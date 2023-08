Her olayda mevzuyu Atatürk’e bağlayan ünlüler Ermeni lobisine boyun eğen Disney’e neden sessiz? Tarkan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar...

Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin, mesajında, basına yansıyan "Ermeni lobisi müdahalesi" iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti.







Tam da bu noktada hemen hemen her konu hakkında görüş beyan eden ancak Disney'in Ermeni lobisine boyun eğen 'Atatürk dizisi' kararına tek kelime etmeyen ünlülere çevrildi.







Disney Plus'ın yüzü olan ancak çıtı çıkmayan ünlüler şu şekilde;







Şahan Gökbakar, Tarkan, Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Aslı Enver, Hande Erçel, Burak Deniz, Gülse Birsel, Can Yaman, Cansu Dere, Pınar Deniz, Timuçin Esen, Buğra Gülsoy, Demet Özdemir, Engin Akyürek, Ata Demirer...







Hemen hemen her olayda bir görüş beyan eden, Berna Laçin, Tarkan, Cem Yılmaz ve Fazıl Say'ın çıtı bile çıkmadı.





Bu isimler arasında yer alan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Disney Plus reklamında oynamıştı.







Şahan Gökbakar ise Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satmıştı.





"BUNLAR 10 KASIM ATATÜRKÇÜLERİ"

Ünlülerin bu suskunluğu sosyal medyada da büyük tepki çekti. Disney Plus'ın 'Atatürk' sansürüne göz yuman ünlülerle ilgili, "Bunlar 10 Kasım Atatürkçüleri" yorumları yapıldı.