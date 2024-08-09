Roblox’a erişim engeli getirildi! Firmadan açıklama geldi! İşte Roblox rezaletinin iç yüzü! Darısı TikTok’a

Roblox uygulamasında paylaşılan cinsel içerikler
Youtube'da yüz binlerce takipçisi bulunan ve çektiği oyun videolarında Sertaç Abi ismiyle tanınan Sertaç Güngör, erişim engeli kararına destek verdi.
Güngör desteğini şu ifadelerle dile getirdi:
"6 yıl önce Youtube'da Roblox videoları çekerdim. O zamanlar eli yüzü düzgündü. 3 sene önce bozmaya başlayınca bırakmış ve on binlerce çocuğa da bıraktırmıştım. Son 3 yıldır da çocukları uzak tutabilmek için çabalıyorum ve gündem oluşturuyorum. Roblox'un çok büyük bir kısmı istismardan oluşuyor. Pedofili, eşcinsellik, aşırı şiddet, ağır küfür, +18 cinsellik vb. ne kadar sapkın oyun modu varsa oyunun market önerilerinin en üst sıralarında bulunuyor. Ha gayret bir de TikTok istiyoruz. Hamdolsun on binlerce çocuğa vesile olduk, olmaya da devam edeceğiz. Dibine kadar doğru karar, kimse boş yapmasın. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Asla çekinmeyiniz ve geri adım atmayınız! Çocuklarımızı korumak için ne yapılması gerekiyorsa amasız fakatsız çatır çatır yapınız! Bu ülkenin aklı başında insanları olarak bu tip kararlarınızı sonuna kadar destekleyeceğiz."
"ÖRGÜRLÜĞÜMÜZ KISITLANMADI"
Dijital Baba kullanıcı adıyla tanınan araştırmacı ve bilişimci Orhan Toker ise paylaştığı videoda Roblox kararıyla ilgili şunları söyledi:
"Bazı genç arkadaşlar ve bazı uzmanlar bunu bir özgürlük meselesi olarak görerek özgürlüğümüzün kısıtlandığını söylüyorlar. Ben buna katılmıyorum. Nasıl bir maden şirketi eğer çevreye zehir saçıyorsa ve biz buna karşı gösteriler yapıp bu çevreye saçtığı zehrin durdurulmasını ve durdurana kadar da faaliyetlerinin engellenmesini istiyorsak çocuklarımıza zehir saçan bir oyunun da faaliyetlerin durdurulana kadar engellenmesinde hiçbir sakınca görmüyorum."
Roblox uygulamasında paylaşılan ve çocukların istismarına neden olan cinsel içerikler
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de muhalefet anlayışı iyice çığırından çıktı diyen Güngör, "Önceki gün Amerikan video oyunu geliştiricisi Roblox Corporation'ın oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim kapatılınca kıyameti kopardılar. Biri çıkmış oyunun engellenmesini savunanlara hakaret ediyor, diğeri (Eminim, yasaklanınca platformun adını duymuştur) velilerin yasaklamadan dolayı kan ağladığını söylüyor, öteki güya bilim adamı, muhalefete yaranmak için internet ile leş oyunu aynı kefeye koyuyor, bir de aileleri suçlayıp, meseleyi saptırıyor. Pedofili kaynayan, taciz, para tuzağı bir platform burası... Yahu bunun neyini savunuyorsunuz be kardeşim... Göz mü yumulsun? Zaten bugüne kadar yumulmuş! Üstelik, platformun sahibi adamlar bile kuralların ihlal edildiğini kabul ediyorken, sizin bir tarafınızı parçalamanızı da anlayamıyorum! Bugün Türkiye'deki ebeveynlere sorun, yüzde 99'u bu oyunun kapatılmasını onaylar. Haa, 'ben bilinçli aileyim, oynatmam, takipteyim' diyeni duyarsanız da inanmayın. Emin olun, hiçbir aile sonsuz geliştirici havuzuyla mücadele edemez. O yüzden ben alınan kararı yürekten alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.
Birleşik Krallık'ın cinsel ilişki ve gereksiz şiddet sahneleri nedeniyle birçok oyunu yasakladığını belirten Güngör; "Carmageddon, Manhunt 2 ve The Punisher gibi video oyunları bunlar arasındaydı. Almanya'da şiddete gönderme yapan veya teşvik eden video oyunlarına yönelik katı yasalar var. Bu gerekçeyle Manhunt, Gears of War, Wolfenstein 3D, Carmageddon yasaklanan oyunlardandı. Cinsel içerik veya şiddet içeren oyunlar Singapur'da da yasak. Mesela eşcinselliği teşvik eden Mass Effect serisi. Avustralya'da Risen, Saints Row IV, Postal, South Park: The Stick of Truth, The Witcher 2, Syndicate, NecroVisioN, Reservoir Dogs, Silent Hill gibi şiddeti, cinsel içeriği, çıplaklığı, uyuşturucuyu teşvik eden oyunlar yasaklı. Güney Kore'de de keza birçok oyun yasaklanmış durumda... ABD'de Custer's Revenge, The Guy Game, RapeLay yasaklananlardan birkaçı...
RapeLay, Arjantin'de de yasak. Belçika'da Phantasy Star Online 2, FIFA 17, Gears of War 4, Mario Kart Tour, Call of Duty gibi oyunlar ülkenin mevcut yasalarına göre kumar teşkil eden kullanımı nedeniyle yasaklandı. Saymakla bitmez... Bizim muhalefete göre, bunlar özgürlükçü ülkeler, biz yasakçıyız... Yersen..." dedi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, platformu savunmak için kararın çıktığı ilk anda sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu..
AÇIKLAMA GELDİ
Konuya ilişkin Roblox'tan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada;
"Roblox'un şu anda Türkiye'de kullanılamadığının farkındayız ve bunun nedenini öğrenmek ve mümkün olan en kısa sürede tekrar çevrimiçi olduğumuzdan emin olmak için ilgili makamlarla iletişime geçtik" ifadeleri kullanıldı.
ABD merkezli Roblox son zamanlarda dünyanın en popüler çocuk oyunlarından biri haline geldi. Özellikle çocukların yoğun şekilde vakit geçirdiği bir uygulama oldu
ETKİLEŞİM FAZLA
Kullanıcılar platforma eş zamanlı girerek sanal dünyada buluşabiliyor. Oyuncular bu platform üzerinden birbirleriyle iletişim haline geçebiliyor. Oyunun dört yaş ve üzeri çocuklar için uygun olduğu belirtiliyor. Ancak Roblox birçok ülkede sık sık zararlı içerik iddialarıyla da gündeme geliyor. Platformda bazı kullanıcıların kurallara aykırı olarak cinsellik içeren, hatta avatar'ların sanal cinsel ilişkide bulundukları oturumlar açtığı ifade ediliyor. Roblox da karşılaştıkları sorunu kabul ediyor. Bir şirket sözcüsü daha önce BBC'ye yaptığı açıklamada "Çok küçük bir kullanıcı grubunun kasıtlı olarak kuralları ihlal ettiğini biliyoruz" demişti. ABD merkezli Bloomberg sitesi de bir süre önce Robox tehlikesine dikkat çeken bir belgesel hazırlamıştı.