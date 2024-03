Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 14 Mayıs'ta "kazandık" manipülasyonu yapan CHP'li İmamoğlu'na tepki: Kimse vatandaşın hakkını çiğneyemez!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Mehmet Çakır Kültür Merkezi'ndeki "Avukatlar Buluşması" iftar programında yaptığı konuşmada, yeni bir sürecin arifesinde olduklarını, 31 Mart'ta milletin önüne sandık geleceğini söyledi.

Bütün şehirlerde olduğu gibi İstanbul'da da milletin iradesini sandığa yansıtacağını belirten Kurum, "Adaylığımızın açıklandığı günden bu yana, gece gündüz demeden İstanbul'umuzu karış karış geziyoruz. O günden bugüne nerdeyse 80 gün oldu. Bu süre zarfında nezaket içinde, centilmence bir yarış sürdürmeye özen gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Kendi hukukumuz çiğnense de nice haksızlıklara uğrasak da biz hiçbir zaman insan onurunun ve hukukun sınırlarını zorlayan bir tutum içerisinde olmadık, olmayacağız." diye konuştu.

Kurum, 31 Mart yerel seçimlerinin cumhuriyetin ve demokrasinin seçme ve seçilme hürriyetine uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Bu konuda siz değerli kardeşlerimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Sizler 31 Mart'ın demokrasi nöbetçilerisiniz. Sizler hukuki bilgi ve tecrübenizle, seçimlerin en güvenilir şekilde yürütülmesinde çok kilit bir rol oynayacaksınız. Adil ve şeffaf bir seçim için sahada olacaksınız ve her vatandaşın oyunun sayılmasını sağlayacaksınız. Çünkü her bir oy çok değerlidir, İstanbul'umuzun geleceğini şekillendirecek önemdedir. Sizler 22 yıldır olduğu gibi kullanılan her bir oyun emanetçisi, nöbetçisi, koruyucusu arkadaşlarımızsınız." ifadelerini kullandı.