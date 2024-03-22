Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 14 Mayıs'ta "kazandık" manipülasyonu yapan CHP'li İmamoğlu'na tepki: Kimse vatandaşın hakkını çiğneyemez!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlerinde oylara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Sizler 31 Mart’ın demokrasi nöbetçilerisiniz. Sizler hukuki bilgi ve tecrübenizle, seçimlerin en güvenilir şekilde yürütülmesinde çok kilit bir rol oynayacaksınız. Adil ve şeffaf bir seçim için sahada olacaksınız ve her vatandaşın oyunun sayılmasını sağlayacaksınız." dedi. 14 Mayıs 2023'te CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir." sözlerine göndermede bulunan Kurum, "Bir tek seçmenimizin, tek bir vatandaşımızın hakkının, hukukunun çiğnenmesine müsaade edemeyiz. Hiç utanmadan sıkılmadan kameralara karşısına geçip 'Laf aramızda kazanıyoruz' dediler. Yalana, manipülasyona, algıya dayanan her girişimin hukukun üstünlüğüne, hukukun duvarına, hukukun kalkanına çarptığını gördüler." ifadelerini kullandı.