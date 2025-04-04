Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktordan açıklama! “İlk andan beri yaşam belirtisi yoktu”

"DOĞRU VE ZAMANINDA MÜDAHALE YAPILDI" Kocatürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "O şartlarda yapılan ilk yardım müdahalesi son derece düzgün ve doğru bir şekilde yapıldı. Hem ailesinin hem de bu tür haberleri alan insanların iyi bir ilk yardım müdahalesi yapılmadığı bilgisini aldıklarından dolayı yanlış yorumlar yapmalarını istemiyorum.

Ambulans gelene kadar 25-30 dakika müdahaleyi sürdürdüm. Ve orada alanda bulunan başka doktor arkadaşlarımız vardı, onlar da yardımcı oldular. Toplam dört hekimdik. Bir anestezi, bir kulak burun boğaz uzmanı ve bir doktor arkadaşımız daha müdahaleyi aralıksız gerçekleştirdik. Ambulans geldikten sonra ileri yaşam desteği verdik.

İlaç uygulaması ve entübasyon yaptık. Entübasyonu kulak burun boğaz uzmanı hocamız yaptı. Hastayı nakil etmeye en uygun hale getirdiğimiz ilk andan itibaren kalp masajına devam ettik. Hastanenin aciline girene kadar da müdahaleye devam ettik.

Yolda hastaneyle de sürekli iletişim halindeydik. Hatta doktorlara içeri girdiğimizde devam edebileceğimizi söyledik ama yeterli ekipleri olduğu için kapıda bekledik.