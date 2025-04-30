Talimatla adrese teslim ihale | İtirafçı Murat Abbas ekosistemin rüşvet tezgahını ifşa etti!

43 MİLYON TL GAYRİRESMİ ÖDEME Soyadını bilmediğim Kahraman isimli bir şahıs, resmi bir görevi olmamasına rağmen Murat Ongun 'un yanına gelir giderdi. İletişim Koordinatörlüğü'nde sık sık çalıştığını bilirim. Dijital Deneyim Müzesi'ni yapacak olan Tuce isimli firma tarafından harcandığı iddia edilen toplam 43 milyon TL gayri resmi bir şekilde Kahraman isimli şahsa ödendi.

(Takvim.com.tr)

ATİNA'DA EV HOLLANDA'DA TEKNE

Bu parayla Ongun'un yönetiminde olan Barış Kılıç ve Kahraman isimli şahsın Atina'dan ev ve arsa aldığını öğrendim. Genel Müdür yardımcım Onur Aldı'nın da Moda'da kirada oturduğu evi satın aldığını duydum. Tuce firmasının sahibi Cem Çelik'le yaptığım bir görüşmede bana Barış Kılıç'ın Amsterdam ya da Rotherdam'da teknesi olduğunu ve bu tekneyi Türkiye'ye nasıl getireceğini kendisine sorduğunu söyledi. Bu tekne Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı'nın fotoğraflarının haberlerde yer aldığı tekne olabilir.

30 MİLYON TL'LİK ÇIKIŞ BEDELİ

Sayıştay denetçileri dijital deneyim müzesini denetlemeye geldi. Sayıştay denetime gelince Tuce isimli firmanın sahibi Cem Çelik Sayıştay tarafını ben hallederim, bu konuda sıkıntı olmaz, dedi. Tahminimce bu husus Sayıştay tarafında ters tepti ve daha yoğun şekilde inceleme başladı. Bilirkişiler geldi, tespitler yapıldı. Bunun üzerine Cem Çelik ile Akaretlerdeki kafede buluştuk. Bana dijital deneyim müzesi işinden çıkmak için 30 milyon TL ödeme yapmamızı istedi. Bu minvalde birkaç görüşmemiz oldu.