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Başkan Erdoğan'dan İsrail'e: MİT'in MOSSAD operasyonu İsrail'i şaşırttı durun bu daha ilk adım!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörle mücadelede MİT'in başarısına dikkat çekerek "PKK elebaşlarını inlerinden çıkamaz hale getirdik. MİT tamamen lider kadroyu yok etmek için uğraşıyor. Ayak takımıyla ne işimiz var. İnlerine girmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan MİT'in MOSSAD operasyonuna da değinen Erdoğan, "İsrail MİT'in MOSSAD operasyonu karşısında şaşkın. Siz hala MİT'i tanıyamadınız. Durun bu daha ilk adım" dedi.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 15:36 Güncelleme 10 Ocak 2024, 16:41
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e: MİT’in MOSSAD operasyonu İsrail’i şaşırttı durun bu daha ilk adım!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın siz değerli mensupları ile bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dört sene evvel yine sizlerle Kale yerleşkemizin açılışı münasebetiyle bir araya gelmiştik. Teşkilatımızın genişleyen vizyonunu gösterme yanında gücüne güç katan Kale yerleşkemizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Az önce kurumumuzun şanlı tarihine ışık tutan müzemizin açılışını yaptık. Vatan, gelenek ve gelecek kavramları üzerine tasarlanan müzemizin teşkilatımıza kazandırılmasında katkısı olan herkesi yürekten tebrik ediyorum.

Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın 97'nci kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Teşkilatımızın 97'nci yıl dönümünün canı gönülden tebrik ediyorum. Görevleri sırasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilik ile şereflenen mensuplarımıza ise sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını inşallah cennet eylesin. Ülkemizin 81 vilayeti ile birlikte dünyanın dört bir ucunda Türkiye için görev yapan teşkilatımızın tüm güzide mensuplarına teşekkür ediyorum.

Sözlerimin hemen başında bir hususu samimiyetle ifade etmek isterim. Aziz milletimizin takdiri ile 2002'den beri Türkiye'nin hizmetindeyiz. Artık 21 yılı deviren Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerimiz esnasında sizlerle hep yakın mesai içinde olduk. Son 21 yılda hayat memat mesabesinde kritik günler yaşadık. Nice badireleri aştık, nice saldırılara maruz kaldık, nice zorlukların, engellerin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Tüm bu süreçlerde MİT mensuplarımızın sadece gayretlerine, cesaretlerine ve vatanperverliklerine değil aynı zamanda yüksek vazife şuurlarına, entellektüel birikimlerine, analiz kabiliyetlerine de bizzat şahitlik ettim.

Devleti için gerektiğinde hiç düşünmeden seve seve canını verecek nice kardeşlerimizle birlikte omuz omuza çalıştık. Dolayısıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın gizli kahramanlarının nasıl bir özveri ile görevlerini ifa ettiklerini şahsen çok çok iyi biliyorum. Kimi zaman ailesinden, kimi zaman sevdiklerinden, kimi zaman sağlığından feragat ederek görev yapan MİT mensuplarımızı burada ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim hiç birinizin ayağına taş değdirmesin diyorum.

TÜRKİYE OYUN KURUCU BİR GÜÇ
Türkiye, küresel satranç tahtasından oyun kurucu bir aktör olarak konumunu dünden güne pekiştiriyor. Masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız hamdolsun artık tüm unsurlarıyla gerçekleşmektedir

BUNUN ADI TÜRKİYE EKSENİ
Karşımızdaki tablo şudur ülkemizde bir eksen kaybı yaşanmamıştır tam tersine ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir. İşlediğimiz her politikayı tamamen Türkiye eksenine göre gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin neye ihtiyacı varsa onu yapıyoruz. Ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunuyoruz. Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarımız bunun açık bir örneğidir. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşturulması bunlardan biridir.

TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ
PKK elebaşlarını inlerinden çıkamaz hale getirdik. MİT tamamen lider kadroyu yok etmek için uğraşıyor. Ayak takımıyla ne işimiz var. Bu mücadeleyi bu şekilde sürdüreceğiz. İnlerine girmeye devam edeceğiz. Çok sayıda terörist ülkemiz için artık bir tehdit olmaktan çıkarıldı. Her gün etkisiz hale getirilen bir caninin, bir alçağın haberini alıyoruz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARINA BIRAKIR AMA YANINA BIRAKMAZ
Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti kimsenin yanına bırakmaz. DEAŞ'ından FETÖ'süne kadar milletimizi hedef alan yapıya hayat hakkı tanımayacağız. Devletimizin nefesi sürekli teröristlerin ensesinde olacak.



İSRAİL'E ÇOK NET UYARI
Asimetrik tehditler artarken güvenlik konseptimiz aynı kalamaz. Mezhep, köken ve inanç üzerinden yürütülmek istenen operasyonlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Değişen şartlara göre ülkemizin milli güvenlik hassasiyetlerini yeniliyor, güncelliyor, tehdit sıralamasında revizyonlara gidiyoruz.

Terör ve yabancı casusluk faaliyetlerinin yanı sıra düzensiz göç, radikalleşme, organize suç ve İslam düşmanlığı gibi yeni tehditler MİT'in radarına girmiştir. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. (İsrail'e yönelik casusluk operasyonları) Daha dur bakalım. Bu, işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz.

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