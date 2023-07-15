Gazi Meclis'te 15 Temmuz töreni! Numan Kurtulmuş'tan dünyaya net mesaj: "Kıyamete kadar koruyacağız"

Türk halkının, 15 Temmuz'da millet olma bilincini de ortaya koyduğunu ifade eden Kurtulmuş, farklılıkları, siyasi duruşları, hayat tarzları ne kadar birbirinden farklı olursa olsun herkesin ortak paydasının Türkiye olduğunun o gece topyekun ortaya konulduğunu ve cümle aleme ispat edildiğini vurguladı. Kurtulmuş, Türk milletinin 15 Temmuz akşamı şehadet bilincini de ortaya koyduğunu, aslında soyut olan o bilincin o gece meydan ve sokaklarda somut olarak görüldüğünü kaydetti.

O gece milletin yerli ve milli duruş dersi verdiğini vurgulayan Kurtulmuş, sözlerin şöyle sürdürdü:

"Millet, o gece darbenin sadece silahlarla değil, imanla ve bilinçle önlenebileceğini de ortaya koydu. Batı'da, 'askeri darbeye, silahlara karşı halk darbesi nasıl olur?' diye yazılar yazıldı. Bu millet onu da açık bir şekilde ortaya koydu. O gece ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlardan birisi de milli liderlik meselesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız daha darbenin ilk anlarından itibaren milletimizi şehirlerimizin sokaklarına, meydanlarına davet ederek, vatandaşlarımızı bu liderlik anlayışı etrafında toparlayan kuvvetli bir mıknatıs etkisi oluşturdu. 15 Temmuz sadece geçmişte kalmış, Türk siyasi ve toplumsal tarihinin kara bir günü ya da kahramanlık destanlarının yazıldığı muhteşem bir gece değildir. Aynı zamanda 15 Temmuz sürekli içerisinden dersler üreteceğimiz, bundan sonrası için ders alacağımız çok öğretici bir gecedir."

Kurtulmuş, 15 Temmuz'dan çıkarılacak önemli dersler bulunduğunu belirterek, "Devletin ele geçirilecek bir yer olmasını önlemek için milletin bütün imkanlarının; liyakat, ehliyet ve millete sadakat prensipleri çerçevesinde kamu yönetimini çok daha güçlü hale getirmek için kullanılması, 15 Temmuz'dan çıkaracağımız önemli derslerden birisidir." diye konuştu.

Türkiye'nin gelecekte bugünden çok daha iyi noktaya gideceği, sözünün daha güçlü, gücünün daha tesirli olacağı bir yüzyılın başlangıcında olduklarını dile getiren Kurtulmuş, ikinci kez Gazi Meclis unvanını alan TBMM'nin, Türkiye'yi, Türkiye demokrasisini daha ileriye taşıma sorumluluğuyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.