Üstü çizilen CHP’li Tunç Soyer ilk kez konuştu! Partisini yerden yere vurdu

Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken, ne yazık ki böyle olmamıştır. Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır.

"SAYGISIZLIK"

Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir. Sürecin bütünü değerlendirildiğinde ise adayların açıklanmasında yaşanan gecikme İzmir halkına saygısızlıktır."

YENİ KRİZ YOLDA

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer'in adaylığını PKK'nın siyasi ayağı DEM'in de istediği biliniyordu. Kulislerde, Soyer'in yeniden aday gösterilmemesinin CHP'de yeni bir krizi alevlendireceği konuşuluyor.