Başkan Erdoğan’dan İsrail’e: MİT’in MOSSAD operasyonu İsrail’i şaşırttı durun bu daha ilk adım!

Devleti için gerektiğinde hiç düşünmeden seve seve canını verecek nice kardeşlerimizle birlikte omuz omuza çalıştık. Dolayısıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın gizli kahramanlarının nasıl bir özveri ile görevlerini ifa ettiklerini şahsen çok çok iyi biliyorum. Kimi zaman ailesinden, kimi zaman sevdiklerinden, kimi zaman sağlığından feragat ederek görev yapan MİT mensuplarımızı burada ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim hiç birinizin ayağına taş değdirmesin diyorum.

TÜRKİYE OYUN KURUCU BİR GÜÇ

Türkiye, küresel satranç tahtasından oyun kurucu bir aktör olarak konumunu dünden güne pekiştiriyor. Masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız hamdolsun artık tüm unsurlarıyla gerçekleşmektedir