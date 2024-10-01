Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Aziz milletim, sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 3. yasama yılının milletvekillerimizle birlikte ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sözlerimin hemen başında, 104 yıllık tarihi boyunca meclisimizde görev yapmış milletvekillerimizden ebediyete irtihal edenlere Mevla'dan rahmet diliyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm gazi ve şehitlerini bugün bir kez daha saygıyla yad ediyorum. 14 Mayıs 2023'te milletimizin takdiriyle teşekkül eden 28. dönem meclisimiz ilk iki yasama yılında gerçekten yoğun bir faaliyet içinde oldu. Meclisimizin tüm mensuplarına şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yıl ve önümüzdeki yasama yıllarında da meclisimiz gayretli, özverili bir çalışma dönemi geçirecek, inşallah milletimizin ihtiyacı olan kanunları çıkaracaktır. Yeni yasama yılının uyum, uzlaşma, karşılıklı anlayış ve hoşgörü içinde, hepiniz için özellikle aziz milletimiz için hayırlı, bereketli, verimli bir yıl olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu yüksek şuurla milletimize hizmet edecek siyasi partilere, bütün milletvekili arkadaşlarımıza, meclisimizin tüm çalışanlarına yeni yasama yılında başarı dileklerimi iletiyorum.

Şu an çatısı altında beraber olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de açılmış, Polatlı'dan top sesleri yankılanırken milli mücadeleyi sevk ve idare etmiş, İstiklal Harbi'mizi zafere taşımış, 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyetimizi kurmuştur. Gerek meclisimizin açılması gerekse Cumhuriyetimizin ilanı milletimizin yakın tarihinde önemli dönüm noktaları olmakla birlikte, Türkiye devlet ve parlamento tecrübesi bakımından asırlara sari bir birikime sahiptir. Şunu gururla ifade etmeliyim ki, yüzyıllar boyunca onlarca devlet kurmuş olan milletimiz, 11. yüzyılda kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nden bugüne kadar süren kesintisiz devlet tecrübesiyle dünya üzerindeki istisnai milletlerden biridir. İnşallah devletimiz ebet müddet baki kalacaktır. Aynı şekilde bölge ülkeleri kıyaslandığında parlamento tecrübemizde 1876 gibi oldukça erken bir dönemde başlamış, zaman zaman inkitaya uğrasa da günümüze kadar gelmiştir.