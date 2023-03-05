Persona non grata! 5 partiden Meral Akşener'e 'Ya sen kalk, ya da biz' muamelesi: İYİ Parti kapı dışı edildiklerini itiraf etti



Meral Akşener, bugünkü açıklamasında mevcuttaki krize dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;



O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası için aday ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk. Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi.

Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim.

"KILIÇDAROĞLU HİDDETLENİP AYAĞA KALKTI"

Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti.

KILIÇDAROĞLU AKŞENER'E KAPIYI GÖSTERMİŞ: "SİZ BİLİRSİNİZ..."

Ben de "partime sormadan böyle bir karar veremem" dedim. "Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz" deyince "Ben masadan kalkayım o halde" dedim. "Siz bilirsiniz" dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı."