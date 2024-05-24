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Rekabet Kurumu'ndan Google ve Meta'ya sıkı denetim: Bizi ikna edene kadar her gün ceza

Rekabet Kurumu, Google ve Meta gibi sosyal medya platformanlarına yönelik soruşturmalarda daha sert tedbirler aldığını açıkladı. Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Ferhat Topkaya, bu şirketlere verilen cezaların caydırıcı olmadığını belirterek, "Şirketler cezaları ödeyip ihlali devam ettiriyor. Bu yüzden yaptırım anlayışımızı değiştirdik. Artık cezaların yanı sıra davranışsal ve yapısal tedbirler de getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Rekabet Kurumu ikna edilinceye kadar günlük ceza uygulamasına gidildiğini belirten Ferhat Topkaya, Meta’ya verilen günlük 4.7 milyon TL’lik cezayı örnek gösterdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 11:03 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 11:12
Rekabet Kurumu’ndan Google ve Meta’ya sıkı denetim: Bizi ikna edene kadar her gün ceza

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Rekabet Kurumu, Google ve Meta gibi sosyal platformlara yönelik milyonlarca TL ceza kestikleri soruşturmalara ilişkin "kılcal damarlarına giriyoruz" çıkışını yaptı.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapan Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Ferhat Topkaya, Google başta olmak üzere sektörü çok iyi bildiklerini dile getirti.

Topkaya, "rakiplerini dışlayıcı faaliyetlerinin olabileceğini, kendi hizmetlerini ön plana çıkarıp tamamen pazarı ele geçirmeye yönelik bir eğilim içerisinde olabileceğinin de farkındayız" tespitinde bulundu. Topkaya cezaların caydırıcı olmadığını vurgularken, şöyle devam etti:

"Parayı verir, sonrasında başka şekilde devam eder, hatta aynı ihlali tekrar yaptığında ağırlaştırıcı sebep olarak mükerrerlikten tekrar bir ceza veririz, yine devam edebilir yani parayı kazandığı süreci devam edebilir."

Ferhat TopkayaFerhat Topkaya

YÖNTEM DEĞİŞTİ
Topkaya, sadece parasal yaptırımlar dışında yöntem değişikliğine gittiklerini "cezaların yanı sıra davranışsal ve yapısal tedbirler getirdik" diye konuştu. "Google Shopping" dosyasını örnek gösteren Topkaya, şunları anlattı:

"Shopping dosyasıyla alakalı Google genel arama hizmetleriyle ilgili olarak eskiden bir arama yapıldığında sayfanın en üst kısmında bir bar çıkardığı orta fotoğraflar olurdu, fiyat olurdu, kullanıcı yorumları vesair bir alanı vardı. Bu aslında bir alışveriş karşılaştırma hizmetiydi. Siz bir ayakkabı aradığınızda orada çeşitli markalarda ayakkabılar çıkar ve buradan elde ettiği gelir vardı. Bu hizmeti veren yerli firmalar, yabancı firmalar da vardı, mesela Cimri ve Akakçe gibi. Onlar da organik sonuçlar da tabiri caizse debelenirlerdi çıkmak için ama Google zaten en tepeye onu yerleştirdiği için erişimi zorlaşırdı. Biz bunun soruşturmasını yaptık, yükümlülük getirdik ve dedik ki Google'a 'Sen madem kendine böyle bir alan yaratıyorsun, rakiplerine de bu alanda yer ver.' Uzun süre müzakereler devam etti. Bizi ikna edecek, kurumumuzu ikna edecek bir çözüm getiremediği için Google süreli para cezasını vermektense o 'Shopping' denen kısmı kaldırmayı tercih etti yani aslında soruna kökten bir çözüm bulunmuş oldu."

İKNA EDENE KADAR CEZA
Topkaya, Google'ın yerel aramayla ilgili benzer bir dosyası bulunduğuna vurgu yaparak, "Yakın zamanda yerel aramayla ilgili olarak bir müzakere sonuçlarında bir neticeye vardık. Google şu anda günlük süreli para cezasına tabi yani bizi, kurumu ikna edene kadar bu süreç devam edecek ve bir noktada bizim getirdiğimiz bu davranışsal tedbir neticesinde biz aslında rekabeti ihlal eden noktaya ilişkin bir çözüm getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

CEZA MİKTARLARI
Rekabet Kurumu'nun TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunduğu raporda ise, soruşturmalar bölümü anlatılırken kesilen ceza miktarları da açıklandı.

Bu kapsamda Google'a yerel arama soruşturmasından 296 milyon TL, Adword soruşturmasından 196 milyon TL, Shopping soruşturmasından 98 milyon TL, arama soruşturmasından günlük 2023 yılı gayri safi gelirinin 15 binde beşi oranında ceza verildi.

META'YA GÜNLÜK 4.7 MİLYON TL CEZA
Raporda pazara girişi engellediği için Facebook/WhatsApp'a 347 milyon TL ceza verildiği belirtilirken, ihlali gidermediği için günlük idari cezasına geçilerek 115 gün için yaklaşık 552 milyon TL ceza kesildiği bildirildi. Raporda Meta'nın kullanıma yeni sunmuş olduğu Threads isimle uygulamadaki ihlaller nedeniyle de günlük 4.7 milyon TL ceza verildiği ve bu cezanın ihlalin giderildiği 70 gün boyunca sürdüğü ve toplam 335 milyon TL'ye ulaştığı ifade edildi.

Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

DİJİTAL TELİF TOPLANTISI
Öte yandan Dijital Mecralar Komisyonu, yayıncıların haklarını korumak için Rekabet Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün katılımı ile toplantı 22 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Toplantının ilk gündem maddesi Dijital Telif Yasası oldu.

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