Yunan basınından dikkat çeken seçim analizi: Erdoğan'ı yenebilecek gibi görünmüyorlar!

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I KOLAY KOLAY YENEBİLECEK GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

Muhalefetin son ana kadar müceddele edeceğini yazan Yunan gazete 'Türk muhalefeti, Recep Tayyip Erdoğan'ı kolay kolay yenebilecek gibi görünmüyor' dedi. Dün benzer bir analiz yazısı yayınlayan Bloomberg, 'Erdoğan, Aday Kavgası Konusunda Rakiplerini Eleştirdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıkmıştı. Haberde Erdoğan'ın 'Oturdular, konuştular, dağıldılar' sözünün altı çizilmiş ve "Türk lider Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet ittifakının Mayıs ayında yapılacak seçimler öncesinde ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramamasının ardından rakiplerini siyasi çekişmelerle suçladı" ifadeleri kullanılmıştı.

Bloomberg yaşanan siyasi krizi: "Ortak bir cumhurbaşkanı adayının onaylanamaması, Türk muhalefet ittifakını Cuma günü kargaşaya sürükledi. Merkez sağ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal demokrat siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti." ifadeler ile yorumladı.