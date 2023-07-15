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Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın en yakınındaydı! Berat Albayrak 15 Temmuz'u böyle anlatmıştı: Namazını kıldı süreci başlattı

Başkan Erdoğan'ın en yakınındaydı! Berat Albayrak 15 Temmuz'u böyle anlatmıştı: Namazını kıldı süreci başlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışmasının üzerinden tam 7 yıl geçti. Milletin tankını topunu yine millete doğrultan akçakların ilk hedefinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. O dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, 15 Temmu gecesi Başkan Erdoğan'ın en yakınında bulunan isimlerden biriydi. Albayrak'ın darbe gecesi yaşananları anlattığı video yeniden gündem oldu. Berat Albayrak, o gece Başkan Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce namaz kılıp herkesten helallik aldığını ve "Bismillah" diyerek süreci başlattığını söyledi. İşte o süreç ve Albayrak'ın sözleri...

takvim.com.tr
AHaber
15.07.2023 15:39 - Son Güncelleme: 15.07.2023 15:58
Başkan Erdoğan’ın en yakınındaydı! Berat Albayrak 15 Temmuz’u böyle anlatmıştı: Namazını kıldı süreci başlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) alçak bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışmasının üzerinden 7 yıl geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan’ın en yakınındaydı! Berat Albayrak 15 Temmuz’u böyle anlatmıştı: Namazını kıldı süreci başlattı

Milletin tankını topunu millete doğrultan alçakların ilk hedefinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı.

Başkan Erdoğan’ın en yakınındaydı! Berat Albayrak 15 Temmuz’u böyle anlatmıştı: Namazını kıldı süreci başlattı

FETÖ'cü alçaklar 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan millet karşısında mağlup oldu. O kanlı gecede Millet büyük bir direniş sergilerken 251 vatan evladı şehit oldu.

Başkan Erdoğan’ın en yakınındaydı! Berat Albayrak 15 Temmuz’u böyle anlatmıştı: Namazını kıldı süreci başlattı

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EN YAKININDAYDI: BERAT ALBAYRAK YAŞANANLARI BÖYLE ANLATMIŞTI

Başkan Erdoğan'ın kritik süreçte en yakınında olan dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz'da terör örgütü FETÖ'nün askeri darbe girişiminde yaşananları anlatmıştı.

Başkan Erdoğan’ın en yakınındaydı! Berat Albayrak 15 Temmuz’u böyle anlatmıştı: Namazını kıldı süreci başlattı

Albayrak, 15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce namaz kılıp herkesten helallik aldığını söyledi.

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