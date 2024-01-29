Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel krizinde "İzmir" perdesi! Aday Cemil Tugay oldu... Olay gönderme: Listeyi ben çalıştım

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu CHP'de aday belirleme sürecinde yaşanan krizini Takvim.com.tr dakika dakika takip ederken MYK sonrası gerçekleştirilen PM'de CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu.

ÖZEL BAŞ BAŞA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bilindiği gibi Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, PM toplantısından önce Genel Merkez'de Özgür Özel'le baş başa görüşme yapmıştı.



Böylece İzmir denklemindeki Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki "adaylık savaşını" Özel kazanmış oldu.

CEMİL TUGAY ÖZEL İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Cemil Tugay aday olarak belirlenmesinin ardından sosyal medya üzerinden Özgür Özel ile bir fotoğraf paylaştı. Tugay, "Bu süreçte desteklerini ve güvenlerini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, değerli Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, saygıdeğer milletvekillerimize, parti üyelerimize ve tüm İzmirli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Cemil Tugay Özel ile fotoğrafını paylaştı

ÖZEL'DEN: "LİSTEYİ BEN YAZDIM" ÇIKIŞI

Özgür Özel CHP yandaşı Halk TV'ye yaptığı açıklamada "Listenin tamamını bizzat çalıştım. 15 gündür bu konuda çalışıyorum" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na mesaj gönderdi.

İMAMOĞLU EKİBİ TEPKİLİ

Karara başta Gökhan Günaydın ve Özgür Karabat olmak üzere bir çok ismin sert tepki gösterdiği iddia edildi.

İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ise aday belirleme sürecinde teşkilata danışılmamasına isyan ederek genel merkezi terk ettiği belirtildi.



İLÇELERDE KİMLER ADAY? LİSTE SIZDI

Öte yandan partinin İzmir'deki Büyükşehir Belediyesi ile 30 ilçe belediye başkan adayı belirlendi.