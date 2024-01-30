Üstü çizilen CHP’li Tunç Soyer ilk kez konuştu! Partisini yerden yere vurdu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleme sürecinde büyük kriz yaşadığı İzmir adayı dün gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi sonrası belli oldu.
Aday Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe önerisine rağmen Özgür Özel'in desteklediği ve Takvim.com.tr'nin PM öncesi başbaşa görüştüklerini yazdığı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.
SOYER'İ BERABER HARCADILAR
Özel ve İmamoğlu anlaştığı tek konusu ise kurultayda Kemal Kılıçaroğlu'na destek veren Tunç Soyer'in aday gösterilmemesiydi. İşte üstü çizilen o Soyer yaptığı açıklamada partisini ve Özel-İmamoğlu ikilisini bombaladı.
Aday gösterilmeyeceğini MYK toplantısından 5 dakika önce öğrendiğini söyleyen Tunç Soyer bu durumu "siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirdi. Soyer, "Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum." dedi.