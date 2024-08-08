Roblox’a erişim yasağı getirildi | Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Son derece yerinde bir karar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www. roblox .com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un , "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği" ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www. roblox .com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Roblox uygulamasında paylaşılan ve çocukların istismarına neden olan cinsel içerikler

Demircan, "Roblox, geniş kitlelerin oynayabildiği içerisinde bir karakter bulunan ve bu karakterlerle etkileşim halinde olduğu bir oyun. Buradaki en büyük sıkıntıyı yaratan kısım etkileşim boyutu." dedi.

Kararın yerinde olduğunu ifade eden Demircan, " Oyunun içerisindeki etkileşim bizim bildiğimiz gibi bir etkileşim değil. Çocukların oyun oynadığı alanlar içinde cinsel içerik bulunuyor. Ayrıca oyunda çok fazla şiddet var." şeklinde konuştu.