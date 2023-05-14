CHP neyin peşinde! Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan peş peşe manipülatif mesajlar…

İkinci yüzyılın en kritik dönemeci olarak gösterilen 2023 seçimleri için Türkiye bugün sandık başına gitti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce FETÖ'nün kurguladığı CHP'nin yaydığı kaset ve sahte dekont kumpası ile adaylıktan çektirildi. Seçim Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri ile Batı'nın açık destek verdiği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan arasında geçti.
İLK VERİLERDE BAŞKAN ERDOĞAN ÖNDE
18.30'da YSK'nın seçimlere ilişkin yayın yasağını kaldırmasının ardından açıklanan verilerle Başkan Erdoğan önde görüldü.
CHP PROVOKASYONA BAŞLADI
Başkan Erdoğan'ın büyük bir farkla Kılıçaroğlu'nun önde olduğu görülürken CHP provokasyonu körükleyecek hamlelere başladı.
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ BERABER SAHNEYE ÇIKTI: KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI İLAN EDİLECEK
Adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu'na karşı savaş veren ancak daha sonra kendilerini Cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek süreci manipüle etmeye çalıştı.
CHP'nin veri akış sisteminin çökmesini görmezden gelen İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia ederek Anadolu Ajansı'nı hedef aldı.
Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir." İddiasında bulundu.