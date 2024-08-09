Roblox’a erişim engeli getirildi! Firmadan açıklama geldi! İşte Roblox rezaletinin iç yüzü! Darısı TikTok’a

Roblox uygulamasında paylaşılan cinsel içerikler

Youtube'da yüz binlerce takipçisi bulunan ve çektiği oyun videolarında Sertaç Abi ismiyle tanınan Sertaç Güngör, erişim engeli kararına destek verdi.

Güngör desteğini şu ifadelerle dile getirdi:

"6 yıl önce Youtube'da Roblox videoları çekerdim. O zamanlar eli yüzü düzgündü. 3 sene önce bozmaya başlayınca bırakmış ve on binlerce çocuğa da bıraktırmıştım. Son 3 yıldır da çocukları uzak tutabilmek için çabalıyorum ve gündem oluşturuyorum. Roblox'un çok büyük bir kısmı istismardan oluşuyor. Pedofili, eşcinsellik, aşırı şiddet, ağır küfür, +18 cinsellik vb. ne kadar sapkın oyun modu varsa oyunun market önerilerinin en üst sıralarında bulunuyor. Ha gayret bir de TikTok istiyoruz. Hamdolsun on binlerce çocuğa vesile olduk, olmaya da devam edeceğiz. Dibine kadar doğru karar, kimse boş yapmasın. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Asla çekinmeyiniz ve geri adım atmayınız! Çocuklarımızı korumak için ne yapılması gerekiyorsa amasız fakatsız çatır çatır yapınız! Bu ülkenin aklı başında insanları olarak bu tip kararlarınızı sonuna kadar destekleyeceğiz."

"ÖRGÜRLÜĞÜMÜZ KISITLANMADI"

Dijital Baba kullanıcı adıyla tanınan araştırmacı ve bilişimci Orhan Toker ise paylaştığı videoda Roblox kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Bazı genç arkadaşlar ve bazı uzmanlar bunu bir özgürlük meselesi olarak görerek özgürlüğümüzün kısıtlandığını söylüyorlar. Ben buna katılmıyorum. Nasıl bir maden şirketi eğer çevreye zehir saçıyorsa ve biz buna karşı gösteriler yapıp bu çevreye saçtığı zehrin durdurulmasını ve durdurana kadar da faaliyetlerinin engellenmesini istiyorsak çocuklarımıza zehir saçan bir oyunun da faaliyetlerin durdurulana kadar engellenmesinde hiçbir sakınca görmüyorum."