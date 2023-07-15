Başkan Erdoğan'ın en yakınındaydı! Berat Albayrak 15 Temmuz'u böyle anlatmıştı: Namazını kıldı süreci başlattı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışmasının üzerinden tam 7 yıl geçti. Milletin tankını topunu yine millete doğrultan akçakların ilk hedefinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. O dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, 15 Temmu gecesi Başkan Erdoğan'ın en yakınında bulunan isimlerden biriydi. Albayrak'ın darbe gecesi yaşananları anlattığı video yeniden gündem oldu. Berat Albayrak, o gece Başkan Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce namaz kılıp herkesten helallik aldığını ve "Bismillah" diyerek süreci başlattığını söyledi. İşte o süreç ve Albayrak'ın sözleri...
15.07.2023 15:39 - Son Güncelleme: 15.07.2023 15:58
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) alçak bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışmasının üzerinden 7 yıl geçti.
Milletin tankını topunu millete doğrultan alçakların ilk hedefinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı.
FETÖ'cü alçaklar 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan millet karşısında mağlup oldu. O kanlı gecede Millet büyük bir direniş sergilerken 251 vatan evladı şehit oldu.