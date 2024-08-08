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Roblox’a erişim yasağı getirildi | Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Son derece yerinde bir karar

Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyuna Türkiye'de erişim yasağı getirildi. Peki, bu oyun içerisinde neler barındırıyordu? Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kararın yerinde olduğunu ifade eden Demircan, " Oyunun içerisindeki etkileşim bizim bildiğimiz gibi bir etkileşim değil. Çocukların oyun oynadığı alanlar içinde cinsel içerik bulunuyor. Ayrıca oyunda çok fazla şiddet var." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 11:32 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 11:45
Roblox’a erişim yasağı getirildi | Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Son derece yerinde bir karar

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Türkiye, sosyal medya platformu Instagram'ın ardından Roblox isimli oyun platformuna getirilen yasağı konuşmaya başladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

Roblox'a erişim yasağı getirildi!

Roblox uygulamasında paylaşılan ve çocukların istismarına neden olan cinsel içeriklerRoblox uygulamasında paylaşılan ve çocukların istismarına neden olan cinsel içerikler

Demircan, "Roblox, geniş kitlelerin oynayabildiği içerisinde bir karakter bulunan ve bu karakterlerle etkileşim halinde olduğu bir oyun. Buradaki en büyük sıkıntıyı yaratan kısım etkileşim boyutu." dedi.

Kararın yerinde olduğunu ifade eden Demircan, " Oyunun içerisindeki etkileşim bizim bildiğimiz gibi bir etkileşim değil. Çocukların oyun oynadığı alanlar içinde cinsel içerik bulunuyor. Ayrıca oyunda çok fazla şiddet var." şeklinde konuştu.

Roblox uygulamasında paylaşılan cinsel içeriklerRoblox uygulamasında paylaşılan cinsel içerikler

YAŞININ ÜZERİNDE İÇERİK BARINDIRIYOR
3 boyutlu bir simülasyon oyunu olması sebebiyle çocukların karakterle bütünleştiğine de dikkat çeken Demircan, oyunun birçok Batı ülkesinde pedofili barındırması ve cinsel içerikler bulundurması sebebiyle haberleştirildiğini ve sık sık eleştirildiğini söyledi.

Ailelere de uyarılarda bulunan Demircan, "Ailelerin sırf ağlamasın diye çocuğun eline telefon tablet vermesini son derece yanlış buluyorum. Oyunda çocuklarının yaşının üzerinde içerikler barındırıyor." dedi.

YETİŞKİNLER DE UYGULAMADA BULUNUYOR
Oyunda çocukların yanı sıra yetişkinlerin de bulunduğuna vurgu yapan Demircan, "Bu yetişkinlerin ruh sağlığını bilmiyoruz. Çocukların oyunların içerisinde kimlerle iletişime girildiği bilinmiyor. Belki çocuğun karşısında bir pedofili olabilir. Çocukların oynadığı oyunun içerisinde striptiz yapan karakterler var. Bunları çocukların görmemesi gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Striptiz yapan karakterler varStriptiz yapan karakterler var

Roblox gibi başka oyunlarda olduğuna dikkat çeken Demircan, "Bu oyunlarda aynı şekilde denetlenmeli. Çok fazla şiddet içeren oyun var" dedi.

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