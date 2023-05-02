20 yıl sonra Türkiye Yüzyılı'na uyandı: AK Parti'den sosyal medyayı sallayan video

Türkiye son 20 yılda her alanda büyük bir gelişim gösterdi. Sağlıktan ekonomiye eğitimden teknolojiye çok büyük bir gelişim sarf edildi. Ancak en önemli gelişim ise özgürlükler alanında kaydedildi. Her alanda yaşanan değişimlerin anlatıldığı 'Haydi Uyan' konseptli film sosyal medyada dolaşıma girdi. Film kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

ÖZGÜRLÜKLER ALANINDA DEVRİM

Türkiye son 20 yılda her alanda büyük bir gelişim gösterdi.

Sağlıktan ekonomiye oradan teknolojide çok büyük bir gelişim sarf edildi.

Ancak en önemli gelişim ise özgürlükler alanında kaydedildi.