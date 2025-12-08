Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta İstanbul'da sona eriyor. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Siyah beyazlılar taraftarı önünde kazanarak 3 puanın sahibi olmak ve üst sıralardan kopmamak amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CANLI TAKİP
Beşiktaş - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Jota, Cengiz, El Bilal Toure
Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Bayo, Maxim
DÜDÜK KADİR SAĞLAM'IN
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi Tüpraş Stadı'nda konuk ediyor. Karşılaşma saat 20.00'de ve mücadelede Kadir Sağlam düdük çalıyor.
BEŞİKTAŞ ÇIKIŞINI SÜRDÜRME PEŞİNDE
Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı ve 24 puanla haftaya 6. sırada girdi. Son 3 lig maçında 7 puan toplayan Beşiktaş, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük deplasmanlarından galibiyetle dönmüş, sahasında Samsunspor ile berabere kalmıştı. Derbide Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçını kazanarak yeniden ivme yakalamayı hedefliyor.
GAZİANTEP FK TAKİPTE
Konuk ekip Gaziantep FK ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş'ın bir basamak altında 7. sırada bulunuyor.
EVDE NEGATİF SERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybetti. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olan siyah-beyazlılar, Samsunspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, tüm bu maçlarda öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Takım, Gaziantep FK karşısında bu kötü seriyi bitirmeyi hedefliyor.
EKSİKLER VE CEZA SINIRI
Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Savunma oyuncusu Felix Uduokhai ise ceza sınırında bulunuyor. Alman futbolcu sarı kart görürse gelecek hafta Trabzonspor maçında oynayamayacak.
SON ÜÇ MAÇTA GALİBİYET YOK
Beşiktaş, ligde Gaziantep FK ile oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar geçen sezon deplasmanda 2-0 yenilmiş, iç sahada 1-1 berabere kalmış ve ikinci yarıda Tüpraş Stadı'nda rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Kartal, bu kötü tabloyu taraftarı önünde değiştirmek istiyor.