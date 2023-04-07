Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlayamadığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın devralarak bitirdiği Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. İstanbul'da ulaşımı kolaylaştıracak ve günde 70 bin kişiyi taşıması beklenen Kayaşehir Metro İstasyonu, resmi törenle hizmete sunuldu. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yer aldı.
VİZYONUMUZ ADIM ADIM HAYATA GEÇİYOR
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bugün İstanbul'umuzun önemli bir meselesini daha çözmek için buradayız. Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nın bugün açılışını yapıyoruz. Uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metro hattımızın ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Metro hattının İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, ulaştırma bakanımızı ve ekibini, yüklenici firmalarımızı, mühendisinden işçisine emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. İstanbul'u yer altından ve yer üstünden demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım hayata geçiriyoruz.
KARANLIĞA SÜRÜKLENMESİNE SEYİRCİ KALAMAYIZ
Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu aziz şehri kalbimizin tüm hücreleriyle seviyoruz. Böylesine derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u kimse kusura bakmasın; birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin günbegün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Evimiz, yuvamız, göz bebeğimiz olan İstanbul'a karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz. Havasını birlikte soluduğumuz güzelliğini birlikte seyrettiğimiz güneşinin sıcaklığına, birlikte uyandığımız İstanbullu hemşerilerimize mahcup olamayız. Bu anlayışla nerede bir eksik, sıkıntı, acil ihtiyaç varsa müdahale ediyor, gereken neyse yapmaktan çekinmiyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız, asıl sorumlusu, becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını maalesef büyükşehir belediyesi yapmadığı için devraldı.
ASIL DERS 2024'TE VERİLECEK
3 yılı geçti ama büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Tabii buna asıl dersi ben inanıyorum ki 2024'te verecek İstanbul. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bakın bu hat devralındığında fiziki ilerleme oranı sadece yüzde 5'di. Yani kazılmış 100 metrelik tünel ve dörtte biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın test ve devreye alma işlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Metro istasyonlarımızın tasarımını özgün bir anlayışla gerçekleştirdik.
ASIL SORUMLULARI YAPMADI
Kayaşehir istasyonumuzda, ışıklarıyla, ahşap görünümü veren kaplamasıyla yer altında bekleyen yolculara sıcak bir atmosfer sunduk. Estetik özellikleri yanında metro hattımızla bölgenin önemli bir ihtiyacını da gideriyoruz. Kent merkeziyle, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında artık ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılacağı zaman oranın yolunu da asıl sorumlusu yapmadığı için yani büyükşehir belediyesi yapmadığı için biz inşa etmiştik. Bu metro hattımızı, diğer toplu taşıma modlarıyla entegre ederek, İstanbul Havalimanı dahil birçok yere kolayca ulaşılabilmesini sağladık. Artık beklemek trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız.
Kayaşehir-Mahmutbey arasını 20 dakika, Metrokent-Bakırköy arasını 29 dakikada, Metrokent-İstanbul Havalimanı'nı 24 dakikada Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz
METRO HATLARINA BETON DÖKTÜLER
Böylece bakanlığımızın tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunduğu metro hattı uzunluğunu 130 kilometrenin de üzerine çıkarıyoruz. Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyor. Bakanlığımız ise toplam 55.7 kilometre uzunluğundaki 5 metre hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı, şu an açılan projeyle birlikte 324.5 kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkacak. İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız şehrimize kazandırmış olacak. Kimileri sadece laf yapar. Kimileri de böyle iş yapar, hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil hep taş üstüne taş koyanlardan olduk.