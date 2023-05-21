Başkan Erdoğan yedili koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Hepsinin demokrasi maskesi düştü





- 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek, deprem şehirlerinin tamamını ayağa kaldıracağız. AFAD'ın hak sahipliği başvurularının bugünden itibaren E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum.

- Daha düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları nasır tutacaktı. Bugün ise masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi maskesi düştü.

- Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. 28 Mayıs iyi bir fırsattır. Daha düne kadar depremzedelere bedava ev sözü verenlerin sergiledikleri nobranlık, tarihe bir utanç vesikası olarak geçecektir.