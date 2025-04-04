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Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktordan açıklama! “İlk andan beri yaşam belirtisi yoktu”

Kuzeyin Oğlu lakaplı Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde sahne aldığı esnada fenalaşarak hayatını kaybetti. İlk müdahalenin sahnede yapıldığı sanatçının vefatının ardından birçok soru işareti oluştu. Sosyal medyada ihmal olup olmadığı tartışılırken Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktordan açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 16:33 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 16:46
Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktordan açıklama! İlk andan beri yaşam belirtisi yoktu

KKTC'de sahne aldığı esnada fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ölümündeki ihmal iddiaları bir televizyon programında masaya yatırıldı.

Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktordan açıklama! İlk andan beri yaşam belirtisi yoktu

Programa, Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk katıldı. İlk müdahale anına ait görüntüler de programda izlendi.

Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktordan açıklama! İlk andan beri yaşam belirtisi yoktu
"İlk andan beri yaşam belirtisi yoktu"

Neler Oluyor Hayatta programına konuşan Prof. Dr. Kocatürk şunları söyledi: "Hepimiz çok üzüntülüyüz. Bayram tatili için ailemle Kıbrıs'taydım ve o gün de Volkan Konak'ı dinlemeye gittik. Biraz uzak bir masadaydım. Ailesini üzmemek ve incitmemek adına çok detay vermek istemiyorum ama kamuoyunda 'pisi pisine öldü' gibi bir algı var.

Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktordan açıklama! İlk andan beri yaşam belirtisi yoktu

Öyle bir durum olmadığını belirtmek isterim. Biz Volkan Konak'ı dinlerken bir anda müzik sustu. Biz kendisinin düşüp, yere yığıldığını görmedik. Müzik sustuktan sonra sahnede kalabalık oluştu. Ben imza almak isteyenler orada diye düşündüm ama sonra 'doktor var mı?' anonsu yapıldı.

Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktordan açıklama! İlk andan beri yaşam belirtisi yoktu

Ben hemen sahneye fırladım. Volkan Konak yerdeydi ve hemen tıbbi müdahaleye başladım. Saat 23.30 sularıydı. Ambulansa haber verildi. Orada anında tıbbi müdahaleyi başlattım. Ben göğüs cerrahisi profesörüyüm, yüzlerce kez bu müdahaleyi yapmışımdır ve ilk yardım eğitimi kuruluşlarından birini de kurdum. Bu konuda kitaplar yazdım. Bu konuda oldukça deneyimli ve bilgiliyim"

Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktordan açıklama! İlk andan beri yaşam belirtisi yoktu

"DOĞRU VE ZAMANINDA MÜDAHALE YAPILDI"

Kocatürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "O şartlarda yapılan ilk yardım müdahalesi son derece düzgün ve doğru bir şekilde yapıldı. Hem ailesinin hem de bu tür haberleri alan insanların iyi bir ilk yardım müdahalesi yapılmadığı bilgisini aldıklarından dolayı yanlış yorumlar yapmalarını istemiyorum.

Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktordan açıklama! İlk andan beri yaşam belirtisi yoktu

Ambulans gelene kadar 25-30 dakika müdahaleyi sürdürdüm. Ve orada alanda bulunan başka doktor arkadaşlarımız vardı, onlar da yardımcı oldular. Toplam dört hekimdik. Bir anestezi, bir kulak burun boğaz uzmanı ve bir doktor arkadaşımız daha müdahaleyi aralıksız gerçekleştirdik. Ambulans geldikten sonra ileri yaşam desteği verdik.

Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktordan açıklama! İlk andan beri yaşam belirtisi yoktu

İlaç uygulaması ve entübasyon yaptık. Entübasyonu kulak burun boğaz uzmanı hocamız yaptı. Hastayı nakil etmeye en uygun hale getirdiğimiz ilk andan itibaren kalp masajına devam ettik. Hastanenin aciline girene kadar da müdahaleye devam ettik.

Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktordan açıklama! İlk andan beri yaşam belirtisi yoktu

Yolda hastaneyle de sürekli iletişim halindeydik. Hatta doktorlara içeri girdiğimizde devam edebileceğimizi söyledik ama yeterli ekipleri olduğu için kapıda bekledik.

Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktordan açıklama! İlk andan beri yaşam belirtisi yoktu

Sonrasında da vefat haberi geldi. İlk andan beri zaten yaşam belirtisi yoktu. Geri döndürülebilir bir sebep olmadığından dolayı da ne yazık ki vefat etti. Yapılan yorumların hiçbiri doğru değil"