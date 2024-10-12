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Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'nin DEM ile tokalaşmasına destek: Çok önemli bir adım | Yeni bir süreç mi başlıyor? | Anayasa mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar dönüşü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Meclis'te DEM Parti üyeleriyle el sıkışarak verdiği pozitif mesajları yorumladı. Bahçeli'nin attığı adımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz." dedi. Bir de uyarı yapan Başkan Erdoğan, "Buna rağmen “biz irademizi demokrasi dışı odaklara teslim ediyoruz, her adımımızı bu anlayışla atıyoruz” demek yapıcı bir yaklaşım olarak görülmez." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 13:25 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 13:52
Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’nin DEM ile tokalaşmasına destek: Çok önemli bir adım | Yeni bir süreç mi başlıyor? | Anayasa mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri Bahçeli'nin DEM ile tokalaşmasına ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı.

BAHÇELİ'DEN SÜPRİZ ADIM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dönemde "iç cepheyi güçlendirme" ve "yumuşama" siyasetine dikkat çekerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta süpriz bir adım attı.

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'nin DEM ile tokalaşmasına destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te DEM Parti üyeleriyle el sıkışarak pozitif mesajlar verdi.

Bahçeli TBMM'de DEM'li isimlerle tokalaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Bahçeli TBMM'de DEM'li isimlerle tokalaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Kimileri bu gelişmeleri "anayasa" tartışmalarına çekerken MHP Lideri Bahçeli uzatılan elin DEM'e Türkiye partisi olması teklifi olarak yorumladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK
Siyasetin gündemi bu temas ile sallanırken Başkan Erdoğan Balkanlar ziyareti sonrası uçakta meseleye ilişkin soruyu yanıtladı.

SORU: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti Eş Başkanlarının elini sıkmasından sonra dediniz ki, "Cumhur İttifakının uzattığı bu elin değerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını isteriz. Ülke meselelerini geniş mutabakatla çözme arzusundayız." Mesajınızın odağında yeni Anayasa mı yer alıyor? "DEM Parti'den somut adım gelirse müzakereye de diyaloğa da açığız" sözlerine "yeşil ışık yakıldığı, yeni bir sürecin başlayabileceği" yorumlarına ne yanıt verirsiniz?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"
Başkan Erdoğan soruya şu yanıtı verdi:

Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Biz Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin siyasi yapısında uzlaşma ve diyalog çağrısının önemine burada bir vurgu yapıyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin bu attığı adım, bir kenara konulamaz. Biz yıllardır bunu dile getiriyoruz. Sayın Bahçeli'nin özellikle attığı bu adım bana göre çok çok önemli bir adımdır. Sayın Bahçeli'den böyle bir adım beklemeyenler olabilir. Ama biz kıdemli bir siyasetçi olarak Sayın Bahçeli'nin böyle bir adımı atmasını garipsemedik. Önemli bir adım olarak gördük. Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz. Siyasetimizin temelinde, ülke meselelerinin geniş bir mutabakatla çözülmesi, toplumun farklı kesimlerinin de sürece dahil edilmesi yatıyor. Bunu yıllardır dile getiriyoruz. Türkiye'de terör yöntemleri ile bir yere varılamayacağı çok nettir.

Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’nin DEM ile tokalaşmasına destek: Çok önemli bir adım | Yeni bir süreç mi başlıyor? | Anayasa mesajı

"DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİREN HER ADIMA DESTEĞİMİZ TAMDIR"
Artık herkesin bunu anlamış olması gerekir. Bölgemizdeki gelişmelere bakıldığında, ülkemizdeki huzur ve barış iklimini tahkim etmek, herkes için en hayırlısıdır. Terör örgütleriyle çevrelenmiş bir coğrafyada, Irak'ta gerilimlerin, Suriye'de iç savaşın yaşandığı, İsrail'in vahşileştiği bir dönemde içeride barışın tesisi önem kazanıyor. Biz Türkiye'de demokratik siyasetin alanını genişletmek için bugüne kadar tüm engellemelere, sabotajlara, haince planlara rağmen köklü adımlar attık. Ülkemizde demokrasiyi güçlendiren her adıma desteğimiz tamdır.

Bahçeli ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Bahçeli ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KRİTİK UYARI: YAPICI YAKLAŞIM OLARAK GÖRÜLMEZ
Buna rağmen "biz irademizi demokrasi dışı odaklara teslim ediyoruz, her adımımızı bu anlayışla atıyoruz" demek yapıcı bir yaklaşım olarak görülmez. Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız. Çünkü biz siyaseti, ülkemizin huzur ve birliğini güçlendirmek, milletimize hak ettiği kaliteli hizmetleri sunmak için yapıyoruz. Yeni anayasa çağrımız da bunun içindir. Türkiye'nin ayağına darbecilerin taktığı prangaları söküp atmanın yolu kapsayıcı, adil, sivil, özgürlükçü bir anayasa yapmaktan geçiyor.

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