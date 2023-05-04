Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.05.2023 04:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2023 04:59
    ABONE OL

    AK Parti'den büyük beğeni toplayan reklam filmi! Sembol eserler sahnede: "Duyanlara duymayanlara…"

    AK Parti'nin yeni reklam filmi büyük beğeni topladı. Türkiye'nin gurur projelerine yer verilen reklam filmine "Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği, gönül birliği içinde başardık. 80 yılda yapılamayan eseri 21 senede bu ülkeye beraberce kazandırdık. Duyanlara duymayanlara… Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam" notu düşüldü. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den büyük beğeni toplayan reklam filmi

    Seçimlere artık çok kısa bir süre kalırken siyasi partiler de reklam ve miting çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


    AK Parti de son dönemde yaptığı özgün reklam çalışmalarıyla adından söz ettirirken bu reklam filmlerine bir yenisini daha ekledi.



    "DUYANLARA DUYMAYANLARA"
    AK Parti tarafından yayınlanan reklam filminde son dönemde yapılan projelere yer verilirken filme "Duyanlara duymayanlara" şarkısı da eşlik etti.



    "80 YILDA YAPILAMAYAN ESERLER 21 YILDA YAPILDI"
    Ayrıca yapılan paylaşıma da "Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği, gönül birliği içinde başardık. 80 yılda yapılamayan eseri 21 senede bu ülkeye beraberce kazandırdık. Duyanlara duymayanlara… Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam." notu düşüldü.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kılıçdaroğlu’na sert tepki! Maskesini indireceğiz
    Haberler Güncel AK Parti'den büyük beğeni toplayan reklam filmi! Sembol eserler sahnede: "Duyanlara duymayanlara…"
        loading
        SON DAKİKA