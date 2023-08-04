’Atatürk’ dizisini yayından kaldıran Disney Plus’a RTÜK’ten sert tepki: Bu saygısızlığa asla göz yummayız! Cüzdan Atatürkçüleri suspus

FOX'un dijital platformu Disney Plus, Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğdi. "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çekti.

8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de "Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanmasına karar verildi. Milyonlar, bu karar üzerine harekete geçti. Tepkilerin odağı haline gelen platforma yapılan abonelikler birer birer iptal edildi. Vatandaşlar aboneliklerini iptal ederken sözde muhalifler ve sanat camiası film, dizi ve reklam gelirlerinden olmamak için platforma ses çıkarmadı.

CÜZDAN ATATÜRKÇÜLÜĞÜ

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Bildiğim her doğrunuza yanlışınıza, kârınıza zararınıza malzeme ettiğiniz Atatürk'ü iş cüzdanınıza gelince savunmuyorsanız, esas değerinizin ne olduğunu da kendi ellerinizle kanıtladığınızdır." ifadelerini kullandı.