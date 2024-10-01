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Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Darbe sonrası yapılan 82 Anayasası'nın miadının dolduğunu ifade eden Erdoğan, "Yeni anayasanın hazırlık sürecinde her teklife kapımız açık. Tüm partileri, toplumun tüm kesimlerini, Türk demokrasisini yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırma mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum" dedi. TCMB rezervlerinin Cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak 156 milyar dolara geldiğini belirten Erdoğan, "Enflasyonda kalıcı düşüş sürecindeyiz. Düşüş mutfakta hissedilir olacak." ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze ve Lübnan'dan sonra gözünü Türkiye'ye dikeceğini belirten Erdoğan, "İçimizdeki gönüllü siyonist aparatlarının anlamadığı budur. Karşımızda işgalle beslenen bir katil sürüsü var." şeklinde konuştu. İsrail'i sert sözlerle uyaran Erdoğan, Lübnan işgalinin sonuçlarının geçmişteki işgallerine benzemeyeceğini belirtti.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 15:18 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 16:14
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 3. yasama yılının milletvekillerimizle birlikte ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sözlerimin hemen başında, 104 yıllık tarihi boyunca meclisimizde görev yapmış milletvekillerimizden ebediyete irtihal edenlere Mevla'dan rahmet diliyorum.

Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm gazi ve şehitlerini bugün bir kez daha saygıyla yad ediyorum. 14 Mayıs 2023'te milletimizin takdiriyle teşekkül eden 28. dönem meclisimiz ilk iki yasama yılında gerçekten yoğun bir faaliyet içinde oldu. Meclisimizin tüm mensuplarına şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

Bu yıl ve önümüzdeki yasama yıllarında da meclisimiz gayretli, özverili bir çalışma dönemi geçirecek, inşallah milletimizin ihtiyacı olan kanunları çıkaracaktır. Yeni yasama yılının uyum, uzlaşma, karşılıklı anlayış ve hoşgörü içinde, hepiniz için özellikle aziz milletimiz için hayırlı, bereketli, verimli bir yıl olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu yüksek şuurla milletimize hizmet edecek siyasi partilere, bütün milletvekili arkadaşlarımıza, meclisimizin tüm çalışanlarına yeni yasama yılında başarı dileklerimi iletiyorum.

Şu an çatısı altında beraber olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de açılmış, Polatlı'dan top sesleri yankılanırken milli mücadeleyi sevk ve idare etmiş, İstiklal Harbi'mizi zafere taşımış, 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyetimizi kurmuştur. Gerek meclisimizin açılması gerekse Cumhuriyetimizin ilanı milletimizin yakın tarihinde önemli dönüm noktaları olmakla birlikte, Türkiye devlet ve parlamento tecrübesi bakımından asırlara sari bir birikime sahiptir.

Şunu gururla ifade etmeliyim ki, yüzyıllar boyunca onlarca devlet kurmuş olan milletimiz, 11. yüzyılda kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nden bugüne kadar süren kesintisiz devlet tecrübesiyle dünya üzerindeki istisnai milletlerden biridir. İnşallah devletimiz ebet müddet baki kalacaktır. Aynı şekilde bölge ülkeleri kıyaslandığında parlamento tecrübemizde 1876 gibi oldukça erken bir dönemde başlamış, zaman zaman inkitaya uğrasa da günümüze kadar gelmiştir.

YENİ ANAYASA MESAJI
Tıpkı devletimiz gibi bir şurâ makamı, bir meşveret ve istişare makamı olarak biz milletimizin hürriyetinin ve istiklalinin somut nişanesi olarak inşallah ebed müddet var olacak, daima açık kalacak, milletimize daha nice seneler alnının akıyla hizmet edecektir.

Kurtuluş Savaşı'mız sırasında düşman kuvvetlerinin çok yaklaşmasına rağmen, meclisimiz çalışmalarını cesaretle, fedakarlıkla ve sarsılmaz bir imanla ifa etmiştir. Meclisimiz Gazi unvanını bileğinin gücüyle elde etmiştir. Yine 15 Temmuz gecesi, işgal kuvvetlerinin hain uşakları tarafından ele geçirilmeye çalışılan ve bombalanan meclisimiz, milletvekillerimizin kahramanca direnişi sayesinde hem milletimize cesaret vermiş, hem kendisini savunmuş, böylece Gazi unvanını bir kez daha teyit etmiştir.

Burada şunu öncelikle vurgulamak isterim. Bu meclis, 104 yıllık tarihi boyunca şartların en çetin olduğu dönemlerde bile bir çözüm yolu, bir çıkış yolu bulmayı başarmıştır. Bu meclis, tüm zorluklara rağmen hemen arkamızda yazan "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarına hakkıyla sahip çıkmıştır. Yine bu meclis, milletimizin ufkunu genişletecek, barışı ve demokrasiyi güçlendirecek, ekonomik büyüme ve refaha, en önemlisi de özgürlüklere daha fazla alan açacak, Cumhuriyet tarihimizin en kuşatıcı anayasasını yapma tecrübesine, bilgisine ve kudretine ziyadesiyle haizdir.

82 ANAYASASININ MİADI ARTIK DOLMUŞTUR
12 Eylül askeri darbesi sonrasında silahların gölgesinde milli iradeye dayatılan mevcut anayasa, meclisimiz ve milletimize biçilmiş dar bir gömlektir. 1982'den beri yapılan irili ufaklı 20'den fazla değişiklik, milletin mevcut anayasadan memnuniyetsizliğini açıkça göstermektedir. Bir nevi yamalı bohçaya dönen 82 anayasasının miadı artık dolmuştur. Türkiye'nin 21. yüzyılda büyük hedef ve iddialarını gerçekleştirmesi ancak yeni, uzlaşmacı, özgürlükçü, katılımcı, sivil bir anayasa ile mümkündür.

TEKLİFLERE KAPIMIZ AÇIK
Demokrasimizin yeni anayasa ihtiyacının günden güne kendini daha fazla belli ettiğini görüyoruz. Burada şu hususu da açık yüreklilikle ifade etmek arzusundayım. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeni anayasayla ilgili olarak elbette biz kendi hazırlıklarımızı hem de çok titiz bir şekilde yapıyoruz. Ama bu demek değildir ki diğer tüm fikirlere kapımızı kapatıyoruz. Yeni anayasanın hazırlık sürecinde her türlü fikre saygı duyarız, her düşünceyi ilgiyle dinleriz, her yapıcı teklifi hayırhahlıkla değerlendiririz.

Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil, uzlaştırıcı, ayrıştırıcı değil, birleştirici, yasakçı değil, özgürlükçü olması, farklılıklarda değil, ortak noktalarda buluşturması temel ve sarsılmaz ilkemizdir. Milleti ve devleti birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Millet varsa devlet vardır, devlet varsa, millet varlığını idame ettirir. Devlet milletin üzerinde değildir. Millet de devletsiz ayakta ve hayatta kalamaz. Ne devletimizin zayıflatılmasına, ne milletimizin bu yolla ayrıştırılmasına eyvallah etmeyeceğimiz bilinmelidir. Milletin refah ve huzurunun, bununla birlikte daha fazla hürriyetin, devletimizi daha da güçlendireceği kanaatindeyiz.

Yeni anayasa, devleti ve milleti ayrı yerlere koyan değil, devlet ile milleti buluşturan, kucaklaştıran, kaynaştıran niteliklere haiz olmalıdır. Şuna tüm kalbimle inanıyorum: Milletin muazzez iradesini temsil eden insanlar olarak insanımızın hiçbir ferdini dışlamadan, hiçbir ferdin özgürlüğünü kısıtlamadan, azami müştereklerde buluşturan bir anayasayı yazabilir, yapabilir, Allah'ın izniyle bu yüce meclis eliyle hayata geçirebiliriz.

MB'NİN REZERVLERİ 156 MİLYAR DOLARI AŞTI
Merkez Bankası brüt rezervleri 156 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ
Enflasyondaki düşüş mutfakta hissedilir olacak.

ER YA DA GEÇ DURDURULACAK
İsrail ne yaparsa yapsan er ya da geç durdurulacak. Kendini dev aynasında gören Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak.

''İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!''

İÇİMİZDEKİ GÖNÜLLÜ SİYONİST APARATLARI
İsrail, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü Türkiye'ye dikecek. İçimizdeki gönüllü siyonist aparatlarının anlamadığı budur. Karşımızda işgalle beslenen bir katil sürüsü var.

İSRAİL'İ UYARDI
İsrail'i çok net bir şekilde uyarıyorum, Lübnan'a kara harekatının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, burada resmi törenle karşılandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, burada resmi törenle karşılandı. (AA)

ERDOĞAN TBMM'DE TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla geldiği TBMM'de törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan Meclis'te!

TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışına Başkan Erdoğan da katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)

Erdoğan, Meclis'e gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Onur Kıtası'nı selamlayan Başkan Erdoğan'ı Şeref Kapısı önünde karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)

MECLİS'TE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te geniş güvenlik önlemleri alındı. Genel Kurul salonu, açılış öncesinde bomba arama köpeği Ateş'in eşlik ettiği ekiplerce arandı. Açılış için tüm milletvekillerinin masalarına çiçek bırakıldı.

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