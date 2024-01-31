DEM İstanbul’da Başak Demirtaş’ı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyer’in karşılığı İstanbul’da mı olacak?

Demirtaş'ın çıkışları CHP'yi ve İmamoğlu'nu kıskaca alarak pazarlıkta el yükseltme hamlesi olarak yorumlanırken kulislere bomba bilgiler düştü.

BÖLÜCÜLER BÖLÜNDÜ

CHP Yandaşı Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in iddiasına göre DEM Parti eş genel başkanları ikiye bölündü.

Tuncer Bakırhan İstanbul'da aday çıkarmaktan yana görüş bildirirken, Tülay Hatimoğulları ise ittifaktan yana olduğu öne sürüldü.

Aday çıkaralım diyenlerin "Aday çıkarmazsak tabanla zıtlaşmış oluruz" görüşünü bildirdiğini öne süren Erkin, çıkarmayalım diyenlerin ise, "İmamoğlu, İBB seçimlerini kendi kişisel siyasi kariyerini inşa etmek üzere bir basamak olarak görüyor. Siyasi, toplumsal bir mücadele önermiyor. DEM Parti neden İmamoğlu'nun kariyer planının parçası olsun?" görüşünü savunduğunu yazdı.

DEM'li Bakırhan ve Hatimoğulları

SOYER'İN BEDELİ: ADAY ÇIKARACAKLAR

Bir başka CHP-DEM kulisi ise Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi'den geldi. Selvi İzmir'de Tunç Soyer'i destekleyen DEM, Soyer'in aday gösterilmemesinin ardından İstanbul'da aday çıkarma kararı aldığını yazdı.

Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Tunç Soyer aday gösterilmedi. DEM Partisi bu kararı bekliyordu. Hemen harekete geçtiler. Başak Demirtaş DEM'den resmi adaylık başvurusunu yaptı. Başak Demirtaş adaylığa çok yakın.

BAŞAK DEMİRTAŞ-CELAL FIRAT

DEM'in İzmir ve İstanbul'da aday çıkaracağı söyleniyor. İstanbul'da Başak Demirtaş ile Celal Fırat'ın eş belediye başkan adayı gösterileceği konuşuluyor. Başak Demirtaş, kadınlara, Kürtlere ve sosyalistlere, Celal Fırat ise Alevi ve Kürtlere hitap edecek.

CHP'de Aleviler ve Kürtler kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Duygusal bir kopuş içerisindeler. DEM Parti, bu boşluğu iyi yakalamış, Alevi ve Kürt oylarını kendisine çekmek istiyor.