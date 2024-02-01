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Aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürüyor! Özgür Özel İzmir'i biçti parti karıştı! CHP'liler ve DEM'liler isyanda

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere giderayak iç hesaplaşma ve entrikalarla boğuşuyor. Ekrem İmamoğlu fiili eş başkan gibi hareket edip, partideki kritik noktalara kendisine yakın isimleri getirdi. Özgür Özel ise ondan geri kalmayarak, kendini garanti altına almak için İzmir ve Manisa'da hakimiyet kurma çabasını sürdürmeye devam ediyor. Bu çaba beraberinde Özel'in DEM-CHP ilişkisini de sabote etmesine sebebiyet verdi. CHP'liler ve PKK'nın siyasi kolu DEM'liler konuyla ilgili isyandayken, kulislerde ise Özel'in Kılıçdaoğlu'nun siyasete dönmeyi planladığı 1 Nisan için hazırlıklar yaptığı iddia edildi. Peki, Kılıçdaroğlu gerçekten 1 Nisan'da siyasete dönecek mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 09:43 Güncelleme 01 Şubat 2024, 11:09
Aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürüyor! Özgür Özel İzmir’i biçti parti karıştı! CHP’liler ve DEM’liler isyanda

Genel seçimler sonrası kendini bir türlü toparlayamayan muhalefet yangın yerine dönerken CHP'de yaşanan entrikalara ise her gün bir yenisi ekleniyor.

ADAY BELİRLEME SÜRECİNDE KAN GÖVDEYİ GÖTÜRDÜ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık hegemonyasının sona erdiği CHP'de çiçeği burnunda genel başkan Özgür Özel'in koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında kalırken, aday belirleme sürecinde ise kan gövdeyi götürdü. İstifaların, itirafların peş peşe geldiği CHP'de neler olup bittiğini CHP'liler bile anlamakta güçlük çekiyorlar.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür ÖzelEkrem İmamoğlu ve Özgür Özel

Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki aday belirleme krizi İzmir'de adeta düelloya dönüşmüştü.

Özel ve İmamoğlu'nun anlaştığı tek konu ise kurultayda Kemal Kılıçaroğlu'na destek veren Tunç Soyer'in aday gösterilmemesi oldu. Üstü çizilen Soyer ise daha sonra yaptığı açıklamada partisini ve Özel-İmamoğlu ikilisini bombaladı.

Fotoğrafta Tunç SoyerFotoğrafta Tunç Soyer

Sanılanın aksine İmamoğlu'nun değil kendi kankası Cemil Tugay'ı aday gösteren Özel'in bu hamlesi terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in Soyer'i desteklemesi sebebi ile DEM-CHP ilişkisini kopma noktasına getirdi.

Cemil Tugay ve Özgür ÖzelCemil Tugay ve Özgür Özel

1 NİSAN İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR
İzmir Büyükşehir ve ilçelerini almak isteyen Özel, kimsenin göz yaşına bakmazken, kulislerde ise Kılıçdaroğlu'nun siyasete döneceği tarih olduğu iddia edilen 1 Nisan için hazırlık yaptığı konuşuluyor.

CHP lideri Özgür Özel, İzmir konusunda nihai amacına ulaşmak için ekibine bağlığını sürdürürken gelen eleştirilere yönelik grup konuşmasında "Değişim nerede diyenler, İzmir'e baksın" sözleriyle yanıt vermişti. Özelin bu sözlerine parti içi muhalefetten "Tasfiye ediliyoruz" yanıtı geldi.

ASKER BELEDİYE BAŞKANI İSTENİYOR
Parti kulislerinde Özel'in hakimiyeti ele almak istediği İzmir listesine ilişkin şu tepkiler dile getirildi:

"Kılıçdaroğlu ekibi belediye başkanları düzeyinde tasfiye edilmeye çalışılıyor. Kendilerine yakın isimleri atadılar. Bire bir asker belediye başkanı istiyorlar. Birbirlerine kurultay hediyesi verdiler. Ancak, sonuç başarısızlık olur. Şu anda en az 12 ilçe kayıp. Adaylar ilgi ve enerji yaratmadı. İzmir tam bir tırpan oldu. CHP İzmir'de belki kazanır.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür ÖzelKemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel

"5 PARÇAYA BÖLÜNDÜK"

Çiğli'de de partililer, "İthal aday istemiyoruz. Çocuk aday istemiyoruz" diyerek protesto gösterisinde bulunurken, yeniden aday gösterilmeyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise karara, "Kemal Bey'e oy verdi diye belediye başkanlarını çizmek, bu parti adına yapılacak en son şeydir. Bugün biz beş parçaya bölünmüş durumdayız" diyerek isyan etti.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Cuma günü toplanacak PM'de, İzmir Çiğli adayının yeniden masaya gelebileceği ve değişebileceği iddiası da kulisleri hareketlendirdi.

DEM- CHP İLİŞKİLERİNİ SABOTE ETTİ
Özgür Özel'in İzmir operasyonu, sadece Kılıçdaroğlu yanlılarını tasfiye etmekle de kalmadı, DEM-CHP ilişkisini de sabote etti.

İZMİR'DE SİYASİ YARILMA YAŞANDI
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür; konuya ilişkin olarak; "Dikkat edilirse kavganın patladığı yerler İzmir, İstanbul ve Ankara'nın kupon ilçeleri... Bu yerler garanti olduğu için Özgür Özel-İmamoğlu ikilisi parti içi denge ya da ilke dinlenmedi ve süreci bodoslama yönetti. Adaylıklar parti meclisinde oylanmadan, kimine 5 dakika önce, kimine de bir gece önce "Seni başkan adayı yapmıyoruz" diye iletildi.

Bu operasyonun en kritik yeri de İzmir'di. CHP Genel Başkanı Özel'in İzmir hamlesi herkesi şaşırttı. DEM'in CHP'ye destek için dayattığı Tunç Soyer gittiği gibi 30 ilçenin de 27'si değişti. İlçelerdeki güçlü isimler bile aday yapılmadı. Böylece CHP, İzmir'de iki siyasi yarılmayı aynı anda yaşadı. Hem CHP tabanı ayağa kalktı hem de DEM projesi flulaştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ,Tülay Hatimoğulları ve CHP Genel Başkan Özgür ÖzelDEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ,Tülay Hatimoğulları ve CHP Genel Başkan Özgür Özel

KALE DÜŞTÜ DÜŞECEK
CHP'lilere göre "kale" düştü düşecek bir noktada. En iyimser CHP'li bile en az 10 ilçenin kaybedileceğini söylüyor. Psikolojik üstünlük AK Parti'de ve İzmir'de müthiş bir Hamza Dağ rüzgârı esiyor." ifadelerini kullandı.

DEM'DE DE HESAPLAR DEĞİŞTİ
CHP'yi DEM ile ittifak yapamayacakları korkusu sarmışken DEM'de de hesaplar değişti.

SOYER KARARI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
Terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul çıkışı CHP'de tedirginlik yarattı. DEM Parti ise ikiye bölündü. PKK'nın siyasi ayağı DEM'in eş genel başkanlarının fikir ayrılığına düştüğü öne sürülürken bir de Tunç Soyer iddiası gündeme geldi. Kulislerde konuşulanlara göre İzmir'de Tunç Soyer'i destekleyen DEM Soyer'in aday gösterilmemesinin ardından İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı. Bir DEM Partili yetkilinin "Soyer'in gösterilmemesine eleştiriler var" dediği iddia edildi.

KÜRTLER VE ALEVİ KÜSKÜNLERİN OYLARI HEDEFLENİYOR
Ayrıca yine CHP kulislerine göre; Demirtaş ile eski HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'nu eşbaşkan adayı olarak İstanbul'a düşünüyorlar. Demirtaş ile Kürtler ve kadınları, Kenanoğlu ile Türkler, Aleviler ve küskün CHP'lileri hedefliyorlar.

DEM Parti'nin aynı şekilde, seçime girme kararı alınan Adana, Balıkesir ve Bursa'da da adaylar belirlendiği konuşuluyor.

TABAN BASKISINI GEREKÇE GÖSTERDİLER
DEM Parti'nin aday çıkarmasından en çok etkilenecek kişi ise şüphesiz Ekrem İmamoğlu. CHP yandaşı İsmail Saymaz, DEM Partili yetkili bir isme İstanbul'da neden aday gösterilmek istediğini sorduğunu, DEM Partili yetkilinin ise bu durumun nedeninin taban baskısı olduğunu ifade ettiğini dile getirdi. İşin bu noktaya gelmesinin ardından Özgür Özel'i, DEM'e kim gönderdiği ve Özel'in neden onca eleştirinin muhatabı olduğu da merak konusu.

"YANLIŞ YAPARSIN"
Öte yandan Kılıçdaroğlu cephesinde de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İzmir'i biçmeye kararlı olan Özel'i Kılıçdaroğlu'nun "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Beşiktaş ve Kartal Belediye başkanları konusunda uyardığı ve yanlış yaparsın" dediği de iddialar arasında.

Battal İlgezdiBattal İlgezdi

İMAMOĞLU TRABZONLULARI PARTİYE DOLDURDU

Geçtiğimiz günlerde Kürtler ve Alevilerin partiden tasfiye edildiğini ileri süren Battal İlgezdi, partisinden istifa ederek, İmamoğlu'nun partiye Trabzonlu isimleri doldurduğunu dile getirmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BATTAL İLGEZDİ'YE TAVSİYE
Verdiği bir röportajda istifa süreci ile ilgili Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ifade eden İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nun kendisini 'Battal Bey biraz sakin olun ve oturun oturduğunuz yerde' tavsiyesinde bulunduğunu ifade etmişti.

KILIÇDAROĞLU 1 NİSAN'A HAZIRLANIYOR

Battal İlgezdi ve Kemal KılıçdaroğluBattal İlgezdi ve Kemal Kılıçdaroğlu


Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu konuşmada "Verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Başta ön seçim ve liyakat. Anketleri kime, nasıl yaptırdılar bilinmiyor" dediği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri 1 Nisan'ı beklediği iddialarının açık açık kanıtı oldu.

CHP kulislerine göre, parti içi muhalefet 31 Mart'a kadar bekleme kararı aldı. Muhalifler seçimin sonucuna göre harekete geçecek.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ise CHP'de yaşanan bu kargaşa durumunu "Bütün bu kargaşanın arka planında her zaman söylediğimiz gibi "siyasetsizlik" ve birbirine güvenmeyen siyasi aktörler sorunu var. Bu yüzden de her siyasi aktör kendi geleceğini garantiye almak için operasyon yapıyor. Şu tabloya bakın: Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu ikilisi Kılıçdaroğlu'nun geri dönmemesi; Özel, İmamoğlu'nun yerel seçim sonrası tek başına partiyi ele geçirmemesi; İmamoğlu da Özel'in güçlü olmaması ve Mansur Yavaş'ın 2028'de kendisine alternatif olmaması için her şeyi yapıyor. Bunu yaparlarken de her biri partinin bir parçasına talip.

Partinin genel başkanı Özel bile İzmir ve Manisa'ya, İmamoğlu İstanbul'a, Yavaş ise Ankara'ya kimse karışmasın derdinde. Gerilim de buradan çıkıyor. İzmir operasyonuna bu pencereden bakılınca taşlar yerine oturuyor. Orada İmamoğlu'nun sadece Lal Denizli ismini önerdiği, diğerlerine karışmadığı söyleniyor. İzmir'deki esas oyun kurucu ise sevgili Abdülkadir Selvi'nin yazdığı gibi, partinin yeni hizbi "Malatya Grubu"nun lideri Veli Ağbaba... İzmir'in 4 ilçesine Malatyalı aday atanması da bunu gösteriyor. Aslında CHP içinde uzun zamandır Özel, Ağbaba ve Ali Mahir Başarır üçlüsü bir ekip olarak biliniyor. Bu ekibe son dönemde Ednan Arslan, Ensar Aydemir, Ulaş Karasu gibi isimler de eklendi." sözleri ile değerlendirdi.

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