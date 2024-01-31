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DEM İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyer'in karşılığı İstanbul'da mı olacak?

CHP yerel seçimler için tek umudu olan PKK'nın siyasi kolu DEM ile pazarlıkları sürdürürken Başak Demirtaş krizi patladı. Terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul çıkışı CHP'de tedirginlik yarattı. DEM Parti ise ikiye bölündü. PKK'nın siyasi ayağı DEM'in eş genel başkanlarının fikir ayrılığına düştüğü öne sürülürken bir de Tunç Soyer iddiası gündeme geldi. Kulislerde konşulanlara göre İzmir'de Tunç Soyer'i destekleyen DEM Soyer'in aday gösterilmemesinin ardından İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 15:10 Güncelleme 31 Ocak 2024, 15:34
DEM İstanbul’da Başak Demirtaş’ı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyer’in karşılığı İstanbul’da mı olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK'nın siyasi kolu DEM arasında yerel seçim teması sürerken Başak Demirtaş krizi patladı.

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PAZARLIKLAR KIZIŞTI DEMİRTAŞ KRİZİ PATLADI
Geçtiğimiz günlerde DEM heyeti CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Özgür Özel Kandil'in temsilcilerine 'şeffaflık' teminatı verdi. DEM cephesinden gelen açıklamar ise asıl gündemin PKK elebaşı Öcalan ve kayyumlar olduğunu ortaya koydu.

İki parti arasında pazarlık sürerken DEM İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'de CHP'ye vereceği destek karşılığında somut karşılık istiyor. PKK'dan "Batı illerinde temsiliyeti artırın" talimatı alan DEM CHP'den ilçe belediyesi talep ediyor.

Başak DemirtaşBaşak Demirtaş

DEM'in İstanbul'da Adalar ve Esenyurt ilçelerini CHP'den talep ettiği biliniyor.

"ADAY OLABİLİRİM"
Özellikle İstanbul üzerinden pazarlıklar sürerken terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "İstanbul'da aday olabilirim" çıkışı CHP'yi tedirgin etti.

Dün ise PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'de yeni bir gelişme yaşandı. Başak Demirtaş'ın adaylık resmi başvuru yaptığı öne sürüldü.

DEM'DEN AÇIKLAMA GELDİ: BAŞAK DEMİRTAŞ ADAY ADAYIDIR
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığına ilişkin konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit

Demirtaş'ın başvurusunun parti için resmi başvuru niteliğinde olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Başak arkadaşımız, muhtemel olabilecek en güçlü aday arkadaşlarımızdan birisi. Mayıs kampanyamızı birlikte yürüttüğümüz, mitinglerimizde konuşan bir arkadaşımız, yoldaşımız. O anlamıyla adaylığının önünde tabii ki hiçbir engel yok. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Demirtaş'ın çıkışları CHP'yi ve İmamoğlu'nu kıskaca alarak pazarlıkta el yükseltme hamlesi olarak yorumlanırken kulislere bomba bilgiler düştü.

BÖLÜCÜLER BÖLÜNDÜ
CHP Yandaşı Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in iddiasına göre DEM Parti eş genel başkanları ikiye bölündü.

Tuncer Bakırhan İstanbul'da aday çıkarmaktan yana görüş bildirirken, Tülay Hatimoğulları ise ittifaktan yana olduğu öne sürüldü.

Aday çıkaralım diyenlerin "Aday çıkarmazsak tabanla zıtlaşmış oluruz" görüşünü bildirdiğini öne süren Erkin, çıkarmayalım diyenlerin ise, "İmamoğlu, İBB seçimlerini kendi kişisel siyasi kariyerini inşa etmek üzere bir basamak olarak görüyor. Siyasi, toplumsal bir mücadele önermiyor. DEM Parti neden İmamoğlu'nun kariyer planının parçası olsun?" görüşünü savunduğunu yazdı.

DEM'li Bakırhan ve HatimoğullarıDEM'li Bakırhan ve Hatimoğulları

SOYER'İN BEDELİ: ADAY ÇIKARACAKLAR
Bir başka CHP-DEM kulisi ise Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi'den geldi. Selvi İzmir'de Tunç Soyer'i destekleyen DEM, Soyer'in aday gösterilmemesinin ardından İstanbul'da aday çıkarma kararı aldığını yazdı.

Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Tunç Soyer aday gösterilmedi. DEM Partisi bu kararı bekliyordu. Hemen harekete geçtiler. Başak Demirtaş DEM'den resmi adaylık başvurusunu yaptı. Başak Demirtaş adaylığa çok yakın.

BAŞAK DEMİRTAŞ-CELAL FIRAT
DEM'in İzmir ve İstanbul'da aday çıkaracağı söyleniyor. İstanbul'da Başak Demirtaş ile Celal Fırat'ın eş belediye başkan adayı gösterileceği konuşuluyor. Başak Demirtaş, kadınlara, Kürtlere ve sosyalistlere, Celal Fırat ise Alevi ve Kürtlere hitap edecek.

CHP'de Aleviler ve Kürtler kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Duygusal bir kopuş içerisindeler. DEM Parti, bu boşluğu iyi yakalamış, Alevi ve Kürt oylarını kendisine çekmek istiyor.

İZMİR ADAYLARI
İzmir'de de DEM Parti'nin ciddi bir tabanı var. İzmir'de Beritan Güneş Altın ile Sırrı Süreyya Önder'in eş belediye başkan adayı olacağı söyleniyor.

EKREM İMAMOĞLU'NA KAYBETTİRMEK İÇİN
Bu seçimlerde gözler İstanbul'da olacak. CHP eğer DEM Parti ile ittifak yapamazsa Ekrem İmamoğlu'nun seçilme şansı iyice azalacak demektir. İYİ Parti ile köprüler atıldı. 6'lı masa dağıtıldı son bir umut DEM parti kalmıştı. O da harcandı. Peki Ekrem İmamoğlu seçimi nasıl kazanacak? Peki CHP bunu görmüyor mu? Görüyor. Hem de sizden, benden daha iyi. Zaten bunu iyi bildikleri için yapıyorlar. CHP'de bunun bir de formülü var.

VELİ AĞBABA FORMÜLÜ
Veli Ağbaba formülü deniliyor. Veli Ağbaba ile ne ilgisi var? Veli Ağbaba ile Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'in iki sırdaşı. Veli Ağbaba İzmir adaylarını belirleyen üç isimden biriydi. DEM Parti, Tunç Soyer aday gösterilirse İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleriz teklifinde bulunmuştu. Veli Ağbaba'nın, Ekrem İmamoğlu kazanırsa CHP yönetimini dinlemez, Özgür Özel'i değiştirir, partiye tamamen hâkim olur, o yüzden seçimi kaybetsin ki, CHP'yi ele geçirme gücü olmasın diye bu stratejiyi izlediği söyleniyor."

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