🍲🙌 Aşure Günü okunacak dualar ve yapılması gereken ibadetler listesi... AŞURE DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE okunuşu ve anlamı

T├╝rk├že Anlam─▒:

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'e, ├óline ve ash├ób─▒na sal├ót ve sel├óm olsun. Ey evveli ve sonu olmayan All├óh'─▒m! Senden bu yeni y─▒lda b├╝y├╝k ihs├ón─▒n h├╝rmetine, Senin her ┼čeyi kaplayan, g├╝venilen varl─▒─č─▒n h├╝rmetine, bizi ┼čeytandan, onun dostlar─▒ndan ve ordular─▒ndan koruman─▒ istiyoruz. K├Ât├╝l├╝─č├╝ emreden ┼ču nefsimize kar┼č─▒ bize yard─▒m et. Ey cel├ól ve ikram s├óhibi Rabbim! Sana yakla┼čt─▒racak me┼čg├╗liyetlerde bize yard─▒m et. ├ťmm├« Neb├« Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'e, O'nun pak ├óline ve ash├ób─▒na sal├ót ve sel├óm olsun. Hamd ├ólemlerin Rabbi olan All├óh'a mahs├╗stur.

365 defa ├éyet├╝'l-k├╝rsi okunacak, 1000 defa ─░hlas-─▒ ┼čer├«f okunacak, 1 def'a Z├╝mer s├╗resi okunacak. B├╝t├╝n bunlar─▒n sonunda 1 defa: ""All├óh├╝mme y├ó muhavvile'l-havli ve'l-ahv├óli havvil h├ólen├ó il├ó ahseni'l-h├ól" denilecek.