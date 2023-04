Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

DEPREMZEDELERİ İHMAL ETMİYORUZ

Asla ihmal etmiyoruz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Bir taraftan enkazları kaldırırken, diğer taraftan konutlarımızın yapımına hızla başladık. Şimdiden 78 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Bunlardan 42 binin temelini attık. Bu sayılar her gün daha da yükseliyor. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut ve köy evi yapacağız. Bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şimdiye kadar yaşadığımız afetlerin tamamında bunu yaptık. Evi yanan su altında kalan deprem sebebiyle evleri, iş yerleri yıkılan tüm kardeşlerimizi yeni yuvalarına kısa sürede kavuşturduk.



İHYA BİZİM İŞİMİZ, YILLARCA BUNU İSPATLADIK

Van'dan, Malatya'ya, Elazığ'dan İzmir'e kadar geçmişte afetle sarsılmış şehirlerimizde yaşayan insanlarımız bize dua ediyor. Allah razı olsun diyorum. 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizdeki 14 milyon vatandaşımızın da inşallah dualarını alacağız. Buradan iddiayla söylüyorum. Türkiye'de böylesine büyük bir afetin altından kalkabilecek bizim dışımızda hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Elini vicdanına koyan her bir vatandaşımız bu gerçeği kabul edecektir. Nasıl at binenin kılıç kuşananınsa imar ve ihya da bizim işimizdir. Bu işi biz biliriz. TOKİ vasıtasıyla yıllarca bunu ispatladık. 1 milyon 200 bin konut bunun ispatıdır. Ulaştırmada 6 bin 100 kilometreden alıp 28 bin kilometre ilaveye çıkardığımız bölünmüş yollar bunun ispatıdır.



Sayısını 26'dan alıp 57'e yükselttiğimiz havalimanları bunun ispatıdır.