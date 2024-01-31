DEM İstanbul’da Başak Demirtaş’ı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyer’in karşılığı İstanbul’da mı olacak?

Demirtaş'ın çıkışları CHP'yi ve İmamoğlu'nu kıskaca alarak pazarlıkta el yükseltme hamlesi olarak yorumlanırken kulislere bomba bilgiler düştü.
BÖLÜCÜLER BÖLÜNDÜ
CHP Yandaşı Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in iddiasına göre DEM Parti eş genel başkanları ikiye bölündü.
Tuncer Bakırhan İstanbul'da aday çıkarmaktan yana görüş bildirirken, Tülay Hatimoğulları ise ittifaktan yana olduğu öne sürüldü.
Aday çıkaralım diyenlerin "Aday çıkarmazsak tabanla zıtlaşmış oluruz" görüşünü bildirdiğini öne süren Erkin, çıkarmayalım diyenlerin ise, "İmamoğlu, İBB seçimlerini kendi kişisel siyasi kariyerini inşa etmek üzere bir basamak olarak görüyor. Siyasi, toplumsal bir mücadele önermiyor. DEM Parti neden İmamoğlu'nun kariyer planının parçası olsun?" görüşünü savunduğunu yazdı.
DEM'li Bakırhan ve Hatimoğulları
SOYER'İN BEDELİ: ADAY ÇIKARACAKLAR
Bir başka CHP-DEM kulisi ise Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi'den geldi. Selvi İzmir'de Tunç Soyer'i destekleyen DEM, Soyer'in aday gösterilmemesinin ardından İstanbul'da aday çıkarma kararı aldığını yazdı.
Selvi şu ifadeleri kullandı:
"Tunç Soyer aday gösterilmedi. DEM Partisi bu kararı bekliyordu. Hemen harekete geçtiler. Başak Demirtaş DEM'den resmi adaylık başvurusunu yaptı. Başak Demirtaş adaylığa çok yakın.
BAŞAK DEMİRTAŞ-CELAL FIRAT
DEM'in İzmir ve İstanbul'da aday çıkaracağı söyleniyor. İstanbul'da Başak Demirtaş ile Celal Fırat'ın eş belediye başkan adayı gösterileceği konuşuluyor. Başak Demirtaş, kadınlara, Kürtlere ve sosyalistlere, Celal Fırat ise Alevi ve Kürtlere hitap edecek.
CHP'de Aleviler ve Kürtler kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Duygusal bir kopuş içerisindeler. DEM Parti, bu boşluğu iyi yakalamış, Alevi ve Kürt oylarını kendisine çekmek istiyor.
İZMİR ADAYLARI
İzmir'de de DEM Parti'nin ciddi bir tabanı var. İzmir'de Beritan Güneş Altın ile Sırrı Süreyya Önder'in eş belediye başkan adayı olacağı söyleniyor.
EKREM İMAMOĞLU'NA KAYBETTİRMEK İÇİN
Bu seçimlerde gözler İstanbul'da olacak. CHP eğer DEM Parti ile ittifak yapamazsa Ekrem İmamoğlu'nun seçilme şansı iyice azalacak demektir. İYİ Parti ile köprüler atıldı. 6'lı masa dağıtıldı son bir umut DEM parti kalmıştı. O da harcandı. Peki Ekrem İmamoğlu seçimi nasıl kazanacak? Peki CHP bunu görmüyor mu? Görüyor. Hem de sizden, benden daha iyi. Zaten bunu iyi bildikleri için yapıyorlar. CHP'de bunun bir de formülü var.
VELİ AĞBABA FORMÜLÜ
Veli Ağbaba formülü deniliyor. Veli Ağbaba ile ne ilgisi var? Veli Ağbaba ile Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'in iki sırdaşı. Veli Ağbaba İzmir adaylarını belirleyen üç isimden biriydi. DEM Parti, Tunç Soyer aday gösterilirse İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleriz teklifinde bulunmuştu. Veli Ağbaba'nın, Ekrem İmamoğlu kazanırsa CHP yönetimini dinlemez, Özgür Özel'i değiştirir, partiye tamamen hâkim olur, o yüzden seçimi kaybetsin ki, CHP'yi ele geçirme gücü olmasın diye bu stratejiyi izlediği söyleniyor."