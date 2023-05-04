AK Parti'den büyük beğeni toplayan reklam filmi! Sembol eserler sahnede: "Duyanlara duymayanlara…"

Seçimlere artık çok kısa bir süre kalırken siyasi partiler de reklam ve miting çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



AK Parti de son dönemde yaptığı özgün reklam çalışmalarıyla adından söz ettirirken bu reklam filmlerine bir yenisini daha ekledi.