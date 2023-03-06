Yunan basınından dikkat çeken seçim analizi: Erdoğan'ı yenebilecek gibi görünmüyorlar!

Meral Akşener'in 6'lı masa hakkındaki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu açıklamalarda muhalefet adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtirken Akşener ise bu adaylığa karşı çıkmıştı.
Akşener'in açıklamaları ise dünya basınında büyük ses getirdi. Yunan basını da dikkat çeken bir analiz yayınladı. Yapılan analizlerde "Erdoğan'ı yenebilecek gibi görünmüyorlar" ifadelerine yer verildi.
Yunan Protothema gazetesi son gelişmeleri mercek altına alan bir haber hazırladı. '"ürkiye'de seçimler: Muhalefet bugün Erdoğan'ın rakibini seçiyor" başlıklı haberde "Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı İttifak'ın bölünmesinin ardından Erdoğan'ın karşısına çıkacak gibi görünüyor" yorumunda bulunuldu.