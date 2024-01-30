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Üstü çizilen CHP'li Tunç Soyer ilk kez konuştu! Partisini yerden yere vurdu

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki aday belirleme krizi İzmir düellosuyla sonuçlandı. Dün gerçekleştirilen PM'de İzmir Büyükişehir Belediye Başkan Adayı Özgür Özel'in desteklediği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Özgür Özel "Listeyi bizzat ben çalıştım" diyerek Ekrem İmamoğlu'na mesaj gönderirken üstü çizilen Tunç Soyer partisini yerden yere vurdu. Tunç Soyer, "Yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum." dedi. İşte Soyer'in o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 13:56 Güncelleme 30 Ocak 2024, 14:36
Üstü çizilen CHP’li Tunç Soyer ilk kez konuştu! Partisini yerden yere vurdu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleme sürecinde büyük kriz yaşadığı İzmir adayı dün gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi sonrası belli oldu.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay olduCHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu

Aday Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe önerisine rağmen Özgür Özel'in desteklediği ve Takvim.com.tr'nin PM öncesi başbaşa görüştüklerini yazdığı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.

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SOYER'İ BERABER HARCADILAR
Özel ve İmamoğlu anlaştığı tek konusu ise kurultayda Kemal Kılıçaroğlu'na destek veren Tunç Soyer'in aday gösterilmemesiydi. İşte üstü çizilen o Soyer yaptığı açıklamada partisini ve Özel-İmamoğlu ikilisini bombaladı.

Aday gösterilmeyeceğini MYK toplantısından 5 dakika önce öğrendiğini söyleyen Tunç Soyer bu durumu "siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirdi. Soyer, "Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum." dedi.

Tunç SoyerTunç Soyer

5 DAKİKA KALA ÖĞRENDİM
Soyer sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"35 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferi olmaktan gurur duyduğum Büyükşehir Belediye Başkanlığımın ilk döneminin sonunda, yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum.

"NEZAKETSİZLİKTEN DAHA VAHİMİ..."
Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum. Öncelikle Genel Merkez tarafından kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar, yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri, sayısı, yöntemi ve sonuçları usulen ve esasen adil değildir

Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken, ne yazık ki böyle olmamıştır. Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır.

"SAYGISIZLIK"
Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir. Sürecin bütünü değerlendirildiğinde ise adayların açıklanmasında yaşanan gecikme İzmir halkına saygısızlıktır."

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YENİ KRİZ YOLDA
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer'in adaylığını PKK'nın siyasi ayağı DEM'in de istediği biliniyordu. Kulislerde, Soyer'in yeniden aday gösterilmemesinin CHP'de yeni bir krizi alevlendireceği konuşuluyor.

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Üstü çizilen CHP’li Tunç Soyer ilk kez konuştu! Partisini yerden yere vurdu
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