Talimatla adrese teslim ihale | İtirafçı Murat Abbas ekosistemin rüşvet tezgahını ifşa etti!

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa verdiği ifadeyle "yolsuzluk" ağını ifşa etti.
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa verdiği ifadeyle "yolsuzluk" ağını ifşa etti.
TALİMATLA ADRESE TESLİM İHALE
"Aralık 2020'de İstanbul'a kültürel manada katkı sağlamak için Kültür AŞ'ye Genel Müdür oldum. Sona asıl faaliyet alanı kültürel işlerin yanında reklam işleri de faaliyet alanına girdi. İlk 5 ay Murat Ongun tarafından bazı reklam mecraları ihalelerini belirli firmalara verilmesiyle ilgili talimatları oldu. Örneğin Kadıköy iskelesindeki reklam alanları ihalesini Murat Kapki'nin firmasına, İstanbul Çiçekleri Büfeleri ihalesini ise Ali Tarakçı isimli kişiye ait firmaya verilmesini Murat Ongun benden bizzat istedi.
"RESMİYETTE İŞLER BENİM İMZAM İLE YÜRÜTÜLDÜ"
Bu talimatların birçoğunu yerine getirmedim. Fakat baskılar neticesinde üçüncü ay bu görevi yapamayacağımı anlayıp istifa dilekçemi Murat Ongun, Ertan yıldız ve Yiğit Ozduman'a mail attım. Sonra bu üç kişiyle Kalamış'ta bir otelde toplantı yaptık. Beni reklam işleri tutup sadece kültür sanat alanında faaliyet göstereceğimi belirtip göreve devam etmem için ikna ettiler. Bu tarihten sonra beni reklam ihalelerine hiç karıştırmadılar. Yardımcım Doğan Hamit Doğruer üzerinden organize ettiler. Ama resmiyette işler benim imzam ile yürümekteydi. İhale ve iş alımları tamamen Murat Ongun'un talimatıyla Doğan Hamit Doğruer ve Kaan Sürmegöz üzerinden yapıldı.
43 MİLYON TL GAYRİRESMİ ÖDEME
Soyadını bilmediğim Kahraman isimli bir şahıs, resmi bir görevi olmamasına rağmen Murat Ongun'un yanına gelir giderdi. İletişim Koordinatörlüğü'nde sık sık çalıştığını bilirim. Dijital Deneyim Müzesi'ni yapacak olan Tuce isimli firma tarafından harcandığı iddia edilen toplam 43 milyon TL gayri resmi bir şekilde Kahraman isimli şahsa ödendi.
ATİNA'DA EV HOLLANDA'DA TEKNE
Bu parayla Ongun'un yönetiminde olan Barış Kılıç ve Kahraman isimli şahsın Atina'dan ev ve arsa aldığını öğrendim. Genel Müdür yardımcım Onur Aldı'nın da Moda'da kirada oturduğu evi satın aldığını duydum. Tuce firmasının sahibi Cem Çelik'le yaptığım bir görüşmede bana Barış Kılıç'ın Amsterdam ya da Rotherdam'da teknesi olduğunu ve bu tekneyi Türkiye'ye nasıl getireceğini kendisine sorduğunu söyledi. Bu tekne Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı'nın fotoğraflarının haberlerde yer aldığı tekne olabilir.
30 MİLYON TL'LİK ÇIKIŞ BEDELİ
Sayıştay denetçileri dijital deneyim müzesini denetlemeye geldi. Sayıştay denetime gelince Tuce isimli firmanın sahibi Cem Çelik Sayıştay tarafını ben hallederim, bu konuda sıkıntı olmaz, dedi. Tahminimce bu husus Sayıştay tarafında ters tepti ve daha yoğun şekilde inceleme başladı. Bilirkişiler geldi, tespitler yapıldı. Bunun üzerine Cem Çelik ile Akaretlerdeki kafede buluştuk. Bana dijital deneyim müzesi işinden çıkmak için 30 milyon TL ödeme yapmamızı istedi. Bu minvalde birkaç görüşmemiz oldu.
"ONGUN HALLEDERİZ DEDİ"
Konuyu Sütlüce'de Murat Ongun'un ofisine giderek kendisine anlattım. 38 milyon TL açık belirlendi. Ongun bunu da alt yüklenicilere hallettiririz, raporda sorun olmaz dedi. Bana Muhittin Palazoğlu isimli birini yollayacağını ve Sayıştay tarafını onun halledeceğini söyledi. Bu kişi Kültür AŞ'de yanıma geldi. İşi halledeceğini ve rahat olmam gerektiğini söyledi. Bir hafta sonraki telefon görüşmemizde konuyu hallettiğini söyledi. Bu görüşmeler sonrası Tunce isimli firmanın sahibi Cem Çelik, benden bir aksiyon görmeyince yanıma gelerek, telefonla konuşarak ve mesaj atarak; Elinde müzenin kuruluş aşamasındaki para alışverişlerine, açıktan ödemelere ilişkin ses ve video kayıtları olduğunu, eğer istediği para kendisine ödenmezse bu kayıtları İçişleri Bakanlığı'na ve savcılığa vereceğine dair tehditlerde bulundu. Daha sonra Kültür AŞ ile Tunce isimli bu firma mahkemelik oldu.
2024 yılında yapılan yerel seçimler öncesinde Ocak ve Şubat aylarında iştirak şirketlerin katıldığı bir toplantıda iştirak şirketlerin aracı firmalar üzerinden televizyon kanallarına ne kadar para göndereceği belirlendi. Biz de Kültür AŞ olarak 9 veya 10 milyon TL aracı şirkete verdik. Toplantıya başkanlık eden, miktarı belirleyen ve bu paraları ödememizi söyleyen kişi Ertan Yıldız'dır. Ertan Yıldız ayrıca ihale ve iş alan firmalardan Ramazan kart yardımları kapsamında para toplamamızı da istedi."
URBAN MEDYA'YA AHMET KÖKSAL ORTAK YAPILDI
İtirafçı Murat Abbas'ın ifadesine göre, Urban Medya isimli firmanın kurucusu Hüseyin Seçkin'in hayatını kaybetmesinin ardından bu şirkete Hüseyin Köksal'ın kardeşi Ahmet Köksal'ın ortak yapıldığını belirtti.