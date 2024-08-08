SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Google ve Meta’dan kirli ortaklık! Çocukları hedef alacaklarını açıkça ilan ettiler: 18 yaş altındakilere…

Google ve Meta gözlerini bu kez de çocuklara dikti. LGBT dayatması ve İslam düşmanlığı gibi toplum değerlerini hedef alan uygulamalarıyla tepki çeken iki şirket kirli bir ortaklığa imza attı. Google ve Meta’nın gizli anlaşması 13-18 yaş arası çocukları hedef alıyor. İşte, 18 yaş üzeri içerikleri 13-18 yaş arasına servis etmek için ortaklık imzalayan Google ve Meta’nın kirli projesi…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 13:58 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 14:10
Google ve Meta’dan kirli ortaklık! Çocukları hedef alacaklarını açıkça ilan ettiler: 18 yaş altındakilere…

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

LGBT dayatması ve İslam düşmanlığı gibi toplumu hedef alan politikalarıyla gündemden düşmeyen Google ve Meta yeni bir skandalla sahneye çıktı.

GOOGLE VE META'DAN KİRLİ ORTAKLIK

Google ve Meta, Instagram reklamlarını YouTube'da gençlere hedeflemek için gizli bir anlaşma yaptı. Bu da çevrim içi ortamda çocuklara yönelik kuralların ihlal edilmesi anlamına geliyor.

ÇOCUKLARI 18 YAŞ ÜSTÜ İÇERİKLERE YÖNLENDİRECEKLER

Financial Times'a göre Google ve Meta, rakibinin fotoğraf ve video uygulamasını tanıtan reklamlarla 13-17 yaş aralığındaki YouTube kullanıcılarına ulaşmayı hedefleyen bir pazarlama projesi üzerinde çalışıyordu.

Google ve Meta'nın ortak projesi hedef kitlesi 18 yaş üzeri olan reklamların çocuklara yasaklanmasını içeren kuralları göz ardı ediyor.

Meta'nın genç kullanıcıları Instagram'a çekmeye yönelik YouTube kampanyası uzun zamandır planlanıyor. Mark Zuckerberg ocak ayında ABD Kongresi önünde cinsel sömürü ve istismar mağduru olan çocukların ailelerinden özür dilemişti.

RAKİP TİKTOK HEDEF SAPKINLIK

Google ve Meta, hızla büyüyen TikTok karşısında gençlerin ilgisini diri tutmak için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta Mark Zuckerberg, yatırımcılara 18-29 yaş arası gençlerin ilgisini çekmeye yönelik çabalarının meyvelerini vermeye başladığını söylemişti.

Financial Times Google ve Meta'nın "bilinmeyen" diye tanımladığı kitlenin genç kullanıcılar olduğunu belirtse de konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Meta'dan yapılan açıklamada "Uygulamalarımızı gençlere arkadaşlarıyla bağlantı kurabilecekleri, topluluk bulabilecekleri ve ilgi alanlarını keşfedebilecekleri bir yer olarak pazarlama konusunda açık sözlüyüz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz hafta ABD Senatosu, sosyal medya platformlarına çocukları zararlı çevrimiçi içeriklerden koruma görevi yükleyen Çocukların Çevrimiçi Güvenliği Yasası adlı yasa tasarısını büyük bir çoğunlukla kabul etmişti.

"ARKA KAPI BULDULAR"

Cumhuriyetçi senatör Marsha Blackburn, Google-Meta ortaklığı hakkında "Büyük Teknoloji şirketlerine çocuklarımızı korumak için güvenilemez. Bir kez daha çocuklarımızı sömürdükleri ortaya çıktı ve bu Silikon Vadisi yöneticileri, çocuklarımızdan önce her zaman kârı önceliklendireceklerini kanıtladılar." Şeklinde konuştu.

Çocuk mahremiyetini savunan Dijital Demokrasi Merkezi'nin yöneticisi Jeff Chester, "Meta gençleri kaybediyor ve bir arka kapı buldular" dedi.

Kanun tanımazlığa geçit yok! Batılı ülkeler yasaya uymayan METAyı affetmiyorKanun tanımazlığa geçit yok! Batılı ülkeler yasaya uymayan METAyı affetmiyor
Kanun tanımazlığa geçit yok! Batılı ülkeler yasaya uymayan META'yı affetmiyor
Metadan skandallar zinciri: Hedefinde Diyanetin Haniye paylaşımları var! Önce sansür sonra geri adım sonra bir daha sansürMetadan skandallar zinciri: Hedefinde Diyanetin Haniye paylaşımları var! Önce sansür sonra geri adım sonra bir daha sansür
Meta'dan skandallar zinciri: Hedefinde Diyanet'in "Haniye" paylaşımları var! Önce sansür sonra geri adım sonra bir daha sansür

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırlayacak... Gündemde ne var?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Türk Telekom
Google ve Meta’dan kirli ortaklık! Çocukları hedef alacaklarını açıkça ilan ettiler: 18 yaş altındakilere…
İmamoğlu Paris’te İBB kasasından partiledi! Bir yanda saray, şarap, zevk-ü sefa diğer yanda İstanbulluya zamlı cefa | Etkinlikte kimler vardı?
Togg’dan heyecanlandıran haber: Her an yollarda T10F ile karşılaşabilirsiniz! İşte ön sipariş tarihi
Maliye Bakanlığı’ndan 200 bin Martı TAG Sürücüsüne Müjde!
MSB’den Çok katmanlı hava savunma sistemi mesajı! Suriye’de neler oluyor? Ayn-El Arap’ta ’Rus - Şam üssü’ iddiaları
Emekliye promosyon ödemesi iki katına çıktı! SGK açıkladı: 81 ilde 5 bin 500 üzerinde firmayla indirim anlaşması imzalandı
Kamala Harris’ten Filistin destekçilerine sert çıkış! Protestocuları tehditle susturmaya çalıştı
CANLI TAKİP | ABD basınından flaş iddia: Hizbullah harekete geçti: İran’dan önce saldıracak
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan TikTok değerlendirmesi: Kabul edilebilir değil
MİT’ten PKK’ya nokta atışı: Eylem hazırlığındaki terörist Eziz Gabar kod Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
Bakan Fidan İsrail’in ’tasmasını’ çekti ses CHP’den geldi! Başrolde Mavi Vatan masal diyen Namık Tan: Netanyahu’dan alkışı hak etti
Sistemlerin sistemi Gök Vatan’ın yeni bekçisi Çelik Kubbe! Savunmada yapay zeka destekli yeni dönem
SON DAKİKA