Aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürüyor! Özgür Özel İzmir’i biçti parti karıştı! CHP’liler ve DEM’liler isyanda

Cemil Tugay ve Özgür Özel 1 NİSAN İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

İzmir Büyükşehir ve ilçelerini almak isteyen Özel, kimsenin göz yaşına bakmazken, kulislerde ise Kılıçdaroğlu'nun siyasete döneceği tarih olduğu iddia edilen 1 Nisan için hazırlık yaptığı konuşuluyor. CHP lideri Özgür Özel, İzmir konusunda nihai amacına ulaşmak için ekibine bağlığını sürdürürken gelen eleştirilere yönelik grup konuşmasında "Değişim nerede diyenler, İzmir'e baksın" sözleriyle yanıt vermişti. Özelin bu sözlerine parti içi muhalefetten "Tasfiye ediliyoruz" yanıtı geldi. ASKER BELEDİYE BAŞKANI İSTENİYOR

Parti kulislerinde Özel'in hakimiyeti ele almak istediği İzmir listesine ilişkin şu tepkiler dile getirildi: "Kılıçdaroğlu ekibi belediye başkanları düzeyinde tasfiye edilmeye çalışılıyor. Kendilerine yakın isimleri atadılar. Bire bir asker belediye başkanı istiyorlar. Birbirlerine kurultay hediyesi verdiler. Ancak, sonuç başarısızlık olur. Şu anda en az 12 ilçe kayıp. Adaylar ilgi ve enerji yaratmadı. İzmir tam bir tırpan oldu. CHP İzmir'de belki kazanır.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel "5 PARÇAYA BÖLÜNDÜK" Çiğli'de de partililer, "İthal aday istemiyoruz. Çocuk aday istemiyoruz" diyerek protesto gösterisinde bulunurken, yeniden aday gösterilmeyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise karara, "Kemal Bey'e oy verdi diye belediye başkanlarını çizmek, bu parti adına yapılacak en son şeydir. Bugün biz beş parçaya bölünmüş durumdayız" diyerek isyan etti. YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK Cuma günü toplanacak PM'de, İzmir Çiğli adayının yeniden masaya gelebileceği ve değişebileceği iddiası da kulisleri hareketlendirdi. DEM- CHP İLİŞKİLERİNİ SABOTE ETTİ

Özgür Özel'in İzmir operasyonu, sadece Kılıçdaroğlu yanlılarını tasfiye etmekle de kalmadı, DEM-CHP ilişkisini de sabote etti.

İZMİR'DE SİYASİ YARILMA YAŞANDI

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür; konuya ilişkin olarak; "Dikkat edilirse kavganın patladığı yerler İzmir, İstanbul ve Ankara'nın kupon ilçeleri... Bu yerler garanti olduğu için Özgür Özel-İmamoğlu ikilisi parti içi denge ya da ilke dinlenmedi ve süreci bodoslama yönetti. Adaylıklar parti meclisinde oylanmadan, kimine 5 dakika önce, kimine de bir gece önce "Seni başkan adayı yapmıyoruz" diye iletildi. Bu operasyonun en kritik yeri de İzmir'di. CHP Genel Başkanı Özel'in İzmir hamlesi herkesi şaşırttı. DEM'in CHP'ye destek için dayattığı Tunç Soyer gittiği gibi 30 ilçenin de 27'si değişti. İlçelerdeki güçlü isimler bile aday yapılmadı. Böylece CHP, İzmir'de iki siyasi yarılmayı aynı anda yaşadı. Hem CHP tabanı ayağa kalktı hem de DEM projesi flulaştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ,Tülay Hatimoğulları ve CHP Genel Başkan Özgür Özel KALE DÜŞTÜ DÜŞECEK

CHP'lilere göre "kale" düştü düşecek bir noktada. En iyimser CHP'li bile en az 10 ilçenin kaybedileceğini söylüyor. Psikolojik üstünlük AK Parti'de ve İzmir'de müthiş bir Hamza Dağ rüzgârı esiyor." ifadelerini kullandı. DEM'DE DE HESAPLAR DEĞİŞTİ

CHP'yi DEM ile ittifak yapamayacakları korkusu sarmışken DEM'de de hesaplar değişti. SOYER KARARI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul çıkışı CHP'de tedirginlik yarattı. DEM Parti ise ikiye bölündü. PKK'nın siyasi ayağı DEM'in eş genel başkanlarının fikir ayrılığına düştüğü öne sürülürken bir de Tunç Soyer iddiası gündeme geldi. Kulislerde konuşulanlara göre İzmir'de Tunç Soyer'i destekleyen DEM Soyer'in aday gösterilmemesinin ardından İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı. Bir DEM Partili yetkilinin "Soyer'in gösterilmemesine eleştiriler var" dediği iddia edildi. KÜRTLER VE ALEVİ KÜSKÜNLERİN OYLARI HEDEFLENİYOR

Ayrıca yine CHP kulislerine göre; Demirtaş ile eski HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'nu eşbaşkan adayı olarak İstanbul'a düşünüyorlar. Demirtaş ile Kürtler ve kadınları, Kenanoğlu ile Türkler, Aleviler ve küskün CHP'lileri hedefliyorlar. DEM Parti'nin aynı şekilde, seçime girme kararı alınan Adana, Balıkesir ve Bursa'da da adaylar belirlendiği konuşuluyor.