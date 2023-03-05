Persona non grata! 5 partiden Meral Akşener'e 'Ya sen kalk, ya da biz' muamelesi: İYİ Parti kapı dışı edildiklerini itiraf etti

CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı 3 Mart 2023 itibariyle resmiyete döküldü.
Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaparak masadan çekildi.
Akşener'in bu adımı sonrası Ankara kulisleri alev aldı, İYİ Parti ve CHP'li kurmaylar ise peşi sıra birbirlerini hedef alan açıklamalarda bulundu.
Koalisyondaki diğer partiler ise jet hızında bir karar alarak İYİ Parti'siz ilk toplantılarını gerçekleştirdiler. Bu süreçte ortaya çıkan öyle bir detay vardı ki Akşener'in masadan nasıl ittirildiğini tescil eden cinsten.
HER ŞEY BİR FOTOĞRAF KARESİ İLE BAŞLADI: AKŞENER MASADAN İTTİRİLDİ
Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantıda deklanşöre basan eller Meral Akşener'i kadraja almadı. "Akşener'in kararlarının bir önemi yok" algısı yayıldı. Takvim.com.tr'nin dikkat çektiği bu detay çokça konuşulurken CHP yandaşı Yılmaz Özdil ise "Meral Akşener masadan ittirildi" dedi.
Meral Akşener'in masadan ittirilmesi durumu İYİ Partili kurmaylarca da kabul edildi.
İYİ Partili Turhan Çömez, 'Hiç konuşulmayan bir şeyi söylüyorum' diyerek o gece Akşener'in gördüğü muameleyi dile getirdi.
5 PARTİ'DEN AKŞENER'E 'YA SEN KALK YA DA BİZ' MUAMELESİ
Çömez, İYİ Parti dışındaki diğer partilerin Akşener üzerinde baskı kurduğunu ifade eden "Hiç konuşulmayan bir şeyi söyleyeyim. O zaman biz beşimiz kalkıp gideriz dediler" açıklamasını yaptı.
İP'li Turhan Çömez, "Yola çıktığımızda neyin altına imza attıysak, bunların her bir kelimesine sadakatle bağlıyız" algısıyla var olan büyük krizi perdelemek istedi.