Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 11 Ekim 2024 en son nerede deprem oldu? Kandilli son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi kurumların paylaştığı son depremler bilgisi, hepimizin yaşamının bir parçası haline gelmiş durumda. Türkiye, jeolojik yapısı ve fay hatlarının çokluğu nedeniyle her an bir depreme sahne olabilecek, sismik aktivitelerin oldukça yoğun yaşandığı bir bölgede bulunuyor. Bu nedenle, her küçük sarsıntı bile vatandaşlarımızda "Az önce deprem mi oldu?", "Kaç büyüklüğünde bir deprem meydana geldi?" gibi soruları beraberinde getiriyor ve bu soruların cevabını bulmak çoğumuz için bir alışkanlık haline gelmiş durumda.