DAMGA VERGİSİ

Fona aktarılmak üzere vergi beyannameleri, gümrük idarelerine verilen beyannameler, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katılım payı alınacak.



TAPU İŞLEMLERİ

Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira alınacak.

KREDİ KARTLARI

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 lira. Türkiye'de bireysel kredi kartı olan kişi sayısı 37 milyon 900 bin kişi. Limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan kişi sayısı toplam bireysel kredi kartı kişi sayısının yüzde 49.2'sini oluşturuyor. Buna göre her yıl 750 TL ödeyecek limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan bireysel kredi kartı kişi sayısı 18 milyon 646 bin 800 kişi ediyor. Her bir kart sahibinin tek kart üzerinden ödeyeceği tutar 750 TL'den hesaplandığında her yıl tahsil edilecek Savunma Sanayii Destekleme Fonu tutarı 13 milyar 985 bin 100 TL ediyor.