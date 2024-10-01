Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar

82 ANAYASASININ MİADI ARTIK DOLMUŞTUR
12 Eylül askeri darbesi sonrasında silahların gölgesinde milli iradeye dayatılan mevcut anayasa, meclisimiz ve milletimize biçilmiş dar bir gömlektir. 1982'den beri yapılan irili ufaklı 20'den fazla değişiklik, milletin mevcut anayasadan memnuniyetsizliğini açıkça göstermektedir. Bir nevi yamalı bohçaya dönen 82 anayasasının miadı artık dolmuştur. Türkiye'nin 21. yüzyılda büyük hedef ve iddialarını gerçekleştirmesi ancak yeni, uzlaşmacı, özgürlükçü, katılımcı, sivil bir anayasa ile mümkündür.
TEKLİFLERE KAPIMIZ AÇIK
Demokrasimizin yeni anayasa ihtiyacının günden güne kendini daha fazla belli ettiğini görüyoruz. Burada şu hususu da açık yüreklilikle ifade etmek arzusundayım. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeni anayasayla ilgili olarak elbette biz kendi hazırlıklarımızı hem de çok titiz bir şekilde yapıyoruz. Ama bu demek değildir ki diğer tüm fikirlere kapımızı kapatıyoruz. Yeni anayasanın hazırlık sürecinde her türlü fikre saygı duyarız, her düşünceyi ilgiyle dinleriz, her yapıcı teklifi hayırhahlıkla değerlendiririz.
Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil, uzlaştırıcı, ayrıştırıcı değil, birleştirici, yasakçı değil, özgürlükçü olması, farklılıklarda değil, ortak noktalarda buluşturması temel ve sarsılmaz ilkemizdir. Milleti ve devleti birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Millet varsa devlet vardır, devlet varsa, millet varlığını idame ettirir. Devlet milletin üzerinde değildir. Millet de devletsiz ayakta ve hayatta kalamaz. Ne devletimizin zayıflatılmasına, ne milletimizin bu yolla ayrıştırılmasına eyvallah etmeyeceğimiz bilinmelidir. Milletin refah ve huzurunun, bununla birlikte daha fazla hürriyetin, devletimizi daha da güçlendireceği kanaatindeyiz.
Yeni anayasa, devleti ve milleti ayrı yerlere koyan değil, devlet ile milleti buluşturan, kucaklaştıran, kaynaştıran niteliklere haiz olmalıdır. Şuna tüm kalbimle inanıyorum: Milletin muazzez iradesini temsil eden insanlar olarak insanımızın hiçbir ferdini dışlamadan, hiçbir ferdin özgürlüğünü kısıtlamadan, azami müştereklerde buluşturan bir anayasayı yazabilir, yapabilir, Allah'ın izniyle bu yüce meclis eliyle hayata geçirebiliriz.
MB'NİN REZERVLERİ 156 MİLYAR DOLARI AŞTI
Merkez Bankası brüt rezervleri 156 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı.
ENFLASYONDA DÜŞÜŞ
Enflasyondaki düşüş mutfakta hissedilir olacak.
ER YA DA GEÇ DURDURULACAK
İsrail ne yaparsa yapsan er ya da geç durdurulacak. Kendini dev aynasında gören Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak.
İÇİMİZDEKİ GÖNÜLLÜ SİYONİST APARATLARI
İsrail, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü Türkiye'ye dikecek. İçimizdeki gönüllü siyonist aparatlarının anlamadığı budur. Karşımızda işgalle beslenen bir katil sürüsü var.
İSRAİL'İ UYARDI
İsrail'i çok net bir şekilde uyarıyorum, Lübnan'a kara harekatının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, burada resmi törenle karşılandı. (AA)
ERDOĞAN TBMM'DE TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla geldiği TBMM'de törenle karşılandı.
TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışına Başkan Erdoğan da katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)
Erdoğan, Meclis'e gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Onur Kıtası'nı selamlayan Başkan Erdoğan'ı Şeref Kapısı önünde karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)
MECLİS'TE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te geniş güvenlik önlemleri alındı. Genel Kurul salonu, açılış öncesinde bomba arama köpeği Ateş'in eşlik ettiği ekiplerce arandı. Açılış için tüm milletvekillerinin masalarına çiçek bırakıldı.