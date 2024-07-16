🍲🙌 Aşure Günü okunacak dualar ve yapılması gereken ibadetler listesi... AŞURE DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE okunuşu ve anlamı

Hicri yılbaşının başlangıcı olan Muharrem ayını Peygamber Efendimiz "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiş; "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur." buyurmuştu.
Hicri yılbaşının başlangıcı olan Muharrem ayını Peygamber Efendimiz "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiş; "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur." buyurmuştu.
MUHARREM AYI NAMAZI
Bu ay senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ve yatsı arasında ( yani zilhiccenin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için iki rekat namaz kılınır.
Namaza şu niyetle başlanır:
"Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için ; Allahu Ekber "
Her iki rekatta:
7 Fatihai şerife, 7 Ayetel- kürsi, 7 İhlası şerif, okunur.
Namazdan sonra 11 defa:
La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.
🔶 11 İstiğfarı şerif, 11 Salavatı şerife, okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.
🔶 Muharrem ayının birinci gününde, her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı Şerîf okuyanları Cenâb-ı Hak lütfuyla, keremiyle bu âlemden kul borcu ile huzûruna getirmeyecek, dünyada ödemeye muvaffak kılacaktır.
🔶 Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak faziletli ibadetlerdendir. Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günlerde oruç tutmalıdırlar.
MUHARREM AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
1 - Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Sadece Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalıdır.
2- Sıla-i rahim yapmalıdır.Akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalıdır.
3- Bu gece ilim öğrenmelidir.
4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir.
5- Çok selam verilmelidir. Selamlaşmalıdır.
6- Çoluk çocuğunu sevindirmelidir.
7. Gusül abdesti alınmalı, iki rekat şükür namazı kılınmalıdır.
8- Bol bol dua edilmelidir.
10 defa şu dua okunur: ''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''
MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR
🔸 Muharrem ayı boyunca kılınacak namazlardan sonra 11 defa:
La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.
MUHARREM AYININ BİRİNCİ GÜNÜ AŞAĞIDAKİ DUA 3 DEFA OKUNACAKTIR:
Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm
"Ve sallâ'llâhu 'alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente'l-ebediyyü'l-kadîmü'l-evvelü ve 'alâ fazlike'l- 'azîmi ve cûdike'l- 'amîmi'l- mu'avveli ve hâzâ 'âmun cedîdün kad akbele nes'elüke'l-'ısmete fîhi mine'ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve'l-'avne 'alâ hâzihi'n-nefsi'l-emmâreti bi's-sûi ve'l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê'l-celâli ve'l-ikrâmi ve sallâ'llâhu 'alâ muhammedini 'n-nebiyyi'l-ümmiyyi ve 'alâ âlihi ve ashâbihi't- tayyibîne't- tâhirine ve'l-hamdü li'llâhi rabbi'l-'âlemîn.
Türkçe Anlamı:
Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'e, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey evveli ve sonu olmayan Allâh'ım! Senden bu yeni yılda büyük ihsânın hürmetine, Senin her şeyi kaplayan, güvenilen varlığın hürmetine, bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Kötülüğü emreden şu nefsimize karşı bize yardım et. Ey celâl ve ikram sâhibi Rabbim! Sana yaklaştıracak meşgûliyetlerde bize yardım et. Ümmî Nebî Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'e, O'nun pak âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh'a mahsûstur.
365 defa Âyetü'l-kürsi okunacak, 1000 defa İhlas-ı şerîf okunacak, 1 def'a Zümer sûresi okunacak. Bütün bunların sonunda 1 defa: ""Allâhümme yâ muhavvile'l-havli ve'l-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahseni'l-hâl" denilecek.