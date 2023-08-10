Barbie cinsiyetsiz dünya istiyor! Pembe yalanlardan LGBT terörü çıktı

VAHŞİ KAPİTALİZM VE LGBT TERÖRÜ İÇ İÇE GEÇTİ Barbie filminin neden LGBT 'ye hizmet ettiğini anlamak için ABD 'de yaşanan son gelişmelere bakmakta fayda var. Öncelikle vahşi kapitalizmin en önemli enstrümanı olan tüketim toplumu ve LGBT terörü arasında bir ayrımdan bahsetmek artık imkansız hale geldi. Özellikle ABD 'de Demokrat Parti 'nin adayı Joe Biden 'ın Başkan seçilmesinin ardından LGBT'ye verilen destek son aylarda İslam, Yahudi ve Hristiyan dinine mensup birçok aileyi sokaklara çıkarmıştı.

ABD'DE AİLEYİ HEDEF ALAN ALÇAK POLİTİKA ABD Başkanı Joe Biden , Haziran ayında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya geldiği toplantının ardından skandal açıklamalar yapmış çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan yetkilileri eleştirmişti. Biden, bu yasaları "nefret dolu" olarak niteledi. Basının karşısında LGBT 'yi korumak için yaptıklarını övünerek anlatan Biden, federal kaynakları sözde onur kutlamaları için kullandıklarını açıkladı.





Bu tartışmaların ardından yayınlanması bir tesadüf olmadığı gibi Barbie'nin üreticisi olan Mattel'in filmdeki yöneticisinin Biden'a benzemesine de şaşırmadık.

FEMİNİST BARBIE NEDEN ŞİMDİ LGBT'Lİ OLDU?

Peki, medyada "Barbie çılgınlığı" ,"Pembe boyalar bitti" olarak yer alan tanıtımlarda bahsedilmeyen bu LGBT projesi filmde nasıl işleniyor? Çocukları feminizm adı altında bireyselleşme ve tüketim toplumunun çölüne sürükleyen Barbie, 2023 yılında neden sapkınlık projesinin rotasına girdi ya da zaten hep öyle miydi?