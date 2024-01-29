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Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel krizinde "İzmir" perdesi! Aday Cemil Tugay oldu... Olay gönderme: Listeyi ben çalıştım

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki aday belirleme krizi İzmir'de düelloya döndü. İmamoğlu cuma günü gerçekleştirilen PM'de İstanbul'un ilçelerinde kendine yakın isimleri aday listesine koyarken İzmir adayı kriz nedeniyle belirlenememişti. Takvim.com.tr adaylık krizini dakika dakika takip ederken dün gerçekleştirilen PM'de CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu. Bilindiği üzere Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, PM toplantısından önce Genel Merkez'de Özgür Özel'le baş başa bir görüşme gerçekleştirmişti. PKK'nın siyasi kolu DEM'in ise Tunç Soyer'i desteklediği biliniyordu. Kulislerde, Soyer'in yeniden aday gösterilmemesinin CHP'de yeni bir krizi alevlendireceği konuşuluyor. Öte yandan Özel yaptığı açıklamada İzmir listesini bizzat kendisinin hazırladığını belirterek İmamoğlu'na da mesaj gönderdi.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 09:36 Güncelleme 30 Ocak 2024, 11:40
Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel krizinde İzmir perdesi! Aday Cemil Tugay oldu... Olay gönderme: Listeyi ben çalıştım

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleme sürecinde büyük kriz yaşadığı İzmir adayı belli oldu.

Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün saat 16.30'da İzmir gündemiyle toplandı. Toplantı 2,5 saat sürdü.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay olduCHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu

CHP'de aday belirleme sürecinde yaşanan krizini Takvim.com.tr dakika dakika takip ederken MYK sonrası gerçekleştirilen PM'de CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu.

ÖZEL BAŞ BAŞA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Bilindiği gibi Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, PM toplantısından önce Genel Merkez'de Özgür Özel'le baş başa görüşme yapmıştı.

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Böylece İzmir denklemindeki Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki "adaylık savaşını" Özel kazanmış oldu.

CEMİL TUGAY ÖZEL İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Cemil Tugay aday olarak belirlenmesinin ardından sosyal medya üzerinden Özgür Özel ile bir fotoğraf paylaştı. Tugay, "Bu süreçte desteklerini ve güvenlerini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, değerli Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, saygıdeğer milletvekillerimize, parti üyelerimize ve tüm İzmirli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Cemil Tugay Özel ile fotoğrafını paylaştıCemil Tugay Özel ile fotoğrafını paylaştı

ÖZEL'DEN: "LİSTEYİ BEN YAZDIM" ÇIKIŞI
Özgür Özel CHP yandaşı Halk TV'ye yaptığı açıklamada "Listenin tamamını bizzat çalıştım. 15 gündür bu konuda çalışıyorum" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na mesaj gönderdi.

İMAMOĞLU EKİBİ TEPKİLİ
Karara başta Gökhan Günaydın ve Özgür Karabat olmak üzere bir çok ismin sert tepki gösterdiği iddia edildi.

İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ise aday belirleme sürecinde teşkilata danışılmamasına isyan ederek genel merkezi terk ettiği belirtildi.

İLÇELERDE KİMLER ADAY? LİSTE SIZDI
Öte yandan partinin İzmir'deki Büyükşehir Belediyesi ile 30 ilçe belediye başkan adayı belirlendi.

CHP'NİN İZMİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI DA SIZDICHP'NİN İZMİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI DA SIZDI

İŞTE CHP'NİN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI...
Aliağa: Çağatay Güç
Balçova: Onur Yiğit
Bayındır: Davut Sakarsu
Bayraklı: İrfan Önal
Bergama: Tanju Çelik
Beydağ: Şakir Başaran
Bornova: Ömer Eşki
Buca: Görkem Duman
Çeşme: Lal Denizli
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Saniye Bora Fıçı
Gaziemir: Ünal Işık
Güzelbahçe: Mustafa Günay
Karabağlar: Helil Kınay
Karaburun: Nurşen Balcı
Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler
Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
Kınık: Sema Bodur
Kiraz: Nasuh Coşkun
Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu

Ekrem İmamoğlu - Özgür ÖzelEkrem İmamoğlu - Özgür Özel

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Takvim.com.tr PM öncesi "tavşan aday" Özgür Özel'in bir boy İmamoğlu'ndan öne geçtiğini yazmıştı. İzmir için destek verdiği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Genel Merkez'de PM toplantısından önce görüştüğü ve Özgür Özel'in bu hamlesinin "aday işareti" olduğu kulislere yansımıştı.

NELER YAŞANDI?
Ekrem İmamoğlu'nun 'eş başkan' edasıyla hareket edip İstanbul'un dışında diğer noktalarda da aday belirleme sürecine müdahil olmak istemesi partiyi karıştırdı. İmamoğlu vesayeti altında kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimdeki aday belirleme krizini cuma günü gerçekleştirilen Parti Meclisi'nde de aşamamış ve İzmir adaylığı ertelenmişti.

HANGİ İSİMLER MASADAYDI? KİM KİMİ İSTİYORDU?
İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa edip aday olan Buğra Gökçe'yi istediği biliniyordu. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday yapmak istediği konuşuluyordu.

Buğra GökçeBuğra Gökçe

DEM DESTEKLİ TUNÇ SOYER'İN DURUMU! YENİ KRİZ 'DEM'LENİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de pusuda bekliyordu. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in Soyer'i istediği biliniyordu.


Kulislerde, Soyer'in yeniden aday gösterilmemesinin CHP'de yeni bir krizi alevlendireceği konuşuluyor.

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