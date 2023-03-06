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    • Güncel
    • 06.03.2023 13:06
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    • 06.03.2023 13:06
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    Yunan basınından dikkat çeken seçim analizi: Erdoğan'ı yenebilecek gibi görünmüyorlar!

    Meral Akşener'in açıklamaları ile muhalefet cephesinde ortaya çıkan kaos dünya gündemindeki yerini koruyor. Son gelişmeleri mercek altına alan Yunan basını dikkat çeken bir analiz yayınladı. Yapılan analizlerde "Erdoğan'ı yenebilecek gibi görünmüyorlar" ifadelerine yer verildi. İşte o detaylar...

    takvim.com.tr
    Erdoğan’ı yenebilecek gibi görünmüyorlar

    Meral Akşener'in 6'lı masa hakkındaki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu açıklamalarda muhalefet adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtirken Akşener ise bu adaylığa karşı çıkmıştı.

    Akşener'in açıklamaları ise dünya basınında büyük ses getirdi. Yunan basını da dikkat çeken bir analiz yayınladı. Yapılan analizlerde "Erdoğan'ı yenebilecek gibi görünmüyorlar" ifadelerine yer verildi.

    Yunan Protothema gazetesi son gelişmeleri mercek altına alan bir haber hazırladı. '"ürkiye'de seçimler: Muhalefet bugün Erdoğan'ın rakibini seçiyor" başlıklı haberde "Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı İttifak'ın bölünmesinin ardından Erdoğan'ın karşısına çıkacak gibi görünüyor" yorumunda bulunuldu.

        "PARTİ YETKİLİLERİ BİLE BİR YENİLGİ REÇETESİ'NDEN BAHSEDİYOR"

        Akşener'in çıkışının muhalefet cephesinde bir sarsıntıya neden olduğunun altını çizen Yunan gazete haberde: "Parti yetkilileri bile bir 'yenilgi reçetesi'nden bahsediyor" ifadelerini kullanarak yorumda bulundu.

        "İMAMOĞLU ÇEKİLDİ, KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜ AÇILDI"

        Akşenerin İmamoğlu ve Yavaş'ı adaylık için önerdiği bilgisini okurları ile paylaşan Protothema anketlerde İmamoğlu'nun önde gözüktüğünün altını çizerek: "Anketlere göre daha güçlü görünen İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun yarıştan çekilmesiyle Kılıçdaroğlu'nun önü açıldı." değerlendirmesinde bulundu.

        "RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I KOLAY KOLAY YENEBİLECEK GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

        Muhalefetin son ana kadar müceddele edeceğini yazan Yunan gazete 'Türk muhalefeti, Recep Tayyip Erdoğan'ı kolay kolay yenebilecek gibi görünmüyor' dedi. Dün benzer bir analiz yazısı yayınlayan Bloomberg, 'Erdoğan, Aday Kavgası Konusunda Rakiplerini Eleştirdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıkmıştı. Haberde Erdoğan'ın 'Oturdular, konuştular, dağıldılar' sözünün altı çizilmiş ve "Türk lider Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet ittifakının Mayıs ayında yapılacak seçimler öncesinde ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramamasının ardından rakiplerini siyasi çekişmelerle suçladı" ifadeleri kullanılmıştı.

        Bloomberg yaşanan siyasi krizi: "Ortak bir cumhurbaşkanı adayının onaylanamaması, Türk muhalefet ittifakını Cuma günü kargaşaya sürükledi. Merkez sağ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal demokrat siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti." ifadeler ile yorumladı.

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        Haberler Güncel Yunan basınından dikkat çeken seçim analizi: Erdoğan'ı yenebilecek gibi görünmüyorlar!
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