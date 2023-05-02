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    • Haberler
    • 02.05.2023 17:09
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    • 02.05.2023 17:09
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    20 yıl sonra Türkiye Yüzyılı'na uyandı: AK Parti'den sosyal medyayı sallayan video

    Türkiye'de son 20 yılda eğitim, sağlık, adalet, teknoloji gibi onlarca başlıkta devrim niteliğinde projelerin altına imza atan AK Parti, yaşanan değişimi hazırladıkları videolarla tekrar hatırlatıyor. Sosyal medya ve televizyonlarda yayınlanan çalışmalar seçmenlerin büyük beğenisini topluyor. Son olarak, hak ve özgürlükler alanında yaşanan değişim için hazırlanan ve sosyal medyada dolaşıma giren "Haydi Uyan" konseptli video yüreklere dokundu.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den sosyal medyayı sallayan video

    Türkiye son 20 yılda her alanda büyük bir gelişim gösterdi. Sağlıktan ekonomiye eğitimden teknolojiye çok büyük bir gelişim sarf edildi. Ancak en önemli gelişim ise özgürlükler alanında kaydedildi. Her alanda yaşanan değişimlerin anlatıldığı 'Haydi Uyan' konseptli film sosyal medyada dolaşıma girdi. Film kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

    ÖZGÜRLÜKLER ALANINDA DEVRİM
    Türkiye son 20 yılda her alanda büyük bir gelişim gösterdi.

    Sağlıktan ekonomiye oradan teknolojide çok büyük bir gelişim sarf edildi.

    Ancak en önemli gelişim ise özgürlükler alanında kaydedildi.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
    İnsanlar bu dönemde anadillerini özgür bir şekilde kullanırken, kamuda başörtüsü serbestliği gibi birçok özgürleştirici adımlar atıldı.

    AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren yaşanan sürecin anlatıldığı "Haydi Uyan" konseptli film sosyal medyada yayıldı.

    Filmde, AK Parti öncesi ve sonrası Türkiye çarpıcı bir şekilde resmedildi.

        İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI
        Kısa sürede birçok kullanıcı tarafından izlenen 'Haydi Uyan' filmi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

        Sosyal medyada beğeni toplayan reklam filmi, yaşanılan süreci anlatması bakımından ve içerdiği detaylarla izleyenleri duygulandırdı.

        "HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
        AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, büyük beğeni toplayan filmi sosyal medya hesabından paylaştı.

        Dağ paylaşımında, "Söz verdiğimiz gibi; Türkiye'mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak!" notunu düştü.
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            Haberler Haberler 20 yıl sonra Türkiye Yüzyılı'na uyandı: AK Parti'den sosyal medyayı sallayan video
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