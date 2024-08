Yangın istismarcıları yine sahnede! Amaç Türkiye’yi aciz göstermek... Sistematik dezenformasyon kirli provokasyon

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir'de açıklama yaptı



Vatandaşları "Dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması" husunda ikaz eden Bakan Yumaklı şöyle konuştu:



"BİZLERİN AÇIKLAMALARINI TAKİP EDİN"



Başka tarihler, başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangın sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Yani organize kötülük demekten başka aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımıza bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum.



#globalcallforTurkeyʺ paylaşımlarına tepki gecikmedi



"HER YANGIN ÜLKEMİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK İÇİN AYNI ŞEYİ YAPIYORSUNUZ"



Türkiye'yi aciz göstermek isteyen "#globalcallforTurkey" paylaşımlarına sosyal medyadan da tepki gecikmedi.



Bir X kullanıcısı, "#globalcallforTurkey diyenler haddinizi bilin, her orman yangınında ülkemizi küçük düşürmek için her şeyi yapıyorsunuz ama bu yangınları çıkartan #kundakçıPKK teröristlerine hiç laf söylemiyorsunuz. Oyununuzu artık çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.