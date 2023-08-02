Her olayda mevzuyu Atatürk’e bağlayan ünlüler Ermeni lobisine boyun eğen Disney’e neden sessiz? Tarkan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar...

Dizi 29 Ekim'de Disney'in kardeş kuruluşu FOX TV 'de ücretsiz ve " Tüm Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanacak. Yani Atatürk dizisi tüm dünyanın izleyebileceği bir platformda değil de sadece Türkiye 'den izlenebilecek bir kanalda yayınlayacak.

Disney Plus aldığı bu kararla, 'Türkiye'ye armağan' şeklindeki göz boyama hamlesine imza attı, Türkiye 'deki kullanıcılardan gelen tepkileri bir nebze de olsa sönümlemek istedi. Ancak bu karar, Türkiye'deki Disney Plus kullanıcılarını mutlu etmedi ve peş peşe üyelik iptalleri yaşandı.



Disney'in Atatürk dizisi ile ilgili aldığı skandal karar sonrası AK Parti'den çok sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananları utanç verici olarak niteleyip, "Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir." dedi. Lobilerin faaliyetlerinin Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmünde olduğunu belirten Çelik, "Bu şebekelere boyun eğenler utansın" şeklinde konuştu.



Çelik şu ifadeleri kullandı;

"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir.



Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…"