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    Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li İBB'nin tamamlayamayıp bakanlığın tamamladığı Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösteren Erdoğan, "İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın gündeminde seccadeyi ayaklar altına alan Kemal Kılıçdaroğlu da var idi... Başkan Erdoğan konuya ilişkin "Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi nereye bakar bilemem" dedi. TOGG'un teslimatlarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, Aliyev'den sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e de TOGG gideceğini söyledi. Başkan Erdoğan pazartesi gününü işaret ederek "Uçak gemimizi devreye alıyoruz. Silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğiz" açıklamasını yaptı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlayamadığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın devralarak bitirdiği Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açıldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.



    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. İstanbul'da ulaşımı kolaylaştıracak ve günde 70 bin kişiyi taşıması beklenen Kayaşehir Metro İstasyonu, resmi törenle hizmete sunuldu. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yer aldı.





    VİZYONUMUZ ADIM ADIM HAYATA GEÇİYOR
    Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bugün İstanbul'umuzun önemli bir meselesini daha çözmek için buradayız. Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nın bugün açılışını yapıyoruz. Uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metro hattımızın ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Metro hattının İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, ulaştırma bakanımızı ve ekibini, yüklenici firmalarımızı, mühendisinden işçisine emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. İstanbul'u yer altından ve yer üstünden demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım hayata geçiriyoruz.

    KARANLIĞA SÜRÜKLENMESİNE SEYİRCİ KALAMAYIZ
    Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu aziz şehri kalbimizin tüm hücreleriyle seviyoruz. Böylesine derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u kimse kusura bakmasın; birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin günbegün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Evimiz, yuvamız, göz bebeğimiz olan İstanbul'a karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz. Havasını birlikte soluduğumuz güzelliğini birlikte seyrettiğimiz güneşinin sıcaklığına, birlikte uyandığımız İstanbullu hemşerilerimize mahcup olamayız. Bu anlayışla nerede bir eksik, sıkıntı, acil ihtiyaç varsa müdahale ediyor, gereken neyse yapmaktan çekinmiyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız, asıl sorumlusu, becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını maalesef büyükşehir belediyesi yapmadığı için devraldı.



    ASIL DERS 2024'TE VERİLECEK
    3 yılı geçti ama büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Tabii buna asıl dersi ben inanıyorum ki 2024'te verecek İstanbul. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bakın bu hat devralındığında fiziki ilerleme oranı sadece yüzde 5'di. Yani kazılmış 100 metrelik tünel ve dörtte biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın test ve devreye alma işlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Metro istasyonlarımızın tasarımını özgün bir anlayışla gerçekleştirdik.

    ASIL SORUMLULARI YAPMADI
    Kayaşehir istasyonumuzda, ışıklarıyla, ahşap görünümü veren kaplamasıyla yer altında bekleyen yolculara sıcak bir atmosfer sunduk. Estetik özellikleri yanında metro hattımızla bölgenin önemli bir ihtiyacını da gideriyoruz. Kent merkeziyle, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında artık ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılacağı zaman oranın yolunu da asıl sorumlusu yapmadığı için yani büyükşehir belediyesi yapmadığı için biz inşa etmiştik. Bu metro hattımızı, diğer toplu taşıma modlarıyla entegre ederek, İstanbul Havalimanı dahil birçok yere kolayca ulaşılabilmesini sağladık. Artık beklemek trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız.

    Kayaşehir-Mahmutbey arasını 20 dakika, Metrokent-Bakırköy arasını 29 dakikada, Metrokent-İstanbul Havalimanı'nı 24 dakikada Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz

    METRO HATLARINA BETON DÖKTÜLER
    Böylece bakanlığımızın tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunduğu metro hattı uzunluğunu 130 kilometrenin de üzerine çıkarıyoruz. Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyor. Bakanlığımız ise toplam 55.7 kilometre uzunluğundaki 5 metre hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı, şu an açılan projeyle birlikte 324.5 kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkacak. İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız şehrimize kazandırmış olacak. Kimileri sadece laf yapar. Kimileri de böyle iş yapar, hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil hep taş üstüne taş koyanlardan olduk.



        ESERLERİMİZ VE HİZMETLERİMİZLE KOŞACAĞIZ
        Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Farklı hevesler peşinde koşmak yerine tüm enerjimizi ve mesaimizi İstanbul'a ve İstanbullulara hizmet etmeye adadık. Biz bu şehre aşığız, biz bu şehrin dertlisiyiz. Bundan sonra da eserlerimizle ve hizmetlerimizle koşmaya konuşmaya devam edeceğiz. Kayaşehir metromuzun İstanbullu kardeşlerime tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri, okuduğunuz hatimleri kabul eylesin. Rabbim bizleri Ramazan'a kavuşturduğu gibi inşallah sağlıkla, afiyetle Ramazan Bayramı'na da kavuştursun. Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Başı rahmet, ortası mafiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayı artık ortaladık sonuna doğru yola çıktık.




        SECCADELERİ NEREYE BAKIYOR BİLEMEM
        Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. Bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem. Ramazan tüm Müslümanların vahdetinin sembolüdür. Ramazan, oruçla, namazla, zikirle, gönüllerimizi arındırma mevsimidir. Ramazan, sadece bereketiyle değil aynı zamanda sevinciyle de gelir. Ancak bu sene deprem afeti sebebiyle Ramazan'ı biraz buruk yaşıyoruz. Hayatını kaybeden elli binin üzerindeki vatandaşımızın acısı halen tazedir. Kalbimizin bir yarısı buradaysa diğer yarısı da deprem bölgesindedir. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar şehitler safında sevgililer, sevgili peygamberimize komşu. Depremzedeleri asla unutmuyoruz.



        DEPREMZEDELERİ İHMAL ETMİYORUZ
        Asla ihmal etmiyoruz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Bir taraftan enkazları kaldırırken, diğer taraftan konutlarımızın yapımına hızla başladık. Şimdiden 78 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Bunlardan 42 binin temelini attık. Bu sayılar her gün daha da yükseliyor. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut ve köy evi yapacağız. Bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şimdiye kadar yaşadığımız afetlerin tamamında bunu yaptık. Evi yanan su altında kalan deprem sebebiyle evleri, iş yerleri yıkılan tüm kardeşlerimizi yeni yuvalarına kısa sürede kavuşturduk.

        İHYA BİZİM İŞİMİZ, YILLARCA BUNU İSPATLADIK
        Van'dan, Malatya'ya, Elazığ'dan İzmir'e kadar geçmişte afetle sarsılmış şehirlerimizde yaşayan insanlarımız bize dua ediyor. Allah razı olsun diyorum. 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizdeki 14 milyon vatandaşımızın da inşallah dualarını alacağız. Buradan iddiayla söylüyorum. Türkiye'de böylesine büyük bir afetin altından kalkabilecek bizim dışımızda hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Elini vicdanına koyan her bir vatandaşımız bu gerçeği kabul edecektir. Nasıl at binenin kılıç kuşananınsa imar ve ihya da bizim işimizdir. Bu işi biz biliriz. TOKİ vasıtasıyla yıllarca bunu ispatladık. 1 milyon 200 bin konut bunun ispatıdır. Ulaştırmada 6 bin 100 kilometreden alıp 28 bin kilometre ilaveye çıkardığımız bölünmüş yollar bunun ispatıdır.

        Sayısını 26'dan alıp 57'e yükselttiğimiz havalimanları bunun ispatıdır.



            TOGG'UN FABRİKASINA GİTTİN Mİ?
            Sıfırdan alıp ülkemize kazandırdığımız toplam 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanesi bunun ispatıdır. Çam Sakura, Murat Dilmener bunun ispatıdır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale 1915 Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi sayması saatler sürecek daha nice eser, yatırım ve hizmetler bunun ispatıdır. En son milli gururumuz olan TOGG'un da teslimatlarını başlattık. Bay bay Kemal ne diyordu? Hani bunun fabrikası? Dalga geçiyordu. Bay bay Kemal, fabrikanın adresini vereyim sana Gemlik'te. Eğer Gemlik'e uğrayabilirsen fabrikayı da görürsün. Ne dedi? Bunları kime satacaksınız? Yapamazsınız, üretemezsiniz diyerek bizi topa tuttular. Önümüzü kesmeye çalıştılar. Yaptık. Bir ayda 177 bin talep oldu. Akla, ahlaka sığmayan nice iftira attıkları yerli ve milli elektrikli aracımız TOGG'u ülkemize kazandırdık. Türkiye, böylece sektörün en iyileriyle rekabet edecek çapta ve yarışabilecek güçte bir markaya sahip olduk. Yollarda görmeye başladığımız TOGG, inşallah yakında dünyanın diğer ülkelerinde de rastlayacak.




            UÇAK GEMİMİZ GELİYOR
            Azerbaycan Cumhurbaşkanı değerli kardeşim İlham Aliyev'e bir tane gönderdik. Şimdi bir tane de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şövkət Mirziyayev kardeşimize gönderiyoruz. Daha sırada var. Diğerlerine de göndereceğiz. 60 yıllık bir hayalin eseri olan TOGG'u Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun simgelerinden biri haline getirdik. Rahmetli Erbakan hocamızın biliyorsunuz devrim otomobili vardı. Biz ise devrin otomobilini yaptık. Devrin otomobiline. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncılar geliyor. Pazartesi günü uçak gemimizi devreye alıyoruz. Silahlı kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz. Durmak yok, yola devam.

            DURMUYOR, KAPI KAPI DOLAŞIYORUZ
            Kendi aralarında her gün yeni bir kriz yaşayan yedili koalisyon, bu sekiz de olabilir, dokuzda olabilir. 4 tane de yavru hepsi CHP'nin yanında yer aldılar. Biz milletimizle buradayız. 35 gün kaldı. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Cumhur İttifakı olarak gümbür gümbür iktidara yürümeye var mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Şimdiden Kadir geceniz mübarek olsun. Bayramınız da şimdiden mübarek olsun. 14 Mayıs Türkiye için, ülkem için ayrı bir bayram olsun."


            BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI
            Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.

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            Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de projeye ilişkin bilgi verdi.

            Karaismailoğlu şunları söyledi;
            "Burası bir metro istasyonu. Aslında botanik parkına benziyor. Burası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin içinde bulunduğu bir metro istasyonu. Hattımız 6,2 kilometre uzunluğunda. Başakşehir Metro Kentten başlıyor, Metro Kent'in arkası da Bağcılar-Kirazlı'ya kadar uzanan hatta Aksaray-Otogar'dan Bağcılar'a kadar uzanan hattın devamı.

            Bu hatla birlikte Metro Kent'ten Kayaşehir'e bağlantısını tamamlamış oluyoruz. Hattımızın içinde 4 tane istasyonumuz var. Bu istasyonlarla birlikte özellikle Şehir Hastanesi için günlük 100 bine yakın bir insan hareketi var. Vatandaşımızın daha konforlu bir şekilde hastaneye gelmesini sağlayacak..."

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            Haberler Güncel Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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