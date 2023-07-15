Gazi Meclis'te 15 Temmuz töreni! Numan Kurtulmuş'tan dünyaya net mesaj: "Kıyamete kadar koruyacağız"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde, şehitlere rahmet diledi, şehit ve gazilerin milletin medeniyet, bağımsızlık ve demokrasi yolunda birer önder ve ışık olarak yer aldıklarını belirtti.
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Milyonlarca vatan evladının, 15 Temmuz darbe girişimine karşı şehit veya gazi olmak amacıyla meydanlara indiğini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin o gece büyük bir badire atlattığını söyledi.
Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesinde Türkiye'nin her yerinde bir taraftan büyük bir ihanetin kol gezdiğini, diğer taraftan da direniş ve kahramanlık destanının ortaya konduğunu vurguladı.
15 Temmuz'da ihanet girişimi ile kahramanlık destanının yaşandığı mekanlardan birinin de TBMM olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "O akşam bombalar sadece TBMM'yi yok etmek için değil, Türkiye'nin bağımsızlığını, demokrasisini, geleceğini yok etmek için atıldı." dedi.
"KÖKÜ DIŞARIDA OLAN BİR TEŞEBBÜS"
Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinde darbecilere karşı verilen mücadeleyi anımsatan Kurtulmuş, 15 Temmuz'u asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.
Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişiminden çıkarılacak çok dersler olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"15 Temmuz darbe girişimi, kendisinden önceki darbelerde gündeme getirilen 'siyasetin kötü gidişatını engellemek' için atılmış bir adım değil. Yani 15 Temmuz sadece siyasete karşı atılmış bir adım değil, milleti yok etmeye, milletin önünü kesmeye odaklanmış bir darbe girişimidir. Bu özeliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Bu sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda ülkemizin uluslararası bazı emperyalist güçler tarafından işgaline zemine hazırlayacak bir teşebbüstü. Bu sadece bir yönetime el koyarak TBMM'yi ve mevcut yönetimi iktidardan uzaklaştırma hedefini taşıyan karanlık teşebbüs değil, aynı zamanda iç savaşı tetiklemek üzere düğmeye basılmış kökü dışarda olan bir teşebbüstür.
Bu teşebbüs sadece adına FETÖ dediğimiz dar bir grubun, ordunun içinde odaklanmış bir ihanet çetesinin işi değil, apronda sırasını bekleyen başka ihanet çetelerinin de işin içinde olduğu, uluslararası güçlerin de destek verdiği son derece karmaşık ve komple dizayn edilmiş bir darbe teşebbüsüydü."