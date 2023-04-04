İBB yapmadı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bitirdi! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı için geri sayım

CHP'li İEkrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin tamamlayamadığı Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı için geri sayım başladı.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU DUYURDU: GÜN SAYIYORUZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına günler kaldığını belirterek, metro hattını İstanbulluların hizmetine sunmak için gün saydıklarını söyledi.
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, hattın açılışına günler kaldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunmak için gün saydıklarını bildirdi.
İstanbul'u dev bir eser ve muhteşem bir hizmetle daha buluşturacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılmasının herkese bir nebze moral olacağını ifade etti.
Karaismailoğlu, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milletçe çok zor günler ve haftalar geçirdiklerini kaydederek, yüreklerini yakan bu olayın ardından devletin ve Bakanlığın tüm imkanlarını seferber ederek çalışma arkadaşları ile birlikte vatandaşların yanına koştuklarını anlattı.
Bu zorlu süreçte bir yandan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına omuz verirken, diğer yandan da depremzedelerin yarasını sarmaya ve onların derdine derman olmaya çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, devletin ve milletin birlik olduğunu, örnek bir dayanışmayla hem canları kurtarmak hem de yaraları sarmak için zamana karşı yarıştıklarını, çalışmaları hala aynı azimle sürdürdüklerini söyledi.
Karaismailoğlu, "Depremin sebep olduğu izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Açılan yaraları hızla iyileştireceğiz, çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız. " diye konuştu.
"SAATTE TEK YÖNDE 70 BİN YOLCUYA HİZMET VEREBİLECEK"
Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına kısa süre kaldığını belirterek, Başakşehir Metrokent'ten başlayan 6,2 kilometrelik projede Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak bulunduğunu söyledi.
Metro hattının tasarım hızı 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasitesi bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, acil gündemlerini deprem olduğunu ancak Türkiye genelinde yapımları devam eden tüm projelerde çalışmaları başarıyla sürdürdüklerini anlattı.