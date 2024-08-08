Google ve Meta’dan kirli ortaklık! Çocukları hedef alacaklarını açıkça ilan ettiler: 18 yaş altındakilere…

RAKİP TİKTOK HEDEF SAPKINLIK

Google ve Meta, hızla büyüyen TikTok karşısında gençlerin ilgisini diri tutmak için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta Mark Zuckerberg, yatırımcılara 18-29 yaş arası gençlerin ilgisini çekmeye yönelik çabalarının meyvelerini vermeye başladığını söylemişti.

Financial Times Google ve Meta'nın "bilinmeyen" diye tanımladığı kitlenin genç kullanıcılar olduğunu belirtse de konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Meta'dan yapılan açıklamada "Uygulamalarımızı gençlere arkadaşlarıyla bağlantı kurabilecekleri, topluluk bulabilecekleri ve ilgi alanlarını keşfedebilecekleri bir yer olarak pazarlama konusunda açık sözlüyüz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz hafta ABD Senatosu, sosyal medya platformlarına çocukları zararlı çevrimiçi içeriklerden koruma görevi yükleyen Çocukların Çevrimiçi Güvenliği Yasası adlı yasa tasarısını büyük bir çoğunlukla kabul etmişti.

"ARKA KAPI BULDULAR"

Cumhuriyetçi senatör Marsha Blackburn, Google-Meta ortaklığı hakkında "Büyük Teknoloji şirketlerine çocuklarımızı korumak için güvenilemez. Bir kez daha çocuklarımızı sömürdükleri ortaya çıktı ve bu Silikon Vadisi yöneticileri, çocuklarımızdan önce her zaman kârı önceliklendireceklerini kanıtladılar." Şeklinde konuştu.

Çocuk mahremiyetini savunan Dijital Demokrasi Merkezi'nin yöneticisi Jeff Chester, "Meta gençleri kaybediyor ve bir arka kapı buldular" dedi.