Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: "Nefret siyaseti fayda getirmez"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı:

Türkiye'nin darbe mahsulü olan mevcut anayasadan kurtulma vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz. Toplumda huzuru sağlamanın, insanı barış içinde yaşatmanın yolu yine adaletten geçer.

TARİHİ ADIMLAR ATTIK

Aziz milletimizin takdiriyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenirken 4 sütundan birini adalet olarak belirledik. Adalet sistemimizin etkin, güvenilir, tarafsız ve bağımsız olması için her alanda tarihi nitelikte adımlar attık. Şunu bir defa çok net ifade etmek isterim; toplumda adaleti artıracak her çaba önemlidir.



2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Yargı Reformu belgemizi önümüzdeki süreçte milletimizle paylaşacağız. Her iki belgenin hazırlığında milletimizin insan hakları, adaletini göz önüne aldık. Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin ne demokrasimize ne de milletimize fayda sağlamadığını herkesin görmesi gerekiyor. Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez. Türkiye ile ilgili karanlık senaryolara figüranlık yapanları millet affetmez.