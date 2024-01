Başkan Recep Tayyip Erdoğan Valiler Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu: İslam ve Türk düşmanlarına karşıyız

SON DAKİKA HABERLERİ... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Valiler Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Şehrin yöneticisinin yılın 24 saati, kapısı da telefonu da hep açık olur. Aksi takdirde şehrinize hak ettikleri değeri veremezsiniz. Hemen her toplantıda bunu dile getirmemezin sebebi devlet geleneğimizdir. Her ne kadar medeniyetimizin temel kavramlarından mahrum mankurtlar varsa da milletimizin kalbi hala aynı heyecanla atmaktadır.

'TÜRKİYE YÜZYILI DEVLETİN VE MİLLETİN ORTAK HAYALİ'

İlimden ahlaka, adaletten gayrete yol haritamızı izleyeceğiz. Milletimizin karşısında 2023 hedefleri ile çıkmıştık. Kimleri bize dudak bükmüştü. Geceli gündüzlü çalışarak hedeflerimizi hayata geçirdik. Yıllar yılları kovaladı ve 2023'ü de bitirdik. Nice saldırılara rağmen, hedeflerimize büyük ölçüde ulaştık. Milletimizin önüne yeni bir vizyon daha koyduk. Adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu vizyon, ülkemizin güçlenmesi vizyondur. Devletin ve milletin ortak hayalidir. Türkiye Yüzyılı bizden sonraki nesillere bırakacağımız en önemli mirastır.



'TUZAKLARA KARŞI UYANIK OLMALIYIZ'

Cumhuriyetimizin ilk asrının hangi sıkıntılarla geçtiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Hükümetlerimiz döneminde bu sıkıntıları geride bırakmış olsak da geldiğimiz yeri yeterli bulmuyoruz. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hedeflere yöneltirken önemli bir yükün altına giriyoruz. Hayatında tuğla üstüne tuğla koymayanların rahatlığı hiçbirimizi rahatlatmasın. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse, alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Ülkemizde bu senaryolara figuranlık yapmaya çalışanlar eksik olmuyor. Artık kimsenin itibar etmeyeceğine inandığımız bu bayat senaryoların amacı bizi hedeflerimizden uzaklaştırmaktır.

Sıkıntıların elbette farkındayız. Milli birlik, ve bütünlüğümüzün düşmanı sosyal fay hatlarını, bu defa İslam düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar. Ekonomik dalgalanmaları kullanarak insanları devletlerine düşman etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin asla taviz vermediği demokratik olgunluğundan rahatsız olanlar, faşizmin en lümpen biçimlerinin güzellemesine giriştiler. İsrail'in vahşetini yüceltenlere dahi rastlayabiliyoruz. Bize düşen insanımızı Türkiye düşmanlarına karşı uyanık tutmaktır.



Son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri de niyeti de hevesi de gayet iyi biliyoruz.



Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Türkiye'nin de milletimizin de hem etki hem sorumluluk alanı çok geniştir. Balkanlardan Kafkaslara, Afrika'nın derinliklerine kadar geniş bir coğrafya milyonlarca insanın gözü bize dönüktür. Kazadığımız her zafer de üzüntülerimiz de bu coğraflaryalarda yankılanıyor.



31 MART SEÇİMLERİ MESAJI

Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçime hazırlanıyor. Sizler illerimizdeki en üst düzey temsilcisi durumundasınız. Sizlerden ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren her husus gibi üstün gayret bekliyorum. Seçimlerin sağlıklı huzur ve güven içinde yapılması şarttır. Milleten alamadıkları desteğin acısını kavga ve kaos ile gizlemek isteyenler olacaktır. Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Sürecin baştan sona sorunsuz, sıkıntısız ve emin bir şekilde yürütülmesini öncelikle siz yapacaksınız. Her ihtimali göz önüne alan bir yaklaşım ile bu seçimleri de tam bir demokratik olgunluk içinde neticelendireceğimze ben inanıyorum.