Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar







UÇAK GEMİMİZ GELİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı değerli kardeşim İlham Aliyev'e bir tane gönderdik. Şimdi bir tane de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şövkət Mirziyayev kardeşimize gönderiyoruz. Daha sırada var. Diğerlerine de göndereceğiz. 60 yıllık bir hayalin eseri olan TOGG'u Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun simgelerinden biri haline getirdik. Rahmetli Erbakan hocamızın biliyorsunuz devrim otomobili vardı. Biz ise devrin otomobilini yaptık. Devrin otomobiline. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncılar geliyor. Pazartesi günü uçak gemimizi devreye alıyoruz. Silahlı kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz. Durmak yok, yola devam.



DURMUYOR, KAPI KAPI DOLAŞIYORUZ

Kendi aralarında her gün yeni bir kriz yaşayan yedili koalisyon, bu sekiz de olabilir, dokuzda olabilir. 4 tane de yavru hepsi CHP'nin yanında yer aldılar. Biz milletimizle buradayız. 35 gün kaldı. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Cumhur İttifakı olarak gümbür gümbür iktidara yürümeye var mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Şimdiden Kadir geceniz mübarek olsun. Bayramınız da şimdiden mübarek olsun. 14 Mayıs Türkiye için, ülkem için ayrı bir bayram olsun."





BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.

İSTANBUL'A BİR METRO DAHA | VİDEO İZLE



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de projeye ilişkin bilgi verdi.

Karaismailoğlu şunları söyledi;

"Burası bir metro istasyonu. Aslında botanik parkına benziyor. Burası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin içinde bulunduğu bir metro istasyonu. Hattımız 6,2 kilometre uzunluğunda. Başakşehir Metro Kentten başlıyor, Metro Kent'in arkası da Bağcılar-Kirazlı'ya kadar uzanan hatta Aksaray-Otogar'dan Bağcılar'a kadar uzanan hattın devamı.

Bu hatla birlikte Metro Kent'ten Kayaşehir'e bağlantısını tamamlamış oluyoruz. Hattımızın içinde 4 tane istasyonumuz var. Bu istasyonlarla birlikte özellikle Şehir Hastanesi için günlük 100 bine yakın bir insan hareketi var. Vatandaşımızın daha konforlu bir şekilde hastaneye gelmesini sağlayacak..."