Aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürüyor! Özgür Özel İzmir’i biçti parti karıştı! CHP’liler ve DEM’liler isyanda

Battal İlgezdi ve Kemal Kılıçdaroğlu



Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu konuşmada "Verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Başta ön seçim ve liyakat. Anketleri kime, nasıl yaptırdılar bilinmiyor" dediği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri 1 Nisan'ı beklediği iddialarının açık açık kanıtı oldu.

CHP kulislerine göre, parti içi muhalefet 31 Mart'a kadar bekleme kararı aldı. Muhalifler seçimin sonucuna göre harekete geçecek.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ise CHP'de yaşanan bu kargaşa durumunu "Bütün bu kargaşanın arka planında her zaman söylediğimiz gibi "siyasetsizlik" ve birbirine güvenmeyen siyasi aktörler sorunu var. Bu yüzden de her siyasi aktör kendi geleceğini garantiye almak için operasyon yapıyor. Şu tabloya bakın: Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu ikilisi Kılıçdaroğlu'nun geri dönmemesi; Özel, İmamoğlu'nun yerel seçim sonrası tek başına partiyi ele geçirmemesi; İmamoğlu da Özel'in güçlü olmaması ve Mansur Yavaş'ın 2028'de kendisine alternatif olmaması için her şeyi yapıyor. Bunu yaparlarken de her biri partinin bir parçasına talip.

Partinin genel başkanı Özel bile İzmir ve Manisa'ya, İmamoğlu İstanbul'a, Yavaş ise Ankara'ya kimse karışmasın derdinde. Gerilim de buradan çıkıyor. İzmir operasyonuna bu pencereden bakılınca taşlar yerine oturuyor. Orada İmamoğlu'nun sadece Lal Denizli ismini önerdiği, diğerlerine karışmadığı söyleniyor. İzmir'deki esas oyun kurucu ise sevgili Abdülkadir Selvi'nin yazdığı gibi, partinin yeni hizbi "Malatya Grubu"nun lideri Veli Ağbaba... İzmir'in 4 ilçesine Malatyalı aday atanması da bunu gösteriyor. Aslında CHP içinde uzun zamandır Özel, Ağbaba ve Ali Mahir Başarır üçlüsü bir ekip olarak biliniyor. Bu ekibe son dönemde Ednan Arslan, Ensar Aydemir, Ulaş Karasu gibi isimler de eklendi." sözleri ile değerlendirdi.