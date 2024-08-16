Yurdun dört bir yanında çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.
YANGININ Z RAPORU... "PAZARA KADAR HERKES DİKKATLİ OLMALI"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin son durumu aktardı.
"Pazar gününe kadar herkes dikkatli olmalı" diyen Yumaklı, "72 yangından 69'u kontrol altına alındı. Hali hazırda 6 aktif yangın var. Aydın Didim ve İzmir Ödemiş kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.
İşte yurt genelinde devam eden yangınlarda dakika dakika son durum:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin son durumu aktardı.
Yumaklı, "72 yangından 69'u kontrol altına alındı. Hali hazırda 6 aktif yangın var. Aydın Didim ve İzmir Ödemiş kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.
Yumaklı'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
- İzmir Yamanlar yangınında 1600 hektar alan etkilendi. Yangının enerjisi düştü.
- Muğla Milas yangınının enerjisi düştü.
- Aydın Bozdoğan'daki yangın kısa sürede yayıldı.
- Uluslararası çağrılar var. Bunu gerektirecek herhangi bir husus yok. Panik oluşturmak için yapıyorlar. Başka tarihteki yangınlar İzmir'deki yangın gibi servis edildi. Organize kötülük bu. Dezenformasyona kanmayın.
- Pazar gününe kadar herkes dikkatli olmalı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları 3’üncü günde de devam ediyor. Alevlerin söndürüldüğü bölgedeki acı tablo, havadan dronla görüntülendi.
Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı çıkan yangın, rüzgarın de etkisiyle yayıldı.3 gündür devam eden yangında yerleşim yerleri de etkilendi. 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel alevlere müdahale etti. Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Yangının 3’üncü gününde bölgedeki acı tablo, gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi.
Dün saat 16.45 sıralarında Bozdoğan Alhisar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayıldı. Yaklaşık 15 saattir devam eden yangın bölgesinde alevler yerleşim yerlerini tehdit etti. Alhisar, Altıntaş, Örentat, Hışımlar, Güre Mahallelerinde ormanlık alanlarda etkili olan yangınla, ekipler dün gündüz ve gece boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber hava müdahalesi tekrar başladı. Yangına 8 helikopter, 7 uçakla havadan müdahale edilirken hava araçları helikopterden görüntülendi. Karadan da yangına 32 arazöz, 11 su tankeri 5 dozer ve 303 personel müdahale ediyor
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.
Yangın, 16 Ağustos Cuma günü saat 16.45 sıralarında Alhisar Mahallesi'nde meydana geldi.
Kırsal alanda başlayan yangın ormana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopter ve uçakları da ekiplere sortileri ile havadan destek verdi.
Yangının şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkması, söndürme çalışmalarını oldukça zorlaştırdı. Alevlerin tehdit ettiği Örmepınar Mahallesi'nde de 45 vatandaş bölgeden tahliye edildi. Havanın kararması ile birlikte gece görüş kabiliyetine sahip yangın söndürme helikopteri devreye girerek alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı. Ekipler karadan yaptıkları çalışmalarla gece boyunca alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele etti.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yangının sebep olduğu hasarın boyutu ise söndürme çalışmalarının ardından yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.
AFAD: İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında, 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev almaktadır. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar ilk andan itibaren başlatılmıştır. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir.
Devletimiz, tüm imkanlarını seferber ederek yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.
Adalet Bakanlığı olarak, havadan ve karadan aralıksız bir şekilde müdahale edilen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmaları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekiplerimizi (CEKUT) görevlendirdik. 100 kişilik uzman CEKUT ekibimizi, araç ve ekipmanlarıyla birlikte yangınlara müdahale için teyakkuza geçirdik.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.
Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polisimizin koordinesinde, Sancaklı Mahallesi'nde 170, Doğançay Mahallesi'nde 500, Zübeyde Mahallesi'nde 50, Onur Mahallesi'nde 80 olmak üzere toplam 800 vatandaşımız, Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini, 29 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. Hastanelerimizde 29 kişinin tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde 72 yangın çıktığını, bunların 45'inin kontrol altına alındığını, 27 yangına müdahalenin devam ettiğini bildirdi.
Devletin tüm imkanlarıyla yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu bildiren Altun, yangınların ilk anından itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde ve büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti.
"İzmir'de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Devletimizin ilgili kurumları, yangınla mücadele sürecini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır." ifadesini kullanan Fahrettin Altun, şöyle devam etti:
"Ancak bu süreçte, kamuoyunda yangınlarla ilgili oluşan hassasiyeti istismar edebilecek yanlış bilgi ve haberler de dolaşıma girebilmektedir. Vatandaşlarımızın kasıtlı ve yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemeleri, sadece resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri esas almaları büyük bir önem arz etmektedir."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzmir'deki orman yangınlarına 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz ve 4 yer ekibiyle müdahale edildiğini bildirdi.
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.
Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve belediyeler aracılığıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı, çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı." bilgisi verildi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirildi.
''RESMİ AÇIKLAMA DIŞINDA KİMSEYE İTİBAR ETMEMELERİNİ ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM''
Yangınlarla mücadele ederken aynı zamanda dezenformasyonla da uğraştıklarını dile getiren Yumaklı, "Onlarla mücadele etmek yerine yangınla mücadele etmeyi seçiyoruz ancak hakikaten bizlerin çalışmalarını güçleştirici ya da kamuoyunda hassasiyeti yükseltici bu dezenformasyonların ülkesini, milletini seven hiç kimseye faydası yok. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan bizlerin ya da resmi kurumların yaptığı açıklamaların dışında hiç kimseye, hiçbir açıklamaya, hiçbir habere itibar etmemelerini özellikle istirham ediyorum." ifadesini kullandı.
Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumuna ilişkin uyarısını yineleyerek şunları kaydetti:
"Bizler orman teşkilatı olarak alarma geçtik. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlar alarma geçti ancak çok kıymetli vatandaşlarıma buradan bir konuyu hatırlatmak isterim. O da şu; bizler ne yaparsak yapalım sizlerin yardımı olmadan herhangi bir şekilde başarılı olamayız. Neden? Şu anda içinde bulunduğumuz ve hakikaten hiçbirimizin görmek istemeyeceği görüntüleri oluşturan yangın, maalesef ki bir tarladaki anızın yakılmasından meydana geldi. Bununla ilgili de ilgili kişiler gözaltına alınmış durumda. Basit bir şeyin nelere mal olacağını hepimizin tekrar düşünmesi lazım. Lütfen en azından bir hafta boyunca kapalı alanların dışında hiçbir ateş yakılmasın. Mümkünse ateş yanmaya sebebiyet verecek herhangi bir ortam oluşturulmasın."
Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, bu sabah Çanakkale yangınının kontrol altına alındığını açıkladıklarını, dün başlayan Bolu'daki yangının ise çok kısa sürede şiddetli rüzgar sebebiyle 30 kilometrelik alanı etkileyecek boyuta geldiğini söyledi.
Alanın geniş ve çok sarp olmasının, bölgede yarık ve dik kayalıkların bulunmasının müdahaleyi güçleştirdiğini dile getiren Yumaklı, Bolu'daki yangına 11 helikopter, 118 kara aracı ve 601 personelle müdahalenin sürdüğünü, gece boyunca çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Ekiplerin sonuç ala ala gittiğini söyleyen Yumaklı, şöyle devam etti:
"Çok şükür can kaybımız yok. Her şey bu anlamda kontrol altında. Ayvatlar, Umurlar, Yeniköy ve Seferler mahalleleri tedbiren tahliye edilmiş durumda. Yine tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu da trafiğe kapatıldı.
Diğer taraftan, dün saat 21.10'da İzmir Yamanlar'da başka bir yangın çıkmıştı. Gece boyu onunla da uğraştık ve o müdahaleler sonucunda belli bir enerji düşüklüğüne getirmiştik ki sabah 10.14'te bu yangına 2 kilometre ötede yeni bir yangın çıktı. Buna da yine 4 dakika içinde müdahale edildi. Birbirine yakın 2 yangın. 4 tanker uçağı, 15 helikopter, 70 kara aracı ve yaklaşık 450 personelle yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz."
Yumaklı, İzmir'de de yine şiddetli rüzgarın çalışmaları zaman zaman engellediğine işaret ederek, "Yamanlar mevkisindeki yangınların yerleşim yerlerine çok yakın olması, bizi ilk başta çok yoğun şekilde buralara sevk etti. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok ancak 16 ev yandı, 87 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Yine burada da Valiliğimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD, ilgili kurumlar, yerel yönetimler hep birlikte yoğun şekilde gayret ediyorlar." dedi.
İzmir'de üçüncü bir yangın daha olduğunu belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:
"Saat 15.36'da Beydağı'nda meydana geldi. Yine burada da ilk müdahale 6 dakika sonra yapıldı. Buraya da 3 uçak, bir helikopter sevk ettik. Maalesef burası da kırsal alanda başlayıp orman alanına sirayet eden bir yangın. İzmir'deki yangınların çıkış sebeplerini kolluk güçleri araştırıyor, bununla ilgili Valilik gerekli açıklamayı yapacaktır. Yine bu sabah Manisa Gördes'te yangın olduğundan bahsetmiştim ve oldukça enerjisini düşürdüğümüzü söylemiştim ancak meteorolojik koşullar değişti. Çok kararsız ve şiddetli bir rüzgar yine başladı. Enerjisinde yeniden bir artış meydana geldi. Arkadaşlarımız buranın kontrol altına alınmasıyla ilgili de çok yoğun çabalarını sürdürüyorlar."
Bakan Yumaklı, bunların dışında kamuoyuna yansıyan ya da yansımayan birçok yangınla mücadelelerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Bugün şu ana kadar ülke genelinde orman ve kırsal yangını olmak üzere - küçükleri hiç bahsetmiyorum, belli bir seviye üzerinde - 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı, 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor. Bu yangınların arasında büyüme potansiyeli olan Aydın Didim Akyeniköy'de saat 12.56'da çıkan yangın vardı. Buna da saat 13.05'te ilk müdahale yapıldı. 3 uçak, 5 helikopter, 27 kara aracı ve 155 personel sevk ettik. Yine bu yangın da kırsal alanda başlayıp maalesef orman alanına sirayet eden bir yangın. Bütün bu yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bizler burada olacağız. Yangın sönene kadar buradayız." diye konuştu.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangınla mücadele sabaha kadar sürdü.
Gündüz saatlerinde yaklaşık hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hava araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Yangın, kara ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük bölümü makilik olan alana yayıldı.
Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki bir hayvan barınağı tahliye edildi. Yangının bulunduğu bölgelere çıkan yollar trafiğe kapatıldı, jandarma ve polis güvenlik önlemi aldı.
Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı.
Öğleden sonra rüzgarın şiddetini düşürmesi üzerine hava araçları yeniden çalışmaya başladı. Helikopter ve uçaklar, yoğun olarak alevlerin bulunduğu alana su bırakıyor.
Yangın halen Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanlar ile bazı yerleşim yeri ve sanayi sitesinde sürüyor. Şehrin birçok noktasından yoğun duman görülürken, ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki bazı ev ve araçlar, sıçrayan yangın nedeniyle zarar gördü.
Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor.
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında Onur Mahallesi tarafındaki bazı evlerin yandığı görüldü.
Bolu'nun Göynük ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale için Bolu, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Samsun, Sivas, Sakarya, Sinop, Trabzon ve Zonguldak'tan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 166 arazöz, 8 iş makinesi, 13 yangın söndürme helikopteri ve yaklaşık 1000 yangın söndürme personeli ile müdahale ediliyor.
GÖYNÜK-NALLIHAN YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Göynük-Nallıhan kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göynük ilçesi Bekirfakılar mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Manisa'nın Gördes ilçesindeki yangın sürerken, bugün Yunusemre ilçesinde 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, 4 saatte kontrol altına alındı. Yunusemre ilçesindeki yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
İzmir Karşıyaka'daki orman yangını, yerleşim yerlerine yaklaştı. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisindeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı.
Yangın kontrol altına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınına müdahale için 4 helikopter görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 adet helikopter ile Manisa’nın Gördes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyoruz."
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yol kenarındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımın yol açtığı, yaklaşık 700 hektar alanda etkili olan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.
DAKİKA DAKİKA MÜDAHALE
Bakan Yumaklı, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Eceabat ilçesi Büyük Anafarta köyünde dün saat 09.51'de çıkan yangına 3 dakika sonra müdahale edilmeye başlandığını kaydetti.
Müdahalenin 9 uçak, 12 helikopter, 69 kara aracı ve 450 personelle sürdüğünü, Valilik, AFAD, kolluk güçleri, yerel yönetimleri ve belediyelerin de söndürme çalışmasına destek olduğunu belirten Yumaklı, "Müdahalemiz gece boyunca devam etti. 'Çalışmalar iyiye gidiyor, inşallah güzel haberi vereceğim' demiştim. Dolayısıyla bu mücadele meyvesini verdi ve Çanakkale Eceabat yangınının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta kırsal alanda başlayan yangının ormana sıçradığını dile getiren Yumaklı, aşırı sıcak hava, düşük nem, saatte 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle alevlerin büyüyüp yayıldığını anlattı.
Yangınla mücadelenin 5 uçak, 10 helikopter, 74 kara aracı ve 443 personelle sürdüğünü kaydeden Yumaklı, "Orada da gece boyunca mücadeleler ve müdahaleler devam etti. An itibarıyla 'yüzde 100 kontrol altına alındı' diyemiyoruz çünkü çok küçük bir yer kaldı. Orada da biraz rüzgar var. Kısmen kontrol altına alındı. Gün içinde burada da inşallah güzel haberi vereceğiz." diye konuştu.
"BOLU'DA YANAN ALAN İLE ÇIKAN DUMAN ARASINDA ORANTISIZLIK VAR"
Yumaklı, Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü civarındaki yangının ise dün saat 12.41'de başladığını, ilk müdahalenin 12.56'da yapıldığını ifade etti.
Alevlerle mücadelenin 8 helikopter, 105 kara aracı ve 536 personel ile yürütüldüğünü aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:
"Gece boyunca buraya da müdahale devam etti. Günün ağarmasıyla takviye hava araçlarıyla müdahale devam ediyor. Kısmi ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz ancak çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebilirim. Yanan alan ile çıkan duman arasında orantısızlık var, bu açıdan farklı görünebilir ancak arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. İnşallah çok fazla büyümeden kontrol altına alacağız."
Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangına müdahalenin sürdüğünü, diğerlerine göre daha küçük alanda olduğunu ve gün içinde kontrol altına alınmasını umduklarını belirtti.
Meteorolojik verilere göre bugünden itibaren 3 günün yangınlar bakımından riskin yüksek olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Veriler bugün, cumartesi ve pazar; bu 3 günde yüksek risk olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla orman teşkilatı, valiliklerimiz, tüm kamu kurumlarımız olarak alarm durumundayız. Bu 3 gün için çok düşük nem, yüksek şiddette rüzgar ve yine yüksek derecede hava sıcaklığı; bunlar yangın oluşması için ortam hazırlayan unsurlar. Bütün vatandaşlarımızın ilgilerini, hassasiyetlerini istirham ediyorum. Bizlerin müdahale kabiliyeti ve kapasitesi bir yere kadar. Vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadeleden galip çıkmak mümkün değil. Bu 3 günde hatta eylülün 15'ine kadar üst düzeyde hassasiyet rica ediyorum."
ECEABAT'TAKİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELİRLENDİ
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, Eceabat'taki yangının yol kenarındaki bir elektrik direğinden çıkan kıvılcımın kırsal alana sıçramasıyla başladığını, daha sonra ormana yayıldığını belirlediklerini söyledi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda etkilenen hiçbir yapının, tesisin olmadığını anlatan Yumaklı, "Çok yakınına kadar geldi ama arkadaşlarımız zaten gidiş yönünü rüzgarın şiddetinden de öngördükleri için oraya gerekli tedbirlerini aldılar. Yani herhangi bir sıkıntılı durum hiçbir şekilde olmadı." dedi.
Yangının etkili olduğu alanla ilgili soruyu da yanıtlayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Henüz alanı inceleyip geldim. Etkilenen alandan bahsediyorum, bunun altını çiziyorum etkilenen alan ile yanan alan aynı şey değil; yaklaşık 700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Bunu arkadaşlarımız daha sonrasında alan çalışmasıyla netleştirecek. Ancak bunun başka bir yönü de var. Yanılmıyorsam 18 Haziran'daydı bir önceki yangın. Onun sanki devamı niteliğinde gibi oldu. Dolayısıyla onunla da birleştirdiğimizde büyük bir alan maalesef etkilenmiş oldu."
Bakan Yumaklı'ya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan eşlik etti.
İzmir'in Çeşme ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisindeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Manisa’nın Gördes ilçesinde iki farklı noktada devam eden yangınlar 3’üncü gününde. Yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı. Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5’e, helikopter sayısı 13’e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla yangına dün sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.
DÜN 2 MAHALLEDE DAHA YANGIN ÇIKTI
Dün, günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan yeniden başladı. Boyalı Mahallesi’ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı. İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.
2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Kaşıkçı Mahallesi’nde tarım arazilerinde çıkan yangın söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları ise sürdü. Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Karayakup Mahallesi’ndeki birçok evin zarar gördüğü, mahallede ise hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Gece boyunca, gece görüşlü helikopterler ile müdahale edilen yangında bugün 3’üncü güne girildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Conkbayırı, Anzak Koyu ve Arıburnu Ovası'nda etkili olan yangında, Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancılara ait mezarlıklardan biri de yangından zarar gördü.
Öte yandan, yaklaşık 21 saattir süren yangında son durum, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından havadan dron ile görüntülendi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Vişneli Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.
Mahalle sakinlerinden Muzaffer Karayel, AA muhabirine, yangın olduğunu duyduktan sonra bölgeye gelerek çalışmalara destek verdiğini söyledi.
Bölgeye civar mahallelerden de yardım için gelenlerin olduğunu ifade eden Karayel, "Köylü olmasa bu yangın Torbalı ilçesine kadar gider. Aşırı rüzgar var. Allah'tan yer ekipleri de burada. Herkese geçmiş olsun." dedi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat, Manisa Gördes ve Bolu Göynük'teki orman yangınlarına ilişkin, "Devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var. Yarın güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum." dedi.
Bakan Yumaklı, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bugün Türkiye'de 33'ü orman, 30'u kırsal alan olmak üzere 63 yangına müdahale ettiklerini söyledi.
Bunlardan 60'ının yoğun mücadele sonucu söndürüldüğünü belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale-Eceabat Büyük Anafarta yangını sabah saat 09.51'de başlamıştı ve ilk müdahale 3 dakika içerisinde yapılmıştı. Ancak çok şiddetli rüzgar sebebiyle hızlı bir yayılma göstermişti. Havanın kararmasıyla beraber gün içerisinde yapılan müdahalelerle kara ekiplerimiz takviye yaparak bu müdahalelerine devam ediyor. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir risk söz konusu değil. Zaten Valiliğimiz ve diğer kolluk güçlerimiz gerekli tedbirleri birlikte almış durumda. Çok şükür 57. Alay Şehitliği'ne gelmeden gerekli müdahaleyle durduruldu. Conkbayırı'nda da herhangi bir yapının zarar görmediğini özellikle belirtmek istiyorum. Şu an itibarıyla her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. İnşallah yarın sabah çok daha güzel haberler vereceğim."
Yumaklı, 3 ildeki yangınlara müdahalenin gece boyu süreceğini dile getirdi.
Bolu'daki yangına müdahaleye değinen Yumaklı, şu bilgileri verdi:
"Göynük'teki Bekirfakılar yangını da saat 12.41'de meydana gelmişti. 12.56'da da ilk müdahale yapıldı. Burada ilk başta nemin çok düşük olması, rüzgarın saatte 68 kilometre hızla esmesiyle orada da yangın çok hızlı bir yayılım gösterdi. Ancak orada da çalışmaların çok iyiye gittiğini söyleyebilirim. Arkadaşlarımız şu anda orada müdahaleye devam ediyorlar. Bolu'da da yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun yok. Gerekli tedbirler alındı. Herhangi bir risk söz konusu değil. Manisa Gördes’i söylemiştim. Burada da çok ciddi bir rüzgar vardı. Hem havadan hem karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Çok şükür burada da saatte 70 kilometreye yakın bir rüzgar hızı tespit edilmişti. Bu yangın da gayet iyi gidiyor. Özetle genel anlamda devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var. Yarın güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum."
"İNŞALLAH BU SÜRECİ RAHATLIKLA ATLATACAĞIZ"
Bakan Yumaklı, yangınlarda canla başta mücadele eden orman kahramanlarına ve onların hemen yanı başında olan kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere teşekkür etti.
Çanakkale'den Akdeniz'e kadar yarın ve hafta sonu için yangın riskinin yüksek olmasıyla ilgili uyarısını yineleyen Yumaklı, şunları kaydetti:
"Hepimizin çok ciddi bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Tabiri caizse kapalı alanların dışında, evin dışında ya da hangi ortamdaysak herhangi bir ateş yakılmaması ya da ateşle alakalı bir sonuç doğuracak bir eylemde bulunmamasını özellikle belirtiyorum. Gündüz söyledim, tekrar edeyim, biz bu 3 günü adeta bir seferberlik ilan ettik. İnşallah bu süreci rahatlıkla atlatacağız. İklim değişikliğinin etkisini her geçen gün çok ciddi bir biçimde hisseden dünyamızda özellikle Akdeniz çanağındaki ülkemizde elbette yangına hassas bölgelerin çokluğuyla bizlerin mücadele etmesini gerektiriyor."
Bu mücadelenin en önemli unsurunun vatandaşların kendilerine vereceği destek olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Yangın çıkan bütün illerimize ve halihazırda yangınların devam ettiği ama iyiye giden, iyiye gittiğini de söyleyebileceğimiz Çanakkale, Manisa ve Bolu'ya tekrar 'geçmiş olsun' diliyorum." diye konuştu.
Bolu’nun Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Yangına Bolu, Ankara ve Sakarya’nın yanı sıra birçok ilden bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yangına orman ekipleri arazözlerle müdahale ederken, havadan da 7 yangın söndürme helikopteriyle alevlerle mücadele ediliyor. Yangın nedeniyle 2 mahalle ve 1 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar evlerinden alınarak daha güvenli bir bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle şu ana kadar 100 hektarlık alan zarar görürken, birçok kentten gönderilen takviye ekiplerin de önümüzdeki saatlerde bölgeye ulaşması bekleniyor. Yangına müdahale için yangın söndürme uçağının da talep edildiği öğrenildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada 281 vatandaşın yangın alanından tahliyesinin gerçekleştirildiği ifade edilerek, 7 helikopter, 32 arazöz 66 iş makinesi ve 358 personelle yangına müdahale edildiği bildirildi.