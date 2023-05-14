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    • 14.05.2023 20:27
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    • 14.05.2023 20:40
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    CHP neyin peşinde! Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan peş peşe manipülatif mesajlar…

    Türkiye ikinci yüzyılın kritik dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için sandık başına gitti. Sandıklardan gelen ilk verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimi önde götürürken CHP yine provokasyona girişti. Kameralar karşısına geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş CHP’nin çöken sistemini görmezden gelerek AA’nın verilerinin manipülatif olduğunu iddia etti. Ekrem İmamoğlu skandalı bir adım öteye taşıyarak 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı ilan edileceğini savunurken Yavaş ise verileri görmezden gelerek Kılıçdaroğlu’nun Başkan Erdoğan’ın önünde olduğunu iddia etti. Benzer bir manipülasyona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da imza attı.

    takvim.com.tr
    CHP neyin peşinde!

    İkinci yüzyılın en kritik dönemeci olarak gösterilen 2023 seçimleri için Türkiye bugün sandık başına gitti.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce FETÖ'nün kurguladığı CHP'nin yaydığı kaset ve sahte dekont kumpası ile adaylıktan çektirildi. Seçim Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri ile Batı'nın açık destek verdiği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan arasında geçti.

    İLK VERİLERDE BAŞKAN ERDOĞAN ÖNDE
    18.30'da YSK'nın seçimlere ilişkin yayın yasağını kaldırmasının ardından açıklanan verilerle Başkan Erdoğan önde görüldü.

    CHP PROVOKASYONA BAŞLADI
    Başkan Erdoğan'ın büyük bir farkla Kılıçaroğlu'nun önde olduğu görülürken CHP provokasyonu körükleyecek hamlelere başladı.

    EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ BERABER SAHNEYE ÇIKTI: KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI İLAN EDİLECEK
    Adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu'na karşı savaş veren ancak daha sonra kendilerini Cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek süreci manipüle etmeye çalıştı.

    CHP'nin veri akış sisteminin çökmesini görmezden gelen İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia ederek Anadolu Ajansı'nı hedef aldı.

    Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir." İddiasında bulundu.

        İmamoğlu gibi AA'yı hedef alan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise açılan sandık verilerinin yüzde 23,87 olduğunu belirterek "Kılıçdaroğlu öndedir." dedi. Mansur Yavaş, "Türkiye'nin her yerinde İstanbul ve Ankara'da öndeyiz" iddiasında bulundu.

        BİR MANİPÜLASYON DA KILIÇDAROĞLU'NDAN: ÖNDEYİZ
        Benzer bir manipülasyona da 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu imza attı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" diyerek algılara oynadı.

        TEPKİ ÇEKTİ
        CHP'nin yaptığı bu hamle "geride olan oy oranlarını perdelemek ve seçmenin tepkisini farklı bir yere çekmek" olarak yorumlanırken oldukça tehlikeli bulundu.

        "GEREKSİZ PROVOKASYONLARA KİMSE KALKIŞMAMALI"
        Memleket Partili Fidel Okan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda sandıkların yüzde 42'sinin açıldığına dikkat çekerek, "Gereksiz provokasyonlara kimse kalkışmamalı, yanlış sonuçlar paylaşmamalı. YSK gecenin sonunda noktayı koyacak!" dedi.

        Okan şunları söyledi;

        "Sandıkların %42'si açıldı!
        Mevcut durumlara göre Sayın Erdoğan'ın ilk turda kazanma ihtimali var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanma ihtimali yok!

        Gereksiz provokasyonlara kimse kalkışmamalı, yanlış sonuçlar paylaşılmamalı. YSK gecenin sonunda noktayı koyacak!"

        AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: BU SİYASİ GASPTIR
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin provokasyon girişimine sert tepki gösterdi. CHP'nin telaş içinde açıklamalar yaparak Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan ettiğini belirten Çelik, "Bu siyasi gasptır." dedi.

            Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;
            Sayım işlemi tüm şeffaflığıyla devam ediyor. Milli iradenin kesin bir şekilde tecelli etmesini istiyoruz. Sandıkların başında beklenmesiyle ilgili çağrı yapıyoruz. Karşımızdaki ittifakın belediye başkanları telaş içinde televizyona çıktılar ve Anadolu Ajansı'nı hedef aldılar. Bu telaş nedir? Birdenbire 'biz öndeyiz AA veri seçiyor' gibi bir açıklama yaptılar.

            Bugün ne kadar haklı olduğumuzu gösteren bir tablo ortaya çıktı. İki belediye başkanı beraber televizyona çıkararak çok vahim bir açıklama yaptılar. Türk demokrasi tarihi adına utanç vericidir. 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yapıyor ve Anadolu Ajansı'nı verileri manipüle etmekle suçluyor. Millet oyunu verdi, tercihini ortaya koydu. Bir kaç saat sonra daha berrak veriler ortaya çıkacaktır. Ancak bu açıklama millet iradesine yönelik saygısız bir açıklamadır.

            "EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR İLKESİNE SUİKAST GİRİŞİMİDİR"
            Sandıklar sayılıyor, milli iradenin tecelli etmesi için henüz bir sonuç açıklanmamış, AA'ya saldırıyolar. Sonra seçim sonucunu ilan ediyorlar. Bu diktatörce bir yaklaşımdır. Milli iradeye saygısızlıktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir. Cumhurbaşkanımız açık ara öndedir ama biz herhangi bir şekilde sonucu açıklamıyoruz. Sonucu lekelemeye çalşıyorlar.

            Son yaptıkları basın toplantısı tüm zihniyetlerini ele vermiştir. Hukuki süreç devam ederken, millet adına yapılması gereken açıklamayı kendileri yapıyorlar. Bu siyasi gasptır. Millet adına açıklamayı YSK yapacaktır. Milletimizin provokasyon olacağına dair bir kuşku içerisine girmesine gerek yoktur."

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            Haberler Güncel CHP neyin peşinde! Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan peş peşe manipülatif mesajlar…
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