’Atatürk’ dizisini yayından kaldıran Disney Plus’a RTÜK’ten sert tepki: Bu saygısızlığa asla göz yummayız! Cüzdan Atatürkçüleri suspus

CÜZDAN ATATÜRKÇÜLÜĞÜ Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Bildiğim her doğrunuza yanlışınıza, kârınıza zararınıza malzeme ettiğiniz Atatürk'ü iş cüzdanınıza gelince savunmuyorsanız, esas değerinizin ne olduğunu da kendi ellerinizle kanıtladığınızdır." ifadelerini kullandı.

FOX 'un dijital platformu Disney Plus , Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğdi. " Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çekti.





İşte Kaplan'ın 4 Ağustos tarihli yazısı:

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), 1 Temmuz'da sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yayınladı:

"Disney Plus'a, elinde milyonlarca Yunan, Ermeni, Süryani, Keldani, Arami, Maronit ve diğer Hıristiyan şehitlerin kanıyla bir Türk diktatörü ve soykırım katili olan Mustafa Kemal Atatürk'ü yücelten dizisini iptal etmesi çağrısında bulunuyoruz."

Hemen ertesi gün, Disney Plus, tüm Türk yapımlarını platformdan kaldırdı. Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamayacağı iddiası üzerine sosyal medyadan tepki gelince kurum aynı gün içinde yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atatürk dizisinin yayınlanacağını açıkladı.

Fakat 1 Ağustos'ta dizinin platformda değil, başka bir ulusal özel kanalda yayınlanacağı açıklandı. 1 Ağustos'tan bugüne kadarki süreç içerisinde AK Parti iktidarından üst düzey isimlerden tepkiler arka arkaya geldi. Ne var ki CHP'den neredeyse hiç ses çıkmadı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, eğer doğru ise bugün CHP teşkilatlarının Disney Plus aboneliğini iptal edeceğini söyledi.