Her olayda mevzuyu Atatürk’e bağlayan ünlüler Ermeni lobisine boyun eğen Disney’e neden sessiz? Tarkan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar...

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin, mesajında, basına yansıyan "Ermeni lobisi müdahalesi" iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti.
Tam da bu noktada hemen hemen her konu hakkında görüş beyan eden ancak Disney'in Ermeni lobisine boyun eğen 'Atatürk dizisi' kararına tek kelime etmeyen ünlülere çevrildi.
Disney Plus'ın yüzü olan ancak çıtı çıkmayan ünlüler şu şekilde;
Şahan Gökbakar, Tarkan, Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Aslı Enver, Hande Erçel, Burak Deniz, Gülse Birsel, Can Yaman, Cansu Dere, Pınar Deniz, Timuçin Esen, Buğra Gülsoy, Demet Özdemir, Engin Akyürek, Ata Demirer...
Hemen hemen her olayda bir görüş beyan eden, Berna Laçin, Tarkan, Cem Yılmaz ve Fazıl Say'ın çıtı bile çıkmadı.
Bu isimler arasında yer alan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Disney Plus reklamında oynamıştı.
Şahan Gökbakar ise Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satmıştı.
"BUNLAR 10 KASIM ATATÜRKÇÜLERİ"
Ünlülerin bu suskunluğu sosyal medyada da büyük tepki çekti. Disney Plus'ın 'Atatürk' sansürüne göz yuman ünlülerle ilgili, "Bunlar 10 Kasım Atatürkçüleri" yorumları yapıldı.
"UTANÇ VERİCİ"
Disney Plus'ın skandal kararına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu yaptığı açıklamada, "Amerika merkezli bir platform Disney Plus. Bu platformun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğdiği ve Atatürk dizisini yayınlamama kararı almasını utanç verici buluyorum. Ama bu ilk karşılaştığımız bir durum değil" dedi. 1915 olaylarının bir bahane olarak kullanılması ve siyasi çatışma malzemesi olarak kullanıldığının altını çizen Yenişehirlioğlu, açıklamasına şöyle devam etti:
Kabul etmek mümkün değil. Anlaşmazlıklara rağmen konuşabilmek, zamanın ruhuna ayak uydurabilmek, uzlaşı yollarını değerlendirmek, nefreti ayıplayıp saygı ve hoşgörüyü yüceltmek gerekir, bunları yapmamız lazım. Ermeni lobisi bu anlayıştan çok uzak. Ermeni lobisinin tek amacı, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine mani olmak. Asıl hedef bu.
"VATANDAŞLARIMIZ ÜYELİKLERİNİ İPTAL ETSİN"
Disney Plus'ın kararını saygısızlık olarak değerlendiren Yenişehirlioğlu, şu ifadeleri kullandı: Disney Plus'ın bu tutumu aziz milletimize ve değerlerine saygısızlık. Bunun aksini söylemek mümkün değil. Fikir özgürlüğünden bahseden uluslararası medya kuruluşlarının, bu yaşananlara kör, sağır ve dilsiz olması tek taraflı davrandıklarının açık delili. Tarihi olayların araştırılması ve hakikatin ortaya çıkartılması için bu işin tarihçilere bırakılması gerektiğini Cumhurbaşkanımız yıllardır söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak 1915 olaylarının bilimsel bir şekilde incelenmesi ortak tarih komisyonu kurulması çağrısında bulunmadık mı biz? Kendi arşivlerimizi bu komisyona açma taahhüdünde bulunduk ama karşımızda muhatap bulamadık. Bugün zorluklar içerisinde kurduğu ülke 100 yaşına gelen ve dünyaya mal olmuş bir lidere karşı bu şebekelerin faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti ve tarih huzurunda aslında kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ben bunu yok hükmünde kabul ediyorum. Bu platform yakışıksız ve yanlı tutumundan vazgeçmezse vatandaşlarımızın üyeliklerini iptal ederek tepkilerini dile getirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeri. Ülkemizin kurucusu ve dünyaya mal olmuş bir lider. RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin de konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak "Disney Plus'ın savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildi" şeklinde bir açıklamada bulundu. Tavrımız çok net; Ermeni Lobilerinin Türkiye'nin zor duruma sokulması noktasındaki bu çalışmasını yok hükmünde kabul ediyoruz. Ancak bir yaptırım uygulanmasını, vatandaşlarımızın vazifesi olarak değerlendiriyorum. Bu konuda daha hassas bir tavır göstermemiz gerekiyor.
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