Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 11 Ekim 2024 en son nerede deprem oldu? Kandilli son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi kurumların paylaştığı son depremler bilgisi, hepimizin yaşamının bir parçası haline gelmiş durumda. Türkiye, jeolojik yapısı ve fay hatlarının çokluğu nedeniyle her an bir depreme sahne olabilecek, sismik aktivitelerin oldukça yoğun yaşandığı bir bölgede bulunuyor. Bu nedenle, her küçük sarsıntı bile vatandaşlarımızda "Az önce deprem mi oldu?", "Kaç büyüklüğünde bir deprem meydana geldi?" gibi soruları beraberinde getiriyor ve bu soruların cevabını bulmak çoğumuz için bir alışkanlık haline gelmiş durumda.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Ekim 2024 son depremler listesi
Deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte 11 Ekim 2024 tarihli son depremler listesi:
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)
Tarih:2024-10-11
Saat:10:16:41 TSİ
Enlem:42.53472 N
Boylam:31.38972 E
Derinlik:9.33 km
Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına "deprem" denir. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin ani bir şekilde boşalmasıyla meydana gelir.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde nasıl yayıldığını, ölçüm aletlerini ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. Sismoloji, deprem riskinin azaltılması ve depremlere karşı daha dirençli yapıların tasarlanması için hayati öneme sahiptir.