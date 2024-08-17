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Yangın istismarcıları yine sahnede! Amaç Türkiye'yi aciz göstermek... Sistematik dezenformasyon kirli provokasyon

Yurdun dört bir yanında alevlerle mücadele edilirken yangın istismarcıları yine sahneye çıktı. Türkiye'yi aciz göstermeyi hedefleyen kirli odaklar "#globalcallforTurkey" etiketi altında uluslararası yardım çağrısında bulundu. Başka ülkelerdeki geçmiş tarihli yangınlar İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin "Buradan tekrar bütün vatandaşlarımıza bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 10:54 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 11:06
Yangın istismarcıları yine sahnede! Amaç Türkiye’yi aciz göstermek... Sistematik dezenformasyon kirli provokasyon

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Türkiye hem orman yangınlarıyla hem de organize kötülükle mücadele ediyor.

Panik iklimi oluşturmak isteyen birtakım kirli odaklar, devam eden yangınlar üzerinden sistematik bir dezenformasyon süreci yürüterek 'Uluslararası yardım çağrısı' yaptı.
Yangın istismarcılarından 'organize' kötülükYangın istismarcılarından 'organize' kötülük


AMAÇ TÜRKİYE'Yİ ACİZ GÖSTERMEK

"#globalcallforTurkey" etiketi altında Türkiye'yi aciz göstermeyi hedefleyen çeşitli paylaşımlar yapıldı.
Yangın istismarcılarından 'organize' kötülükYangın istismarcılarından 'organize' kötülük

Geçmiş tarihli, başka ülkelerde ve noktalarda çıkan yangınlar, İzmir yangınıymış gibi servis edildi.
Yangın istismarcılarından 'organize' kötülükYangın istismarcılarından 'organize' kötülük


BOT HESAPLARLA SİSTEMATİK OPERASYON

Paylaşımların özellikle bot hesaplardan yapılması, sistematik operasyonu gözler önüne serdi.

Yangın istismarcılarından 'organize' kötülükYangın istismarcılarından 'organize' kötülük

Bot hesaplardan "Elden ele dağıtalım arkadaşlar" notuyla yapılan paylaşımlardan biri.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir'de açıklama yaptıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir'de açıklama yaptı


"İNSAN BUNU ÜLKESİNE NEDEN YAPAR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "İnsan ülkesine bunu niye yapar anlayabilmiş değilim" diyerek bu duruma sert tepki gösterdi.

Bakan Yumaklı, "Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu da enteresan. İnsan ülkesine bunu niye yapar anlayabilmiş değilim. Uluslararası çağrılar var mesela. Hep söylüyoruz bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Bu neden yapılıyor? Panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. Lütfen ilgili arkadaşlarımın, valiliklerin açıklamalarını baz alalım" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir'de açıklama yaptıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir'de açıklama yaptı

Vatandaşları "Dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması" husunda ikaz eden Bakan Yumaklı şöyle konuştu:

"BİZLERİN AÇIKLAMALARINI TAKİP EDİN"

Başka tarihler, başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangın sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Yani organize kötülük demekten başka aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımıza bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum.

#globalcallforTurkeyʺ paylaşımlarına tepki gecikmedi#globalcallforTurkeyʺ paylaşımlarına tepki gecikmedi

"HER YANGIN ÜLKEMİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK İÇİN AYNI ŞEYİ YAPIYORSUNUZ"

Türkiye'yi aciz göstermek isteyen "#globalcallforTurkey" paylaşımlarına sosyal medyadan da tepki gecikmedi.

Bir X kullanıcısı, "#globalcallforTurkey diyenler haddinizi bilin, her orman yangınında ülkemizi küçük düşürmek için her şeyi yapıyorsunuz ama bu yangınları çıkartan #kundakçıPKK teröristlerine hiç laf söylemiyorsunuz. Oyununuzu artık çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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