Dijital Telif Yasası için tarihi gün! İnternet haberciliğinde yeni dönem başlıyor: 2 yıl formülü masada

Bir taraftan iletişim teknolojisindeki gelişmelerin, diğer taraftan toplumsal talep ve ihtiyaçların çeşitlenmesi, teknoloji dünyasındaki farklılıklar ve nüfus artışının, genelde kamu yönetiminde özelde de pek çok alanda yeniden yapılanmayı, reformu zorunlu kıldığını söyleyen Yayman, bugün bu konuyu ele alacaklarını ifade etti.

"Bu talebi komisyonumuz değerlendirecek. Bu konuda bir müzakere yapacağız. Ben de haberin ve içeriğin bir telif sayılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa örneklerine, Kıta Avrupası, Anglosakson örneklerine bakıldığında haberin bir telif konusu edildiğini görüyoruz. Neden bu konu önemli? Çünkü bir taraftan içerik üreten, personel istihdam eden ve o konuyla ilgili bir kurumsal yapılanmaya giden yapıların eserlerinin ya da haberlerinin hiçbir telif ödemeden ya da hiçbir referans verilmeden alınması, kullanılması; son tahlilde bu kurumların kan kaybetmesine, bir ekonomik zarara uğramasına yol açmaktadır. Temel mesele reklam gelirleri meselesidir. Reklam gelirlerinin azalması, bu artık kurumsallaşmış yapıların zaman içinde güç kaybetmelerine ve habere ulaşmak için harcadıkları emeğin ortadan kalkmasına yol açmaktadır."

H ab erin bir fikir ve sanat eseri sayılması noktasında talep olduğunu anlatan Yayman, şöyle devam etti:

5N1K kuralına işaret eden Yayman, "Bizim burada tecrübeli, kurumsallaşmış yapıların kamusal haberciliği önceleyen ve toplum yararını gözeten habercilik anlayışı yerine temel meselesi etkileşim almak ve nasıl olursa olsun bir farkındalık oluşturarak reklam geliri elde etmek olan isimsiz, fake ya da isimli yapılara karşı bizim muhakkak tedbir almamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"DİJİTAL MECRALARDA ÇİFTE STANDARDA KARŞIYIZ"

Yayman, habercilikte evrensel normların işletilmesi ve Avrupa'da olan örneklerin Türkiye'de de olmasını istediklerinin altını çizerek, "Dijital mecralarda çifte standarda karşıyız. Bu, X için de Instagram için de TikTok için de dijital telif konusunda da geçerli. Bizim bu konularda muhakkak tedbirler almamız lazım." dedi.

ŞEBNEM BURSALI'DAN DİJİTAL TELİF VURGUSU: SAHİP ÇIKMALIYIZ

Toplantıda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, haber telifine dikkat çekerek, "Bilginin ana dağıtım merkezi internet. Böyle bir ortamda korumamız gereken değerler olduğu da çok açık. Bunlar tabii ki milli ve dini değerler olduğu gibi hak temelli değerler de var. Bunlardan biri de dijital telif. Bu anlamda da düzenlemeler yapılması ve bu değerlere sahip çıkılmasının gerektiği çok açık." dedi. Bursalı haberlerin sanat ve fikir eseri olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bursalı, Turkuvaz Medya ve Demirören Medya'nın dijital telif için önemli çalışmalar yaptığını belirterek teşekkür etti.

Rekabet Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğünden yetkililerin sunumlarıyla toplantı devam etti.