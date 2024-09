Başkan Erdoğan BM sonrası Türkevi’nde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu için gittiği New York'ta, gazetecilerle bir araya geldi. BM'deki reform ihtiyacından Gazze'ye, Lübnan'dan Türk-Amerikan ilişkilerine kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi:

ABD, F-35 konusunda bize hayal kırıklığı yaşattı. Kasım seçiminin sonucuna göre Türk-Amerikan ilişkilerini tekrar teraziye koyacağız.

BRICS ve ASEAN, ekonomik işbirliklerimizi geliştirmek için fırsatlar barındıran yapılar. Burada olmak NATO'dan vazgeçmek değildir.

Anayasanın ilk 4 maddesiyle bir sorunumuz yok... Anayasanın satırları arasında dolaşan darbeci zihniyetle problemimiz var. Netanyahu'nun BM çatısı altında olması, utanç vesilesidir. Birleşmiş Milletler, İsrail'den hesap soramayan bir pozisyondadır.



Lübnan'ın güneyinin tahliyesini izledim. Çok acımasız bir tablo var. Yeniden kendilerine gelmeleri için onlara imkanlar sağlayacağız.

Enflasyonda anlık değil, ayakları yere sağlam basan bir gerileme görüyoruz. Vatandaşımız da artık bunu hissetmeye başladı.

Başkan Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta, gazetecilere açıklamalarda bulundu:

Konuyu ilk 4 maddeye sıkıştırmadan, 'Biz nasıl bir anayasa yapmalıyız?' sorusuna odaklanmalıyız. Bizim anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. Anayasanın satırları arasında dolaşan darbeci zihniyetle problemimiz var. Ülkemizin gençlerinin geleceğini inşa edecek, onları dünya ile rekabete hazırlayacak vizyoner bir anayasaya ihtiyacımız var.



Kılıç meselesi, birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı. Şu anda gerek MSÜ, gerek KK gerekse Milli Savunma Bakanımız, müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil. Biz bu kendini bilmezlerin at oynattığı meydana ülkemizi kesinlikle bırakamayız. Buna göre de adımımızı atacağız.



BRICS ve ASEAN'da yer almamız, bölgelerin aritmetiğini değiştirecek. NATO ülkesiyiz diye Türk dünyası ve İslam dünyası ile bağlantımızı kopartamayız. BRICS ve ASEAN bizim için özellikle ekonomik işbirliklerimizi geliştirmek için fırsatlar barındıran yapılar. Bu yapıların içinde yer almak NATO'dan vazgeçmek anlamına da gelmiyor.