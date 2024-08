Roblox’a erişim engeli getirildi! Firmadan açıklama geldi! İşte Roblox rezaletinin iç yüzü! Darısı TikTok’a

Güngör desteğini şu ifadelerle dile getirdi: "6 yıl önce Youtube'da Roblox videoları çekerdim. O zamanlar eli yüzü düzgündü. 3 sene önce bozmaya başlayınca bırakmış ve on binlerce çocuğa da bıraktırmıştım. Son 3 yıldır da çocukları uzak tutabilmek için çabalıyorum ve gündem oluşturuyorum. Roblox'un çok büyük bir kısmı istismardan oluşuyor. Pedofili, eşcinsellik, aşırı şiddet, ağır küfür, +18 cinsellik vb. ne kadar sapkın oyun modu varsa oyunun market önerilerinin en üst sıralarında bulunuyor. Ha gayret bir de TikTok istiyoruz. Hamdolsun on binlerce çocuğa vesile olduk, olmaya da devam edeceğiz. Dibine kadar doğru karar, kimse boş yapmasın. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Asla çekinmeyiniz ve geri adım atmayınız! Çocuklarımızı korumak için ne yapılması gerekiyorsa amasız fakatsız çatır çatır yapınız! Bu ülkenin aklı başında insanları olarak bu tip kararlarınızı sonuna kadar destekleyeceğiz."

Birleşik Krallık'ın cinsel ilişki ve gereksiz şiddet sahneleri nedeniyle birçok oyunu yasakladığını belirten Güngör; "Carmageddon, Manhunt 2 ve The Punisher gibi video oyunları bunlar arasındaydı. Almanya'da şiddete gönderme yapan veya teşvik eden video oyunlarına yönelik katı yasalar var. Bu gerekçeyle Manhunt, Gears of War, Wolfenstein 3D, Carmageddon yasaklanan oyunlardandı. Cinsel içerik veya şiddet içeren oyunlar Singapur'da da yasak. Mesela eşcinselliği teşvik eden Mass Effect serisi. Avustralya'da Risen, Saints Row IV, Postal, South Park: The Stick of Truth, The Witcher 2, Syndicate, NecroVisioN, Reservoir Dogs, Silent Hill gibi şiddeti, cinsel içeriği, çıplaklığı, uyuşturucuyu teşvik eden oyunlar yasaklı. Güney Kore'de de keza birçok oyun yasaklanmış durumda... ABD'de Custer's Revenge, The Guy Game, RapeLay yasaklananlardan birkaçı...

RapeLay, Arjantin'de de yasak. Belçika'da Phantasy Star Online 2, FIFA 17, Gears of War 4, Mario Kart Tour, Call of Duty gibi oyunlar ülkenin mevcut yasalarına göre kumar teşkil eden kullanımı nedeniyle yasaklandı. Saymakla bitmez... Bizim muhalefete göre, bunlar özgürlükçü ülkeler, biz yasakçıyız... Yersen..." dedi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, platformu savunmak için kararın çıktığı ilk anda sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu..

AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Roblox'tan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada;

"Roblox'un şu anda Türkiye'de kullanılamadığının farkındayız ve bunun nedenini öğrenmek ve mümkün olan en kısa sürede tekrar çevrimiçi olduğumuzdan emin olmak için ilgili makamlarla iletişime geçtik" ifadeleri kullanıldı.

ABD merkezli Roblox son zamanlarda dünyanın en popüler çocuk oyunlarından biri haline geldi. Özellikle çocukların yoğun şekilde vakit geçirdiği bir uygulama oldu