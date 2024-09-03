SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kongre takvimini açıkladı! 'Teğmenlerin kılıçlı yemini' tartışmalarına nokta koydu: Özel'e 'erken seçim' yanıtı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kongre kararının alındığı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası sürece ilişkin konuştu. Kongre takvimini açıklayan Çelik, AK Parti'de değişim olacağını sinyalini verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'erken seçim' söylemini CHP içindeki krizi perdeleme çabası olarak yorumlayan Özel, "2024 yılının en kötü esprisi nedir dense bu birinci olurdu. Cumhurbaşkanımızı yeneceğini söylemesi siyasi değerlendirme olarak ele alınamaz" dedi. Teğmenlerin kılıçlı yemini üzerinden süregelen tartışmalara da değinen Ömer Çelik, vesayeti diriltme çabalarına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 16:56 Güncelleme 03 Eylül 2024, 17:20
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kongre takvimini açıkladı! ’Teğmenlerin kılıçlı yemini’ tartışmalarına nokta koydu: Özel’e ’erken seçim’ yanıtı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AK Parti değişim için 'Vira bismillah' diyor... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre kararını imzalaması sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kongre sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

MART SONUNDA BÜYÜK KONGRE TAKVİMİ BELLİ OLACAK

Kongre süreci ile ilgili MKYK'mıza teşkilat başkanımız Erkan Bey tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. Bu takvimin Mart sonuna kadar yetiştirilmesi bekleniyor. Mart sonunda büyük kongre ile ilgili takvim netleşecek. 21 Eylül itibariyle delege seçimleri takvimi söz konusu olacak. 12 Ekim'de belde kongreleri olacak. İlçe kongreleri de 12'de olacak. 93 kadar sürmesi söz konusu. 28 Aralık'ta il kongreleri başlayacak. Mart sonuna kadar yetişmesi ve büyük kongre gerçekleşecek.

Takvimde ileri doğru sarkmalar olabilir. Bu süreçte mekanik bir kongre süreci olarak değerlendirmiyoruz yeni ritme göre teşkilatlarımızın vatandaşlarımızla buluşması var.

AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Orta vadeli program 5 Eylül'de açıklanacak. Ekonomi yönetimine dönük olarak bakan arkadaşlarımızın istifasının yalan olduğunu söylemek isterim. Spekülasyon amaçlı bunlar. Pozitif sonuçlardan rahatsız olanların kara propaganda faaliyetleri. Esas olan milletin taleplerini yerine getirmek. biz yolumuza devam ediyoruz.

Yeni dönemdeki siyasi faaliyetler ele alınacak. Eylül ayı içinde genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz vatandaşlarımızla buluşacak.

Diyarbakır anneleri 6. yılına girdi. Vicdan çağrısı yapan annelere bir kez daha sevgilerimizi iletiyoruz. Bu ülkede herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu bilinci ile bu çocukların gelecek kurması arzumuzdur. Bu hakları savunduğunu söyleyenlerin yaptığı terör örgütlerin aparatı haline getirmeye çalışmaktır. Diyarbakır annelerinin eylemi, çocuklarını terörden kurtarmak isteyen annelerin eylemi olarak dünyanın en yüksek çağrılarından biri olmuştur.

Batılı insan hakları örgütlerinden destek verilmemiş olması dikkatle değerlendirilmeli. Çifte standart herkesin dikkatini çekmekte. Bugün demokrasiden yanayım diyenlerin somut bir sınavdır bu. Bu eyleme destek vermiyorsanız söylemleriniz de insan hakları ile hassasiyetleriniz de havada kalmaya mahkum.

Bu zaferler ayında partimizin kuruluş yıl dönümünü kutladık. Kabinemizin Ahlat'ta gerçekleşmesi tarihi bir mesaj olmuştur.

Biz milletimizin hafızasında yaralı bilinç yaratmaya çalışan tavrın karşısındayız. Uzun bir devlet geleneğine sahibiz. Göz bebeğimiz olan Türkiye Cumhuriyetimiz ile geleceğe yürüyoruz. İç bünyeyi sağlam tutmak önemli. Siyaseten birbirimizin rakibiyiz ama hasmı değiliz. Netanyahu hükümetinin saldırganlığında iç bünyenin sağlam tutulması önemli. Adlarımız farklı olabilir, aidiyetlerimiz farklı olabilir ama hepimizin soy adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Herhangi bir virüs üretmeye çalışanlara karşı bu hassasiyetimizi en üst seviyede tutacağız. Atatürkçülük yapmaya çalışıyorum deyip milletin değerlerine saldıranlar Atatürk'e karşı saldırıyorlar aslında. İlk cumhurbaşkanımız ve devletimizin kurucusu Atatürk'ten Erdoğan'a kadar büyük mücadeleler verilmiştir. Atatürk'e ve Erdoğan'a karşı tavırlar mahkum edilmesi gereken tavırlardır. Nefret söylemi unsurudur ve iç cepheyi dağıtmaya dönük hareketlerdir. Yöneticiler arasında rekabet olabilir ama onlara oy veren vatandaşlara hakaret etme hakkı yoktur. Hangi siyasi parti tabanındaki vatandaşımız olursa olsun tüm saldırılara karşıyız. Bize oy versin vermesin vatandaşın iradesi saygıdeğerdir.

Atatürk'e ve cumhurbaşkanımıza dönük çirkin dilin yanı sıra bunun topluma da yansıması oluyor. Başörtülülerine dönük uygulamalar nefret söylemlerinin neticesi olarak meydana geliyor. Burada siyasi partilere düşen görev şudur; parti tabanına ve cumhurbaşkanına hakaret eden kişinin protokolde ağırlanıp alkışlanması hakaretin alkışlanmasıdır. Bir siyasi partiye yakışmayan şey budur. Kendi tabanlarına saldıranların da dolaylı olarak himayesini gerçekleştirmiştir. Bu hakaretleri eden kişinin CHP başkanı tarafından himaye edilmesi son derece yanlış durum olmuştur. Geçmişte CHP genel başkan yardımcılığı yapmış birinin çirkin dili karşısında olması gereken CHP'de disiplin mekanizmanınım işletilmesidir. Siyasi eleştiri ile hakareti birbirine karıştırmamak gerekir.

Başka bir siyasi partiden bir kişi, bir iş insanı Kürtçe konuştuğu için öldürüldü dedi. Bu asayiş olayıydı. Konuştuğu dilden dolayı katledildi şeklinde yaklaşmak provokasyondur. Herhangi bir kişinin, bir misafirin dilinden ötürü hedef alınması olursa bunun karşısında bir yer alırız.

Dünya Gazze'ye sessiz kaldıkça soykırıma destek vermektedir. Uluslararası mekanizmaları katılımcısı düşmeye başlarsa bu kararları alanlar, Netanyahu'nun katliamlarına destek verenler bunun sorumlusu olacak. İsrail burada durdurulmazsa herkes bunun sorumluluğunu paylaşmak zorunda kalır.

AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

ÖZGÜR ÖZEL'İN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

2024 yılının en kötü esprisi nedir dense bu birinci olurdu. Cumhurbaşkanımızı yeneceğini söylemesi siyasi değerlendirme olarak ele alınamaz. Seçim bittikten sonra seçim falan istemiyoruz, beldelerde hizmet edeceğiz dediler. Gözüken o ki bu plan tutmadı. Belediyelerde bir hizmet yok. CHP'deki aktörler arasında kimin öne geçtiği, kimin kimi ziyaret ettiği konuşuluyor. Şimdi tüzük kurultayı deniyor. Tıkanmışlık neticesinde erken seçim tartışmasını gündeme getiriyorlar. İstikrarı koruyarak, hizmet siyasetinde daha ileri adımlar atarak devam edeceğiz. Bu 3 buçuk yıl Türkiye Yüzyılı çerçevesinde önemlidir. Şu anda CHP içinde bir erken seçim var.

HARP OKULUNDAKİ GÖRÜNTÜLER

Konuyu ikiye ayırmalı. Dikkat çeken husus, ülkemizin ve dünya tarihinde ilk kez kara hava ve deniz harp okulunda kız öğrenciler birinci oldu. Kadınların yüzyılı olacak diyorduk, bu mottomuzu dolduran bir gelişme oldu. Geçmişte ordunun üzerinden askeri vesayet üretilmesinin en çok TSK'ya zarar verdiği görüldü. Gençlerin mezuniyetini vatandaşımızın paylaşması kıymetlidir. Birilerinin açıklamasına bakarak kötü tecrübelerin hatırlatılması demokratik hakkını kullanan vatandaşların eleştirileri de saygıyla karşılanmalı. Burada iki kötü niyetli konu var. bir takım bu görüntülerden Erdoğan'a mesaj verildi, hükümete mesaj verildi şeklinde konuşulması eski vesayet anlayışının diriltilmesi meselesidir. Bir de bunlara cevap vereyim derken teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez.

AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

DEMOKRATİK DENETİM MEKANİZMALARI GÜÇLÜ ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTA

Bizim TSK içine vesayet sokulması konusunda hassasiyetimiz yüksektir. Tecrübemiz ortadadır. Dikkatimiz yüksektir. Demokratik denetim mekanizmaları en güçlü şekilde çalıştırılmaktadır, herhangi bir şeye müsaade edilemez. Görüntüler üzerinden hükümete kılıç çekti dediklerinde amaçlarının eski vesayet unsurlarını tekrar diriltmek olduğunu görüyoruz. Bu teğmenler ülkemizin geleceği için yetiştirilmiştir.

Göz bebeğimiz TSK'nın asli işine odaklanması konusundaki hassasiyetimiz yüksektir. bir disiplinsizlik varsa buna da bakılır.

Silahlı kuvvetlerin ebedi başkomutanı Atatürk'e saygı gösterildiği zaman 'bu Erdoğan'a mesajdır' şeklinde çarpık biçimde konuyu ele alanlar var. Atatürk'e gösterilen saygıyı cumhurbaşkanımıza dönük şekilde ele alınması sağlıksızdır. Teğmenlerimizin ailelerine tebriklerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz.

Namık Tan beyin açıklamasına bakarsak tartışmayı devam ettirmek istiyor. Bu ifadeler bize dönük yalanlama içermiyor. Birincisi genel başkan yardımcılarını ve Deniz Yücel'i yalanlamış. Biz gereken cevabı verince Deniz Bey'in açıklamasında resmi görüşümüz Namık Tan'ın görüşlerini reddediyor dendi. Şimdi burada tekrar sayın Tan mavi vatana masal demeye devam ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Yunanistan'ın karşı tezlerini kendi tezleri olarak dillendirmiş, bu çok tehlikelidir.

FATİH ERBAKAN'IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

AK Parti'ye kaybettirmek CHP'ye kazandırmak gibi parti programları varmış şeklinde davranıyorlar. Kasım Bey bizim birlikte siyaset yaptığımız, saygıdeğer anılarımızın olduğu nezih bir arkadaşımız. Bugün takdirini bu şekilde konuşmuş. Bir partiye geçmeyi değerlendireceğim demiş. Kararını verdiğinde bizimle ilgili bir husus olursa bunun değerlendirmesini yaparız.

ERDOĞAN-ESAD GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

İstihbarat teşkilatları düzeyindeki çalışma devam ediyor. Bakanlar düzeyi görüşmeye gelinmedi. Karşılıklı şartlar konacak ve bunlar arasındaki ortak nokta nasıl bulunacak bunun için çalışılacak.

Başkan Erdoğan kongre kararını imzaladı! AK Partide değişime Vira Bismillah...Başkan Erdoğan kongre kararını imzaladı! AK Partide değişime Vira Bismillah...
Türkiyenin üzerine çöken 5. kol gölgesi! Kılıç çeken teğmenler ve Post Truth Atatürkçüler... Amaç iç kalede gedik, niyet vesayetTürkiyenin üzerine çöken 5. kol gölgesi! Kılıç çeken teğmenler ve Post Truth Atatürkçüler... Amaç iç kalede gedik, niyet vesayet

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kongre takvimini açıkladı! ’Teğmenlerin kılıçlı yemini’ tartışmalarına nokta koydu: Özel’e ’erken seçim’ yanıtı
Başkan Erdoğan kongre kararını imzaladı! AK Parti’de değişime ’Vira Bismillah’...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ’kılıçlı yemin’ açıklaması: TSK’yı hastalıklı amaçlara alet etmek vahim hata!
Almanya batıyor! Önce Volkswagen ilan etti sonra rapor yayımlandı: Dijitalleşmede de geride kaldı
Fenerbahçe’de anlaşma tamam! 3 yıllık imza
Rusya duyurdu! Başkan Erdoğan’dan BRICS Zirvesi davetine icabet | Nedir bu BRICS?
Hamas’tan ateşkes açıklaması! Türk Dışişlerine bilgi verdiler: ABD iki hafta içinde...
Trabzonspor’da Güneş doğdu! Şenol Güneş ile anlaşma tamam
Türkiye’nin üzerine çöken 5. kol gölgesi! Kılıç çeken teğmenler ve Post Truth Atatürkçüler... Amaç iç kalede gedik, niyet vesayet
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! İşte Aslan’ın yeni 11’i
Müge Anlı Mehmet Yörük olayı! Sebile gerçeği itiraf etti! Üfürükçü Mustafa kocamı benimle evlenebilmek için öldürdü
Fenerbahçe’de 6 isim UEFA’da kadro dışı!
HESAPLAR DEĞİŞTİ | TÜİK enflasyonu açıkladı SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı değişti! İşte kalem kalem yeni maaşlar
MEMURA ENFLASYON FARKI | Memura Ocak’ta yüzde 15.41’lik zam! İşte meslek meslek yeni maaş hesaplaması
İsrail basını Netanyahu’yu yerden yere vurdu! Haaretz yazarından sert sözler: Yalan ve ölüm tarikatını yöneten alçak mesih
SON DAKİKA