ın bir basamak altında 7. sırada bulunuyor.

El Bilal Toure (AA) EVDE NEGATİF SERİ DEVAM EDİYOR Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybetti. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olan siyah-beyazlılar, Samsunspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, tüm bu maçlarda öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Takım, Gaziantep FK karşısında bu kötü seriyi bitirmeyi hedefliyor.