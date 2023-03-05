Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.03.2023 18:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2023 18:53
    ABONE OL

    Persona non grata! 5 partiden Meral Akşener'e 'Ya sen kalk, ya da biz' muamelesi: İYİ Parti kapı dışı edildiklerini itiraf etti

    Kemal Kılıçdaroğlu'nın adaylık ilanı sonrası Meral Akşener, masadan çekildi. Ankara'da sıcak saatler yaşanırken koalisyondaki diğer partiler jet hızında bir karar alarak İYİ Parti'siz ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantıda bir fotoğraf karesi ile başlayan Akşener'in masadan ittirilme süreci İYİ Partili kurmaylarca da tasdiklendi. İYİ Partili Turhan Çömez, "Hiç konuşulmayan bir şeyi söyleyeyim. O zaman biz beşimiz kalkıp gideriz dediler" ifadelerini kullandı. CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partisi'nin İYİ Parti'ye cephe alıp Meral Akşener'e 'Ya sen kalk, ya da biz' muamelesi yapması kaosun vehametini gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İstenmeyen kadın Meral Akşener! İYİ Parti itiraf etti

    CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı 3 Mart 2023 itibariyle resmiyete döküldü.

    Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaparak masadan çekildi.

    Akşener'in bu adımı sonrası Ankara kulisleri alev aldı, İYİ Parti ve CHP'li kurmaylar ise peşi sıra birbirlerini hedef alan açıklamalarda bulundu.


    Koalisyondaki diğer partiler ise jet hızında bir karar alarak İYİ Parti'siz ilk toplantılarını gerçekleştirdiler. Bu süreçte ortaya çıkan öyle bir detay vardı ki Akşener'in masadan nasıl ittirildiğini tescil eden cinsten.

    HER ŞEY BİR FOTOĞRAF KARESİ İLE BAŞLADI: AKŞENER MASADAN İTTİRİLDİ
    Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantıda deklanşöre basan eller Meral Akşener'i kadraja almadı. "Akşener'in kararlarının bir önemi yok" algısı yayıldı. Takvim.com.tr'nin dikkat çektiği bu detay çokça konuşulurken CHP yandaşı Yılmaz Özdil ise "Meral Akşener masadan ittirildi" dedi.



    Meral Akşener'in masadan ittirilmesi durumu İYİ Partili kurmaylarca da kabul edildi.

    İYİ Partili Turhan Çömez, 'Hiç konuşulmayan bir şeyi söylüyorum' diyerek o gece Akşener'in gördüğü muameleyi dile getirdi.

    5 PARTİ'DEN AKŞENER'E 'YA SEN KALK YA DA BİZ' MUAMELESİ
    Çömez, İYİ Parti dışındaki diğer partilerin Akşener üzerinde baskı kurduğunu ifade eden "Hiç konuşulmayan bir şeyi söyleyeyim. O zaman biz beşimiz kalkıp gideriz dediler" açıklamasını yaptı.

    İP'li Turhan Çömez, "Yola çıktığımızda neyin altına imza attıysak, bunların her bir kelimesine sadakatle bağlıyız" algısıyla var olan büyük krizi perdelemek istedi.



        MERAL AKŞENER'İ İSTENMEYEN KADIN İLAN ETTİLER
        CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partisi'nin İYİ Parti'ye cephe alıp Meral Akşener'e 'Ya sen kalk, ya da biz' muamelesi yapması koalisyonda kaosun vehametini açığa çıkardı.



        Öte yandan takvim.com.tr Ankara kulislerinin yansımalarını haberleştirerek Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 5 parti imza atar" dediğini, Akşener'in ise 'Ben kalkayım' diyerek resti çektiğini yazdı.


        Meral Akşener, bugünkü açıklamasında mevcuttaki krize dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

        O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası için aday ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk. Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi.

        Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim.

        "KILIÇDAROĞLU HİDDETLENİP AYAĞA KALKTI"
        Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti.

        KILIÇDAROĞLU AKŞENER'E KAPIYI GÖSTERMİŞ: "SİZ BİLİRSİNİZ..."
        Ben de "partime sormadan böyle bir karar veremem" dedim. "Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz" deyince "Ben masadan kalkayım o halde" dedim. "Siz bilirsiniz" dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gözler kritik Kabine Toplantısı’nda!
        Haberler Güncel Persona non grata! 5 partiden Meral Akşener'e 'Ya sen kalk, ya da biz' muamelesi: İYİ Parti kapı dışı edildiklerini itiraf etti
            SON DAKİKA