AK Parti'den büyük beğeni toplayan reklam filmi! Sembol eserler sahnede: "Duyanlara duymayanlara…"

Seçimlere artık çok kısa bir süre kalırken siyasi partiler de reklam ve miting çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
AK Parti de son dönemde yaptığı özgün reklam çalışmalarıyla adından söz ettirirken bu reklam filmlerine bir yenisini daha ekledi.
"DUYANLARA DUYMAYANLARA"
AK Parti tarafından yayınlanan reklam filminde son dönemde yapılan projelere yer verilirken filme "Duyanlara duymayanlara" şarkısı da eşlik etti.
"80 YILDA YAPILAMAYAN ESERLER 21 YILDA YAPILDI"
Ayrıca yapılan paylaşıma da "Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği, gönül birliği içinde başardık. 80 yılda yapılamayan eseri 21 senede bu ülkeye beraberce kazandırdık. Duyanlara duymayanlara… Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam." notu düşüldü.