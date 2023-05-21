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    Başkan Erdoğan yedili koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Hepsinin demokrasi maskesi düştü

    Başkan Erdoğan, dün deprem bölgesini ziyaret etti. Bay Kemal’e mesajı binlerce Adıyamanlı’yla birlikte gönderdi: Daha düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları nasır tutacaktı. Bugün ise masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak. Hepsinin demokrasi maskesi düştü!

    Hepsinin demokrasi maskesi düştü

    Başkan Erdoğan, dün depremin vurduğu Adıyaman ve Kahramanmaraş'a gitti. Konteyner kentleri ziyaret etti, depremzedelerle bir araya geldi. Ardından tüm Türkiye'ye şu mesajları gönderdi:



    - Siyasi tercihinden dolayı depremzedeleri linç edenler, bir kez olsun 'Biz nerede yanlış yaptık?' diye sormadılar.
    - 'Oy yoksa hizmet yok' diyen, insanları kutuplaştıran, mahalle baskılarıyla gençlerimizi bastıran kendileridir. Milletimiz bunları kaç defa sandığa gömerse gömsün bu kibirli tavırlarından vazgeçmiyorlar. Milletin gönlünü kazanmak yerine korkutma siyaseti yaparak insanımızın oyununu alabileceklerini sandılar.



    - 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek, deprem şehirlerinin tamamını ayağa kaldıracağız. AFAD'ın hak sahipliği başvurularının bugünden itibaren E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum.
    - Daha düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları nasır tutacaktı. Bugün ise masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi maskesi düştü.

    - Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. 28 Mayıs iyi bir fırsattır. Daha düne kadar depremzedelere bedava ev sözü verenlerin sergiledikleri nobranlık, tarihe bir utanç vesikası olarak geçecektir.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan yedili koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Hepsinin demokrasi maskesi düştü
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