İBB yapmadı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bitirdi! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı için geri sayım

İstanbul'u dev bir eser ve muhteşem bir hizmetle daha buluşturacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılmasının herkese bir nebze moral olacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milletçe çok zor günler ve haftalar geçirdiklerini kaydederek, yüreklerini yakan bu olayın ardından devletin ve Bakanlığın tüm imkanlarını seferber ederek çalışma arkadaşları ile birlikte vatandaşların yanına koştuklarını anlattı.

Bu zorlu süreçte bir yandan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına omuz verirken, diğer yandan da depremzedelerin yarasını sarmaya ve onların derdine derman olmaya çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, devletin ve milletin birlik olduğunu, örnek bir dayanışmayla hem canları kurtarmak hem de yaraları sarmak için zamana karşı yarıştıklarını, çalışmaları hala aynı azimle sürdürdüklerini söyledi.