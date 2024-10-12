Orta Doğu ateşe çemberine dönüşmüş durumdayken, Türkiye'nin yüz akı savunma sanayisinin önemi bir kez daha anlaşıldı.

Güler, "Ülkemiz İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden birisi olmuştur. Elektronik harp alanında dünyada öncü olan ülkemiz, kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden biridir" dedi.

YASA TEKLİFİ SUNULDU Teklif kapsamında motosikletler MTV, değeri 5 bin liranın üstünde olan kol saatleri ÖTV kapsamına alındı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlediği basın toplantısı ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu 'na (SSDF) ek gelir sağlanması için hazırladıkları yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

Milli Muharip Uçak KAAN (Fotoğraf:AA)

YÜZ AKI PROJELER

Teklifin gerekçesinde ise "Halen devam eden Milli Muharip Uçak (KAAN), ALTAY, Milli Denizaltı ve Motor projeleri ve planlanan çok sayıda yeni projeyle, hava, kara, deniz, uzay ve siber dünyada tam bağımsız bir savunma sanayii inşa edilmekte; ihracat potansiyeli ile Türkiye, küresel güç olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir" denildi.

Gerekçede, Çelik Kubbe Projesi'ne özel atıf yapıldı.

75-80 MİLYAR LİRA

SSDF için alınacak katılım paylarından yıllık 75-80 milyar liralık bir kaynak gelmesi bekleniyor. Katılım payı miktarları, her yıl belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılacak.