Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’nin DEM ile tokalaşmasına destek: Çok önemli bir adım | Yeni bir süreç mi başlıyor? | Anayasa mesajı

SORU: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti Eş Başkanlarının elini sıkmasından sonra dediniz ki, "Cumhur İttifakının uzattığı bu elin değerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını isteriz. Ülke meselelerini geniş mutabakatla çözme arzusundayız." Mesajınızın odağında yeni Anayasa mı yer alıyor? "DEM Parti'den somut adım gelirse müzakereye de diyaloğa da açığız" sözlerine "yeşil ışık yakıldığı, yeni bir sürecin başlayabileceği" yorumlarına ne yanıt verirsiniz?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"

Başkan Erdoğan soruya şu yanıtı verdi:

Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Biz Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin siyasi yapısında uzlaşma ve diyalog çağrısının önemine burada bir vurgu yapıyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin bu attığı adım, bir kenara konulamaz. Biz yıllardır bunu dile getiriyoruz. Sayın Bahçeli'nin özellikle attığı bu adım bana göre çok çok önemli bir adımdır. Sayın Bahçeli'den böyle bir adım beklemeyenler olabilir. Ama biz kıdemli bir siyasetçi olarak Sayın Bahçeli'nin böyle bir adımı atmasını garipsemedik. Önemli bir adım olarak gördük. Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz. Siyasetimizin temelinde, ülke meselelerinin geniş bir mutabakatla çözülmesi, toplumun farklı kesimlerinin de sürece dahil edilmesi yatıyor. Bunu yıllardır dile getiriyoruz. Türkiye'de terör yöntemleri ile bir yere varılamayacağı çok nettir.